ПРОРВАЛО ЗЕ-КАНАЛІЗАЦІЮ

«Б.А.Й.» і Труба.

Говоріть, вас слухають

За цей час у ЗМІ були висловлені найрізноманітніші коментарі та дано оцінки фігурантам, голоси яких звучать на аудіозаписах, від морально-етично-політичних до юридично-процесуальних. Я свідомо зупинюся лише на одному, з мого погляду, головному (на даний момент) аспекті — чи дійсно мали місце ці розмови, якщо так, то чи автентичні (справжні) ці записи і кому належать голоси на аудіозаписах і, зокрема, чи належить один із них директору ДБР Трубі, якого «прорвало», а разом із ним і всю ЗЕ-каналізацію. Юридичний бік справи розглянемо після офіційно проведених експертиз (якщо на це спроможеться влада).

За моїми плечима — багаторічний досвід роботи слідчого МВС у радянські часи, потім — начальника відділу військової контррозвідки СБУ і голови парламентської тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин убивства журналіста Георгія Гонгадзе, посягання на життя народного депутата Олександра Єльяшкевича, викрадення і побиття громадського діяча Олексія Подольського та відомих усьому світу аудіозаписів розмов, зроблених майором Миколою Мельниченком у службовому кабінеті президента України Кучми.

Працюючи слідчим, доводилося неодноразово призначати судово-фоноскопічні експертизи розмов (як правило, телефонних), які були записані на магнітофонну стрічку, і вивчати за допомогою експертів методику їх проведення. Під час роботи в СБУ знайомився з методикою проведення експертиз фонограм, записаних на дроті, магнітних стрічках портативних диктофонів та на цифрових носіях аудіозапису. Професійні знання і практичний досвід застосування сучасних цифрових записувальних технологій і методику проведення експертиз аудіозаписів (відеозаписів) на цифрових носіях отримав, коли працював із вітчизняними і зарубіжними експертами (США, Великої Британії, ФРН, Австрії, Франції, Нідерландів) при проведенні фоноскопічних експертиз так званих «плівок Мельниченка» та перехоплених телефонних розмов у кримінальній справі про збиття пасажирського літака МН17.

Звертаю вашу увагу лише на фактичну (змістовну) і технічну сторони розмов на аудіозаписах, оприлюднених у Теlegram-каналі під назвою «Трубу прорвало». Бажано було б, якби ви уважно їх також прослухали (слухати тут: https://t.me/s/trubuprorvalo)

«Ми про Трубу, але не тільки...»

Вступ-коментар невідомих авторів до оприлюднених аудіозаписів (орфографію і мову збережено): «Привіт! Ми про Трубу, але не тільки... Буде цікаво. І ось перша порція гівна з цієї труби для затравочки: пару годин цікавих розмов, які показують, як вирішуються справи у правоохоронних органах. Як рішають питання про закриття справи неякісних спальників у ЗСУ, відсторонення слідчих, які залізли у сферу інтересів Коломойського, як зупиняють обшуки на підприємствах Жеваго, а потім по дзвінку з Банкової їх відновлюють.

Головний контактер з Офісу президента (далі — ОП) — Андрій Богдан.

Роман Труба звертається до нього на «ти» і називає його не лише Андрієм Йосиповичем, а також Андрієм, «Бліжайшим» і «Б.А.Й-єм».

З ОП у ДБР особисто приходить заступник Богдана Андрій Смирнов. Він безпосередньо дає вказівки, кого допитувати, кого «підвісити», а кого «доганяти».

«Пріоритетною справою», як визнає сам директор ДБР, є «справа експрезидента». Про хід розслідування Роман Труба телефоном повідомляє главу ОП. Команди вручати «підозру» поставлені самим президентом Зеленським. І це стосується не лише Порошенка, а й міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, справи Київської міської державної адміністрації і багатьох інших резонансних справ.

Паралельно ДБР координується з людьми Коломойського щодо Центренерго, виконує їх завдання і по команді Офісу ГПУ та ОП зупиняє всі обшуки щодо ПриватБанку, «бо приїхав МВФ». Вказівки надходять службовим телефоном від Руслана (Рябошапки) та смс від Б.А.Й. (Богдана).

Найчастіший гість у кабінеті Труби — керівник його Патронатної служби Олександр Удовиченко. Це його «гаманець» і контактер на різних рівнях. Усі питання вирішуються через нього, як і делікатні питання закриття справ.

