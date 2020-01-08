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Девушек в арендованной квартире в Киеве убили из корыстных побуждений - прокуратура
08 января 2020 | 15:04
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Задержанным за убийство двух девушек в арендованной квартире на улице Кирилловской в Киеве, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Так, действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.
Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Напомним, первым подозреваемым назван Ксьондзик Сергей Дмитриевич, 1985 года рождения. Он из села Любитов, что в Ковельском районе Волынской области. Ранее неоднократно судимый. Его сообщница - Бершацкая Елизавета Васильевна, 2000 года рождения, которая родилась в селе Липняжка, что в Кировоградской области.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Как сообщала "Страна", тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020 в одной из квартир на улице Кирилловской в Подольском районе столицы. Подозреваемых в совершении убийства задержали 6 января 2020 по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в городе Одесса.
Источник: Страна
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