Почему укрепляется гривна и чего ждать дальше?

Гривня снова укрепилась и пробила психологическую отметку в 24 грн за $1 - Национальный банк Украины на 27 ноября установил официальный курс украинской валюты на уровне 23,98 грн за $1.

Национальная валюта уже подбиралась к этому психологическому барьеру еще в конце сентября, но тогда не смогла его преодолеть. Напомним, что в самом начале года курс гривни составлял 27,69 грн за доллар, а к 11-13 января гривня вообще просела до отметки 28,27 грн/$. Потом последовал многомесячный тренд по укреплению национальной валюты, и в итоге к 30 сентября она подобралась к отметке 24,08 грн/$, но дальше не продвинулась - последовал отскок в обратную сторону. Теперь же, со второй попытки, "барьер взят".

Опрошенные "ДС" эксперты считают основной причиной того, что гривня пробила психологический барьер, активное размещение Министерством финансов ОВГЗ: нерезиденты покупают облигации, а для их оплаты продают на валютном рынке заведенную в страну валюту. "Это - ключевая причина", считает финансовый эксперт Александр Крамаренко.

По данным Министерства финансов, в октябре было проведено пять аукционов по продаже ОВЗГ, и реализовано бумаг на 7,96 млрд грн. Однако в ноябре продажи значительно выросли - за четыре аукциона (5, 12, 19 и 26 ноября) продали бумаг уже на 17,75 млрд грн.

При этом доходность ОВГЗ продолжает снижаться. Средневзвешенная ставка доходности четырехлетних ОВГЗ на аукционе 26 ноября составила 12,4%, тогда как на аукционе 1 октября - 15,36-15,75%. Однако даже падение ставок по-прежнему привлекает покупателей украинских государственных ценных бумаг.

"Высокие ставки стимулируют покупку облигаций иностранными спекулятивными инвесторами, что приводит к тому, что НБУ выкупает излишки валюты в резервы и укрепляет курс согласно своим методикам установления курса национальной валюты", - сказал экономический эксперт Украинского института будущего Даниил Монин.

Несмотря на то что на рынок выбрасывается значительный объем валюты, Национальный банк Украины, который может сдерживать курс за счет выкупа части ее предложения, как раз снизил покупки: за предыдущую неделю (18-22 ноября), он купил на межбанковском валютном рынке валюты на $120 млн, тогда как неделей ранее (11-15 ноября) - $191,8 млн.

Кстати, в целом НБУ потерпел убытки. Как указал регулятор в своем консолидированном финансовом отчете за девять месяцев этого года, укрепление курса гривни к иностранным валютам на 13% по сравнению с началом года оказало негативное влияние на общий финансовый результат Национального банка за девять месяцев, который составил 12,3 млрд грн убытка.

Эксперты считают, что до конца года курс гривни будет колебаться в коридоре 24-25 грн за доллар.

"Но дальнейшее укрепление тоже возможно - если Минфин будет активно выходить с облигациями на рынок, а НБУ не будет покупать на рынке адекватное количество валюты", - спрогнозировал Александр Крамаренко.

По мнению Даниила Монина, политика активного размещения ОВГЗ может быть продолжена и в следующем году, пока инвестиции нерезидентов в ОВГЗ не достигнут $6 млрд. "А потом государство начнет думать, что с этим делать, ибо растут риски скачкообразной девальвации", - сказал он.

В то же время для столь крепкой гривни нет очевидных причин, считает экономический эксперт Борис Кушнирук. По его словам, за исключением аграрной продукции все остальные виды украинского экспорта по сравнению с прошлым годом просели, включая продукцию металлургии. Укрепление гривни очень неприятно экспортерам, которые от этого только проигрывают: за их продукцию, проданную за рубежом за валюту, в Украине они уже получат меньше гривень, которые нужны для оплаты затрат на производство.

По мнению эксперта, ослабление гривни возможно уже весной следующего года, и к этому могут подтолкнуть три фактора - прекращение сотрудничества с МВФ, политический кризис в стране и новая волна глобального экономического кризиса.

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