Особливо весело виглядає справа заарештованих у Миколаєві нафтопродуктів. Удовиченко пропонує Трубі забрати справу у слідчого, бо пішли з обшуками проти компаній Коломойського: «Вы что там охренели? Передайте этому пида...асу, что его уволят! Вы даже себе не понимаете во что вы влезли!». Удовиченко показує Трубі ролик з телеканала «1+1» і розповідає, що не лізти в цю справу просив «Андрій», якому «звонил лично Беня».

«Быстро, на х...й, закрывайте это дело бля..ское. Я зашлю ему (Богдану) постанову. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману».

ЕПІЗОДИ РОЗМОВ:

1. Доповідь по Уляні Супрун

Епізод 19 червня 2019 р.

Роман Труба, телефонні співрозмовники.

Труба доповідає про розслідування справ проти міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Каже, що на сьогодні «планують готувати підозру». Також просить підготувати довідки, бо він іде на «доповідь до Олександровича» (мається на увазі Зеленський. — Авт.).

2. Іван каже — Уляні підозру. Плівки Вовка.

Епізод 26 липня 2019 р.

Дійові особи: Роман Труба, Олександр Удовиченко, Артем Ситник — телефоном.

Удовиченко і Труба обговорюють справу Супрун. «Я був сьогодні з Іваном. Іван уже напряму каже — давай піз...уй цій Уляні підозру», — нарікає директор ДБР. «У неї чоловік сенатор чи хтось там. Ти будеш мати найбільший негатив у цій країні... Це політичне рішення. Я не хочу». У результаті Труба робить висновок: «Треба іти до президента і питати в Бліжайшого (Богдана)».

Удовиченко і Труба також обговорюють справу компанії «Арселор Міттал», яку називають «Сіл міт»: «Що, там нема негативу? Є. Але Боснія затримала».

Дзвонить директор НАБУ Артем Ситник. Він повідомляє Трубі про те, що його заступники фігурують на плівках НАБУ, знятих у кабінеті у судді Вовка.

«На звуке попали или что?» — переживає Удовиченко.

«Може, він мав на увазі, щоб їх зараз заху...рить?» — переживає про замів Труба.

«Артемчик вас хочет затянуть. Не втягиваемся», — не дуже розбірливо шепоче Удовиченко, але ми почули.

«Треба обговорити з Бліжайшим», — відповідає Труба. Його в цій історії найбільше турбує, що «відпустка може накритися мідним тазом».

3. Жеваго стоп! Жеваго фас!

Епізод 21 серпня 2019 р.

Дійові особи: Роман Труба, Максим Резніченко — начальник другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР.

Почувши про виїзд слідчих для проведення обшуків на підприємствах Костянтина Жеваго, Роман Труба різко їх зупиняє. Він аргументує це «державною позицією». Після розмови зі слідчим директор ДБР набирає когось, у кого запитує поради: «Привіт, просто вибачай, тут одне термінове питання, по «Ж» питання, «Ж», «Ж». Жеваго, Жеваго. Там ми ще завчасно запланували кілька незначних обшуків. Там просто задіяні і міліція, й інші, може, я б їх тихенько провів?» Труба звертається до співрозмовника на «ти» з інтонацією, коли дуже хоче вислужитися. Так він спілкується з Богданом. «Усе тоді, ми робимо», — робить він висновок уголос.

4. Андрію Йосиповичу, справа Пороха для нас пріоритетна!

Епізод 17 липня 2019 р.

Дійові особи: Роман Труба та Андрій Йосипович Богдан, глава ОП.

Роман Труба просить помічницю покинути кабінет і набирає «Андрія Йосиповича», щоб відзвітувати про свій ранковий брифінг щодо неприходу на допит «Пороха». Він також «радиться» щодо наступного виклику Порошенка на допит у справі Корбана.

«Там повістка вручається за три дні і ми технічно не могли його викликати на п’ятницю. Давай ми тут зробимо паузу. Як я розумію, нам у цьому провадженні потрібен якийсь результат юридичний. Да. Якщо ми його викличемо на п’ятницю навіть по безпредєлу, він зманіпулює і виставить себе жертвою, — каже Труба. І далі, вислухавши співрозмовника, інтонацією, як у епізоді з Жеваго, додає: — Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Ця справа для нас пріоритетна!».

5. Коли буде команда «фас»!

Епізод 9 вересня 2019 р.

Дійові особи: Роман Труба та Олександр Удовиченко.

Перед поїздкою Труби до «генерального» (Рябошапки) Удовиченко пропонує директору передати «їм» справу ДБР по ВРП (Вища рада правосуддя). «Тому що коли буде команда «фас», і ми направимо, а вони почнуть плюватися, а так віддамо на вивчення і, можливо, в них будуть зауваження та своє бачення, після чого потім «ми відрегулюємо та зробимо».

