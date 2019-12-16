Неидеальное убийство Шеремета и мастер-класс от Авакова 16 декабря 2019 | 01:46 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Стоило дождаться процесса по избранию меры пресечения фигурантам дела Шеремета, чтобы узнать больше того, что поведали стране на брифинге 12 декабря. Увы, заседания судов, которые вопреки ожиданиям, были открытыми, усилили подозрения: три дня назад мы наблюдали пиар-акцию и не более. Уверенности в том, что дело может быть раскрыто не прибавилось.

Первое. Появление Зеленского на брифинге выглядело неестественным. Президент оказался не в нужное время, не в нужном месте. Свою решимость всячески способствовать расследованию он мог подтвердить иначе: в комментарии к прошедшему брифингу, в ответе на вопрос журналиста, его пресс-служба могла выдать сообщение на эту тему. Вариантов много, но Зеленский выбрал наихудший. Дело не раскрыто, аргументы следствия неубедительны, заказчики неизвестны – что здесь делать первому лицу, не имеющему непосредственного отношения к расследованию?



Второе. Из того, что стало известно, следует: это не было идеальным убийством. Поэтому особенно гордиться Авакову нечем. Если версия следствия и верна, то не понятно: почему участников покушения так долго искали? Если человек идет на дело в куртке с принтом, в которой он ранее засветился перед массой людей, если преступник с хромотой дефилирует перед камерами в центре города, если соучастники смело обсуждают по телефонам (!) как бы им замочить известную всей страну волонтершу, при этом произнося ее фамилию и сообщают в эфир, что хранят в квартире набор сапера – это дилетанты. Тогда как следует назвать тех, кто свыше трех лет ищет их и не может найти?...



Наравне с преступлениями профессиональной уголовщины сложнее всего раскрывать "случайные" преступления дилетантов, у которых нет "почерка", которые не интегрированы в преступный мир. Но, если верить нацполиции, один из участников группы-взрывник якобы был связан с взрывником другого резонансного дела и отличился еще в одном эпизоде со взрывным устройством. Расследуя преступления с применением взрывчатки, следствие первым делом мониторит все известные случаи такого рода. Это азбучная истина. Опоры ЛЭП, ведущей в Крым были взорваны почти за год до убийства Шеремета, а неудавшийся подрыв авто в Косове – год назад. Если злополучный "Буча" действительно имеет отношение ко всем трем взрывам, то почему его так долго героически искали следователи? Поднять базу саперов Минобороны (надеюсь, в стране есть такая), вычленить тех, кто имел отношение к взрывам в рамках уголовных дел. Особое внимание – к тем, кто имел проблемы с законом. Да со своими шестью судимостями и другом-подрывником, взорвавшим ЛЭП, "Буча" сразу попадает в пятерку главных кандидатов на разработку. Но почему-то он спокойно идет на третий неудавшийся подрыв в Косове, и только год спустя его наконец задерживают. Это профессионализм следствия? С этим Аваков и Зеленский лезут на всенародную трибуну?!



Третье. Даже не хочу обсуждать аргументы следствия, с которыми на брифинге фактически обвинили пятерых человек, назвав их данные "в связи с общественной значимостью". Да, фактаж был подан эффектно. Покупка недвижимости и авто волонтерами – это здорово бьет по восприятию. Правда, следствие забыло упомянуть, что у одной из покупательниц папа – владелец газовой компании. Выясняло ли следствие происхождение миллионов у второй – даже не знаю.



Приведенные телефонные разговоры довольно красноречивы, но это не более чем косвенные улики, они никчемны. И даже если они указывают на отношение фигурантов к преступлению, этого недостаточно для приговора. Шансы стороны обвинения выиграть суд близки к нулю. Нам, правда, сообщили, что это лишь крупицы огромного массива, которым владеет следствие. Я с нетерпением ждал дополнительных аргументов на суде по избранию меры пресечения. Сторона обвинения мало что добавила к тому, о чем мы узнали на брифинге...



Четвертое. Хотя Аваков неоднократно повторил, что нам рассказывают лишь толику информации с разрешения следствия, я склонен считать, что он и его подчиненные совершили должностное преступление. Этот брифинг стал мастер-классом как совершать идеальные преступления, не попасться полиции. Подробно разобраны все ошибки подозреваемых, раскрыты профсекреты оперативных сотрудников. Зачем?! Чтобы дилетанты (профпреступники прекрасно знают эти оперские тайны) при совершении преступлений знали, не следует одевать на "дело" приметную одежду с принтом, что не нужно болтать лишнего по телефону, а внезапно отключенный телефон в день преступления – это косвенная улика против тебя, что перед подготовкой преступления следует изучить местность на предмет наличия камер наблюдения и мобильный в кармане – это джипиэс трэкер для следователя?



Я не записываюсь в адвокаты к тем, кого подозревают в самом страшном преступлении. Пусть следствие десять раз уверено, что убили Шеремета именно эти пятеро. Но знать и доказать – две большие разницы.



Так зачем вы лезете на трибуну, вместо того, чтобы тяжко работать, "крепить" преступление неопровержимыми доказательствами? Посадите – вот тогда рапортуйте, получайте ордена и купайтесь в лучах славы. А пока нынешняя власть идет тропой предшественников: много шума из ничего. Аваков уже забыл показательное задержание Бочковского на заседании Кабмина? А "вертолетное" задержание 23 руководителей ГФС тоже стерлось в памяти главмента? Ефремов, несколько лет просидевший в камере под судом – на свободе. Неля Штепа в октябре выиграла в ЕСПЧ дело против Украины и мы все будем выплачивать компенсацию этой сепарше; Надя Савченко ведет передачу на медведчуковском ТВ; Борис Герман, осужденный за организацию покушения на Бабченко и якобы готовивший еще несколько десятков убийств, спустя год оказался на свободе по решению суда. Этот перечень неполный. За решеткой в СИЗО СБУ сидит Александр Шепелев – банкир и экс-нардеп, который чудесным образом оказался в лапах военной прокуратуры изрядно избитым, неведомым образом похищенный неизвестно кем в России. Вы что-то слышали о нем? А о суде?



Отсутствие неотвратимости наказания провоцирует новые преступления. Я сейчас не о Савченко, Германе и Ефремове. Я о тех, кто их разрабатывал, арестовывал и не посадил. Так "заказывал" Герман Аркадия Бабченко или нет? Если заказывал – почему на свободе? Если не заказывал – кто в военной прокуратуре понес наказание? Тот же вопрос – по Савченко и Рубану, а также многим другим. Мы уже забыли громкие пресс-конференции и выступления прокурорских и СБУ-шных начальников? Куда пропал с телеэфиров героический военпрокурор Матиос? Почему никто не адресует этих вопросов экс-генпрокурору Луценко?



И где гарантия, что дело Шеремета не станет еще одним делом Бабченко? Вероятно, Аваков с Зеленским рассчитывают на то же, что и предшественники: пропиариться и забыть. Ответят ли они за "базар" на брифинге от 12 декабря – зависит только от нас.



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