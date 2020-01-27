В КГГА разрешили превратить историческое здание бывшего Центрального гастронома в 27-метровый торговый центр

27 января 2020 | 08:55

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Столичные власти со второго раза разрешили реконструировать историческое здание бывшего Центрального гастронома по ул. Крещатик, 40/1. Согласно выданным градостроительным условиям и ограничениям (ГУО), собственнику здания – ООО “АБ Инвестиции и развитие” – разрешили перестроить его под 27-метровый торговый центр. Фирма связана с экс-мэром столицы Александром Омельченко. Пока в противовес этому документу лишь заверение авторов проекта в соцсетях о том, что одно из старейших зданий на Крещатике таки останется 3-этажным. При этом согласно обнародованному проекту, под ним соорудят подземный паркинг, а на крыше обустроят обзорную площадку и фуд-корты.

Как стало известно KV из приказа Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 1 ноября 2019 года № 1388, ООО “АБ Инвестиции и развитие” (*) были выданы ГУО (опубликованы в реестре ГУО лишь 16 января 2020 года) на проектирование реконструкции нежилого здания по ул. Крещатик, 40/1 с реставрацией и приспособлением его части под общественно-торговый центр с учреждениями обслуживания. Согласно ГУО, высота части здания, подлежащая реконструкции, может составить 27 метров (до 9 этажей – KV). При этом этажность части здания, которую планируют реставрировать, якобы измениться не должна (на сегодня здание 3-этажное – KV). Киевласть



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