6. Нарада у президента

Епізод 19 вересня 2019 р.

Дійові особи: Роман Труба, Ірина Демішева — піарконсультант директора ДБР, Анжеліка Іванова — прессекретар ДБР.

Труба розповідає подробиці наради силовиків із заступниками у президента. Він ділиться, що точно працює до 31 грудня, якщо не продемонструє результат. Теми, щодо яких поставлені завдання: Укроборонпром, КМДА, Фонд гарантування вкладів, будівництво порту «Одеса», Аграрний фонд, бурштин, ліс, Грибовицьке сміттєзвалище, митниця, екологічна сфера, «екс» (мається на увазі Порошенко. — Авт.). Через кілька хвилин після завершення розмови з Демішевою та Івановою Труба набирає когось по телефону і радиться щодо справ: «у мене є економіка і політика. Як скажете, ми в такій справі й організуємо. Мені головне, щоб ефективно і результати».

7. Смирнов: «мне спускают великие задачи»

Епізод 16 вересня 2019 р.

Дійові особи: Роман Труба, Андрій Смирнов — заступник керівника ОП.

Смирнов укотре приходить до Труби. «Роман Михалыч, я прошу прощения, что тебя дергаю. Мне спускают великие задачи».

«Он следит за нами», — стверджує Труба, отримавши повідомлення від когось.

Далі Смирнов і Труба про щось шепочуть. Чути лише фразу «человек должен не вылазить с допросов». Директор ДБР набирає когось і просить перевірити номер справи «42019 в кінці 1288». «За...обувати його, щоб він ходив і ходив», — каже Смирнов. Труба пропонує йому контакт зі слідчим у Києві, «щоб ти щодня казав, дивився». Вони обговорюють, як працює Олег, з яким Смирнов уже говорив.

Смирнов: «Ну, я им пришел подсказал, что нужно сделать... Как мы идем, кого выдвинуть, кого дернуть... И нам надо потихоньку... Потому что расправил Атлант плечи. Ходит по городу, бля...ь. Пошли все на х...й. У меня большой дядя. Я в теме». З розмови зрозуміло, що йдеться про Порошенка.

Вони також обговорюють питання формування громадської ради ДБР, чому заважає «лох тупой Колесников». Труба цікавиться, чи він не в «команді». Смирнов відповідає, що він «не в команде Гены Корбана, он не в команде Филатова, он не в команде Коломойского. Он сам по себе. Он сумасшедший». Смирнов повідомляє, що Колесников взяв на зарплату Шрама. «Когда я с тобой встретился, я получил мандат от начальника», — завершує тему Смирнов.

Далі заступник керівника офісу президента просить вирішити питання людини, прізвище якого пише на листочку. Пізніше папір знищують у шредері. Труба дзвонить до слідчого і запитує: «На яку годину Кличко?».

Смирнов продовжує: «Вот есть люди, они спрашивают, а с кем?».

8. Є МВФ. «Две недели не трогать Приват и НБУ»

Епізод 13 вересня 2019 р.

Роман Труба, Олександр Удовиченко.

Труба отримує від «Руслана» (Рябошапки) інформацію про необхідність зупинити обшуки у Дніпропетровській міськраді. Удовиченко набирає слідчого і перепитує, чи вони не проводять обшуки. Після цього до Труби на телефон приходить повідомлення від Богдана.

Труба: «Ну, то що я казав. Две недели є МВФ. Не трогать Приватбанк и НБУ».

Удовиченко: «Це хто написав?»

Труба: «Б.А.Й.»

9. Спальники для армії — нічого критичного

Епізод 19 липня 2019 р.

Роман Труба і Михайло Немировський — фірма «Монітор». Власник компанії- виробника спальних мішків для армії не задоволений допитом у поліції і приходить домовитися з Трубою, щоб це зробили у ДБР. Бізнесмен говорить слово-пароль: «Старший» йому говорив, заїхав та передавав «огромный привет».

Труба: «Там нічого критичного у вас немає, якісь там дрібниці».

Немировський: «Я вас не беспокоил, но посоветовался со «старшим».

Немировський: «...может, не надо, чтобы допрашивал, может, лучше чтобы меня следователь допрашивал?»

Труба: «Да. Да. Давайте мы».

Немировський: «Я вас дуже буду... ну, ну вы же понимаете. Если там будет нужна помощь по какой-то экспертизе, там провести, ну, помогите, правильно? Ну, что бы оно правильно было».

Труба: «Давайте таким чином, зараз я все організую.

Немировський: «Я же тоже нормальный человек, тоже пригожусь».

