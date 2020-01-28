Пять универсальных законов человеческой глупости

Еще в 1976 году профессор экономической истории Калифорнийского университета в Беркли Карло Манлио Чиполла опубликовал эссе, в котором описал базовые законы силы, воспринимаемой им как самой большой экзистенциальной угрозой для человеческой цивилизации – речь идет о глупости.

Глупцы, по мнению Чиполла, обладают целым рядом отличительных черт: их много, они иррациональны, своими поступками они усложняют жизнь другим людям, не получая от этого никакой пользы для себя, что только способствует увеличению энтропии в обществе.

О глупости защититься невозможно. Поэтому, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный их недалекими собратьями по обществу, умным людям приходится трудиться еще усерднее. В общем-то, ничего не изменилось…

Давайте познакомимся с пятью главными законами человеческой глупости, которые были выведены Чиполлой:

Закон 1: Мы всегда недооцениваем количество окружающих нас глупых людей.

Не имеет значения, сколько идиотов вы замечаете вокруг – их реальное число все равно будет выше. Эта проблема усугубляется тем, что вы ошибочно награждаете интеллектом некоторых персонажей, отталкиваясь от таких поверхностных факторов, как их карьерные достижения, образование или другие характеристики, которые, по идеи, должны их исключить из категории глупцов. На самом деле, это совсем не так. Что приводит нас к закону номер два.

Закон 2: То, что человек глуп или не глуп, не зависит от его прочих характеристик.

Чиполла считает, что глупость – это та величина, которая остается постоянной во всех сообществах. Каждое сообщество, которое характеризуется определенным расовым составом, половой принадлежностью, уровнем образования, уровнем дохода, обладает фиксированным процентом глупых людей.

Недалекие люди есть среди ученых, среди участников Всемирного экономического форума в Давосе и среди представителей Генеральной Ассамблеи ООН. Глупые люди есть в каждой нации на Земле. Так какое же число глупцов живет среди нас? Это неизвестно. И в любом случае, любое наше предположение почти наверняка нарушило бы первый закон.

Закон 3: Глупым можно назвать человека, причиняющего ущерб другим людям или отдельному человеку, в то время как он никакой пользы от своих действий не получает и даже, возможно, сам от нее страдает.

Чиполла дал название этому «Золотой закон глупости». По его мнению, глупым является человек, создающий сложности другим без какой-либо очевидной пользы для себя.

Ваш знакомый не в состоянии прекратить публиковать фейковые новости на своей странице в соцсети? Глупец. Представитель службы поддержки клиентов, который общается с вами по телефону уже в течение часа, дважды вешает трубку и каким-то образом умудряется испортить ваш аккаунт? Глупец.

Этот закон, кроме того, описывает три других человеческих фенотипа, существующих вместе с глупыми людьми. Первый – это разумный человек, который своими действиями приносит благо как самому себе, так и окружающим. Второй – преступник, получающий выгоду за счет других. Третий – простак, обогащающий окружающих за свой счет.

Умные являют собой достаточно непоследовательную группу людей. Порой мы действуем весьма разумно, порой мы играем роль эгоистичных преступников, а порой мы оказываемся простаками, обогащая своими действиями других людей. А порой мы соединяем в себе все эти фенотипы.

Глупые же люди являются образцом последовательности, действуя всегда с несгибаемым идиотизмом.

Последовательная глупость – это единственное постоянное качество недалекого человека. Вот почему глупые люди так опасны. Вот что по этому поводу думает сам Чиполла:

«Глупые люди опасны и вредны, потому что разумным представителям человеческого сообщества трудно понять их поведение. Логика поступков преступников абсолютно понятна человеку разумному. Преступник действует бесчестно, но вполне рационально. Например, он просто желает увеличить свое финансовое состояние. Преступник не обладает достаточным интеллектом, чтобы стать обладателем какой-либо вещи, сделав при этом что-то полезное для общества, он просто, силой либо хитростью, присваивает эту вещь себе. Это очень скверно, но логично. И если вы являетесь человеком разумным, вы сможете предсказать его действия, его подлые задумки и махинации, и даже нередко уберечься от них.

Как говорит третий закон, против глупого человека все это не действует. Он будет наносить вам вред без какой-либо причины, без пользы для себя, без всякого плана, в самое непредвиденное время в самых непредвиденных местах. Невозможно рационально предсказать, в какой момент и каким образом вам нанесет удар глупый человек. Сталкиваясь с глупцами, вы оказываетесь целиком в их власти».

Все это приводит нас к закону номер четыре.

Закон 4: Неглупые люди неспособны в полной мере оценить всю мощь разрушительной силы, которой обладают глупцы.

К примеру, они все время забывают о том, что во все времена, в любом месте и при любых обстоятельствах любой контакт с глупыми людьми приводит к последствиям, о которых приходится сильно жалеть.

На свой страх и риск мы постоянно недооцениваем глупых людей. И это приводит нас к пятому и последнему закону.

Закон 5: Нет никого опаснее глупого человека.

И как следствие: глупый человек опаснее преступника.

Мы не в силах победить глупцов. Разница между обществами, которые рушатся и которые, наоборот, процветают, заключается в величине процента неглупых людей, являющихся их членами.

Прогрессирующие сообщества, несмотря на определенное число состоящих в нем глупцов, обладают так же и значительной долей умных личностей, тех, кто своими действиями компенсирует весь ущерб, который наносится глупыми людьми.

Общества, находящиеся в упадке, обладают тем же процентом глупых людей, что и прогрессивные сообщества. Но процент простаков и преступников, склонных совершать глупые поступки, в них намного выше.

Чиполла подводит такой итог: «Такие изменение в составе неглупого населения неизбежно приводят к увеличению разрушающей силы фракции глупцов, что делает поступки членов общества все менее и менее логичными. И тогда страна начинает катиться к черту».