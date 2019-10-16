МВФ улучшил прогноз по курсу гривны к доллару на ближайшие годы

16 октября 2019 | 13:17

Доллар подорожает до 30 гривен только через четыре года.

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года, улучшив его по сравнению с июльским прогнозом. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:

2019 год - 26,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,68 грн/доллар)

2020 год - 27,72 грн/доллар (предыдущий прогноз - 29,96 грн/доллар)

2021 год - 28,70 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,55 грн/доллар)

2022 год - 29,67 грн/доллар (предыдущий прогноз - 31,01 грн/доллар)

2023 год - 30,64 грн/доллар (предыдущий прогноз - 31,47 грн/доллар)

2024 год - 31,61 грн/доллар (предыдущий прогноз - 31,94 грн/доллар)

Отметим, средний курс гривны к доллару, который ежедневно устанавливает НБУ с начала 2019 года и по состоянию на 16 октября составил 26,28 грн/доллар. При этом официальный курс НБУ снизился с начала года на 10,5% - с 27,69 грн/доллар до 24,79 грн/доллар.

РБК-Украина