Директор ДБР віддає всі накази слідчим просто з кабінету: «замкни все на слідчих». На питання Немировського, що далі йому робити і чи чекати дзвінка, Труба повідомив, що наступного тижня після заслуховування слідчих він зв’яжеться з ним. При цьому він каже, що не бачить у справі якогось злочину.

Насамкінець люди, які оприлюднили ці записи, пояснюють, хто вони такі: «Ми команда людей, яка отримала від надійного джерела сотні годин різноманітних цікавих записів вищого керівництва України. Кілька тижнів ми працювали над ними і починаємо ділитись із вами. Ми хочемо жити у правовій державі.

Ми серйозно вважаємо, що з цієї історії і президент, і громадяни мають зробити відповідні висновки».

10. Справами Майдану не переймайтесь!

Далі буде ще більше лайна, а поки для затравки тримайте запис по «Справах Майдану», де Трубі радять ними «не перейматись» (запис можете прослухати за вище зазначеним посиланням, вказаним перед вступом-коментарем).

Апаратура для прослуховування, виявлена в кабінеті директора ДБР Труби 21 вересня 2019 року.

Раджу не брехати, а подати у відставку

Акцентую особливу увагу на обсяг кожного аудіозапису в мегабайтах (МВ) і встановлений мною час кожної розмови на фонограмі за хронологією епізодів: 1-й — 08:00 (хв. сек.), 29,3 МВ; 2-й — 09:43, 35,6 МВ; 3-й — 16:09, 59,1 МВ; 4-й — 04:11, 15,3 МВ; 5-й — 01:14, 4,5 МВ; 6-й — 06:42, 24,5 МВ; 7-й — 16:22, 60 МВ; 8-й — 04:28, 16,4 МВ; 9-й — 13:53, 51,1МВ; 10-й — 01:43, 6,3 МВ.

Зауважу, що на сьогодні спеціалістами новітніх технологій розроблені комп’ютерні програми, які мають спецслужби країн світу, що ведуть боротьбу з міжнародним тероризмом, можливість упродовж декількох хвилин ідентифікувати особу за її голосом (а також за відео або фото), яку підозрюють у причетності до тероризму.

Нагадаю, що 20 листопада о 16 год. на пресконференції директор ДБР Труба заявив, що оприлюднені аудіозаписи в його кабінеті — «це фейк і провокація» і додав, що не планує подавати у відставку. На запитання журналістів, чи то його голос на записах, Труба не відповів.

Ще 21 вересня Труба у своєму Теlegram-каналі повідомив: «Сьогодні у моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему. Працювали спеціалісти. Стоїть «прослушка» в одному місці або в декількох — з’ясовуємо, як і те, до кого вона приведе».

На мою думку, «прослушка привела» до самого директора ЗЕ-каналізації.

Не виключаю, що оприлюднені аудіозаписи можуть бути «провокацією», щоб збурити суспільство і підставити під удар самого Зеленського або відволікти суспільство від якихось серйозніших політичних подій, які можуть відбутися найближчим часом.

Але те, що ці записи не є «фейком» і що на них звучить голос самого Труби, сьогодні я уже можу стверджувати! Аудіозаписи — достовірні (автентичні), а голос на них — директора ДБР Труби!!!

Щодо відмови Труби подати у відставку, то тут немає нічого дивного, якщо ви уважно прослухали аудіозаписи. Був би він офіцером і мав честь, я порекомендував би йому, що роблять у таких випадках...

Як пише «Вікіпедія», «Труба — термін, який має кілька значень. Одне з них — довгий ПОРОЖНИСТИЙ предмет, звичайно кільцевого перерізу, призначений для переміщення рідини, пари, газу, НЕЧИСТОТ і т. ін.».

Досить дивною (хоча і тут немає нічого дивного — стовідсоткова людина Зеленського) була позиція генпрокурора Руслана Рябошапки, який на спільній пресконференції з Трубою стверджував, що «у нас немає можливості підтвердити автентичність цих записів». Лише під шквалом запитань журналістів Рябошапка змушений був заявити, що аудіозаписи все ж таки перевірять.

Запевняю пана генерального прокурора, що така можливість у СБУ є!

Ідентифікація особи за ознаками мовлення засобами фоноскопічної експертизи можлива за умови придатності мовленнєвого матеріалу, зафіксованого в наданих на експертизу досліджуваній і порівняльній фонограмах. Придатність мовлення обумовлюється такими якостями:

1. Загальна тривалість мовлення особи становить не менше однієї хвилини.

