ТЕМА

Платные автодороги появятся через 3-4 года

26 ноября 2019 | 12:37

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Первые платные дороги в Украине могут появиться через три-четыре года, заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков в эфире телеканала ICTV. Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.


“Если в следующем году у нас будут инвесторы на такие участки на новое строительство, которые могут быть платными, которые могут быть отданы в концессию, еще год будет необходим для получения госгарантии, на новое строительство еще нужно два года. То есть как минимум три-четыре года — и у нас появятся такие дороги”, — сказал Кубраков.

В 2018 году Министерство инфраструктуры и “Укравтордор” признавали, что 90% украинских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии вследствие “десятков лет бесхозяйственности”.

Как ожидает правительство, в 2020 году на развитие украинских дорог должны потратить 73,7 миллиарда гривен.



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