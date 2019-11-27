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В ЖИТОМИРЕ ПРОДАЮТ НОСКИ С ЦИТАТАМИ ЗЕЛЕНСКОГО

27 ноября 2019 | 12:35

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В ассортименте житомирского магазина "Чулок UA" появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Владимира Зеленского, сообщает Житомир онлайн. Например, можно купить пару с надписью "Вийди отсюда, розбійник" или "Плохо чуєш мене?".


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Носки изготовил местный производитель. Партия насчитывает всего около 50 пар, они продаются уже около месяца. В магазине отмечают, что готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.

"Досье"



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