2. Спектральні складові зафіксованого мовленнєвого сигналу розташовуються в інтервалі частот 200 — 3600 Гц.

3. Відношення сигнал/шум у зафіксованому у фонограмі мовленні становить не менше 5 ДБ.

4. Мовленнєвий сигнал зафіксований без амплітудно-спектральних спотворень.

5. Обробка та стиснення мовленнєвого сигналу при передачі та фіксації створює потік даних не менш як 8000 біт/сек.

У нашому випадку всі ці вимоги наявні, щоб ідентифікувати осіб, голоси яких звучать на фонограмах, оприлюднених у Теlegram-каналі під назвою «Трубу прорвало».

За моєю інформацією, в достовірності якої я не сумніваюся, СБУ вже зробила свою (оперативну, не судову) фоноскопічну експертизу, про результати якої голова СБУ Баканов доповів Зеленському, після того як той вночі 21 листопада на брифінгу в Очакові заявив: «Спочатку я прочитав, що була «прослушка» у Труби в ДБР. А потім прочитав, що Труба спростував це, сказав, що це «фейк». Завтра будемо розбиратися», — зауважив Зеленський.

Можу стверджувати, що Зеленський, Баканов, Богдан, Рябошапка і Труба знають, що викладені в Теlegram-каналі під назвою «Трубу прорвало» 10 епізодів розмов аудіозаписів НЕ є фейком. Записи цих епізодів є АВТЕНТИЧНИМИ (тобто достовірними!). Ознак електроакустичного та іншого монтажу, корекції, стирок, порушення безперервності запису, реконструкції або інших технічних змін, привнесених у зміст фонограм зазначених епізодів у процесі або після закінчення звукозапису не виявлено. Голос на фонограмі, який дуже схожий на голос Труби, належить Трубі!

Думаю, що впродовж тижня-двох будуть оприлюднені висновки іноземних компаній, які проводять фоноскопічні експертизи аудіо- і відеозаписів. Упевнений, що вони підтвердять моє твердження, що 10 епізодів зазначених аудіозаписів є автентичними.

Свого часу, коли були оприлюднені аудіозаписи розмов у кабінеті президента Кучми (так звані «плівки Мельниченка»), на яких йшлося про вчинення злочинів вищим політичним керівництвом країни і керівниками правоохоронних органів, фігуранти цих розмов президент Кучма, глава АП Литвин, керівник МВС Кравченко, голова СБУ Деркач також називали записи, де звучали їхні голоси, «монтажем» і стверджували, що в них «немає можливості підтвердити автентичність цих записів».

Знайшлися і можливості, і експерти, які встановили, що аудіозаписи є автентичними, а голоси на них належать їм, і свідки, які підтвердили достовірність цих записів. Тому раджу нинішній ЗЕ-команді пам’ятати про це і не брехати вільним громадянам України!

Вова, повертайся у «95-й квартал»!

Головним питанням «прорваної ЗЕ-каналізації», на мою думку, є — за дорученням кого Богдан (він же Б.А.Й., він же «Бліжайший», він же Андрій, він же Андрій Йосипович...) давав Трубі незаконні вказівки, що робити у кримінальних провадженнях і відносно яких осіб (кого «підвісити», кого «допитати», кого «доганяти», кому «вручити підозру», які «справи закрити», про «заборону проводити обшуки у компаніях Коломойського», що «справа експрезидента є пріоритетною», що «команди вручити підозру поставлені самим президентом Зеленським» і т. д. і т. п.)?!

Глибокий аналіз змісту аудіозаписів та подій, які відбуваються в Україні і світі за участі Зеленського (наприклад, процес імпічменту президента США Трампа), дає підстави зробити висновок, що незаконні усні вказівки (доручення) Богдану і Рябошапці віддавав особисто Зеленський.

Спростувати цей висновок Зеленський зможе лише за умови, якщо негайно звільнить Богдана з займаної посади та внесе до парламенту подання про отримання згоди на звільнення Рябошапки, забувши про те, що «генеральний прокурор 100-відсотково його людина» (про що він говорив по телефону президенту США Трампу в липні цього року).

Не зробивши цього, Зеленський лише підтвердить, що Богдан, Рябошапка і Труба виконували його усні незаконні (по суті злочинні) вказівки (доручення) у кримінальних провадженнях, що вже є достатньою підставою для початку процедури імпічменту щодо самого Зеленського, оскільки в такому випадку в його діях будуть ознаки посадових злочинів.

За таких обставин раджу Зеленському добровільно подати заяву про свою відставку і оголосити її особисто на засіданні Верховної Ради України (ст.109 Конституції України). Вова, повертайся в «95-й квартал»!