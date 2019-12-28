За несвоевременную страховую выплату теперь положена компенсация

Чтобы оспорить задержку в выплате и скорее получить страховую выплату, человеку не нужно проходить долгую процедуру досудебного урегулирования. Можно сразу идти в суд, и получать постановление на выплату. В этой трактовке БП-ВС сослалась на закон №1961-IV.

2. Если человек не получил своевременно страховую выплату, описанную в его договоре, он имеет право на возмещение не только имущественного, но морального ущерба.

“Часть первая статьи 1167 Гражданского кодекса Украины устанавливает общее правило, согласно которому ответственность за причинение морального вреда наступает при наличии общего основания — наличие морального (неимущественного) вреда, а также при наличии всех основных условий ответственности, а именно: неправомерного поведения, причинной связи и вины причинителя”, — подчеркивается в правовой позиции Верховного суда.

Юристы говорят, что правило распространяется на всех застрахованных.

“Это правило вообще раньше не работало в отношении страховок. За задержку страховой выплаты можно было требовать только возмещения материального ущерба, а не морального. Нынешнее постановление БП-ВС очень важно, и открывает перед людьми большие возможности, которыми нужно пользоваться. Запрашивать в судах не только стандартный моральный ущерб на 5 тыс. гривен, но и большие суммы. Особенно, если речь идет о крупных задолженностях по страховым выплатам на продолжительные сроки. Нужно требовать сотни тысяч и даже миллионы, особенно, если речь о выплатах по дорогому имуществу и медстраховкам. Вообще же новое решение распространяется на все полисы. И по автострахованию, и по страхованию имущества, и по медстрахованию”, — объяснил ситуацию старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец.

Чаще всего от неплатежей страховщиков страдают автолюбители. Юристы считают, что заключение Верховного суда должно помочь людям получать возмещения.

“Обычно споры по выплатам возникают по полисам автогражданки и каско. Но новое заключение БП-ВС должно упростить им задачу в части получения страховых выплат. Конечно, в тех случаях, когда страховая компания еще жизнеспособна. Если страховщик уже на грани банкротства — он уже никому не заплатит. Но если это функционирующая компания, которая просто тянет время, то ее судебные иски подтолкнут к выплатам. По ним действительно платят. Особенно, если финучреждения поймут, что в каждом случае им грозит не только базовая выплата по страховому случаю, но и выплата морального ущерба. Это должно подтолкнуть их к более оперативным платежам клиентам”, — сказал Стране управляющий партнер АО “Suprema Lex” Виктор Мороз.

Как сообщило недавно Моторное (транспортное) страховое бюро, по итогам третьего квартала 2019 года ею было зафиксировано 400 жалоб водителей на проблемы с выплатами по автогражданке. Это те, кто обратился в МТСБУ, многие же водители сразу идут в суд. В Бюро уточнили, что средний срок выплаты ущерба по ДТП — это 77 дней (хотя должны справляться за две недели, по действующему законодательству). По информации МТСБУ, больше всего претензий к нему поступило в адрес следующих компаний: “Аска” (72 жалобы), “Омега” (49) и “Ю.Эс Ай” (41).

Автогражданка — единственное страховое направление, где ведется подобная статистика и учет урегулирования по времени. Это обязательный вид страхования: без такого полиса, водитель не имеет право выезжать, иначе будет оштрафован по ПДД. По остальным видам страхования (каско, медстрахование, имущественное страхование и пр.) подобный учет не ведется.