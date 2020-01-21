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Кадыров уходить не собирается
21 января 2020 | 09:06
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что собирается покинуть свой пост. Ранее подобные сообщения в СМИ появились на фоне его решения передать свои полномочия главе правительства Муслиму Хучиеву из-за «временной нетрудоспособности». По словам руководителя республики, его политическая карьера связана только с Чечней.
«Вечно живая тема — разговоры о моем переходе на другую работу… Я раньше говорил и снова повторяю, что никуда не ухожу, никогда не обсуждал этот вопрос. Я работаю в Чеченской Республике и никуда переходить не собираюсь. Моя политическая карьера связана с Грозным, с Чеченской Республикой», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, ему «предсказывали» переход и в СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ), и в «федеральные органы», и в качестве спецпредставителя президента России в странах Персидского залива.
«Конечно, понимаю тех, кто желает на этой теме пропиариться, но пора и подвести черту», — резюмировал Кадырова.
16 января после отставки правительства России стало известно, что Кадыров передал свои полномочия главе правительства Муслиму Хучиеву в связи с «временной нетрудоспособностью». В тот же день «Аргументы недели» со ссылкой на информированный источник сообщили, что «глава Чеченской Республики готовится к повышению»: назначению представителем президента России.
Позже пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов объяснил, что глава республики так поступил, потому что проходит курс лечения, и ничего необычного в этих действиях нет. В свою очередь, Кадыров заявил, что увольняться не собирается, но после завершения своей политической карьеры он планирует стать членом Консультативного совета ветеранов при главе Чечни. Об этом он рассказал на совещании в правительстве республики.
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