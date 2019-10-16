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МВФ улучшил прогноз по курсу гривны к доллару на ближайшие годы
16 октября 2019 | 13:17
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Доллар подорожает до 30 гривен только через четыре года.
Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года, улучшив его по сравнению с июльским прогнозом. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:
Отметим, средний курс гривны к доллару, который ежедневно устанавливает НБУ с начала 2019 года и по состоянию на 16 октября составил 26,28 грн/доллар. При этом официальный курс НБУ снизился с начала года на 10,5% - с 27,69 грн/доллар до 24,79 грн/доллар.
РБК-Украина
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