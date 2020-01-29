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У Кличко пообещали транспортный коллапс через год-два
29 января 2020 | 08:33
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Обилие транспорта может парализовать улицы Киева уже в этом году, а по опимистичному прогнозу - через два года. В связи с этим власти ломают голову, как пересадить киевлян на общественный транспорт. Такое заявление сделал советник столичного городского головы Максим Бахматов в интервью изданию "Киев Vласть".
"Наша задача - оказать давление на тех, кто может пересесть на общественный транспорт, чтобы они это сделали. Иначе город в определенный момент просто остановится. Мы экстраполировали цифры и получилось, что Киев может быть парализован, в худшем случае, в этом году. Оптимистичный прогноз - через два года ", - прогнозирует Бахматов.
По его словам, в прошлом году Киев занял 13 место в мировом рейтинге городов с наиболее загруженными дорогами TomTom. "В этом будет еще хуже, потому что было много ремонтов. Наша задача - выйти из первой 20- ки этого рейтинга, желательно - пойти в 50-ку ", - добавил Бахматов.
Советник мэра Киева убежден, что разгрузить город можно только карательно-ограничительными мерами.
"По ул. Шота Руставели: до расчистки полосы общественного транспорта машины шли со скоростью 5 км в час, а сейчас - 14-15 км в час. Мы расчистили полосы движения общественного транспорта - и автобусы, троллейбусы стали работать вдвое эффективнее. Потому что они ездят быстрее, выполняют больше рейсов. Если бы мы не сделали это и считали на основании предоставленных чиновниками данных, то выход был только один - покупать еще больше троллейбусов и автобусов ", - заявил Бахматов.
комментарии [1]
30.01.2020 02:07 адепт рыночной экономики А что вы хотели. Пресловутая "рыночная экономика" - она такая. Как дикие джунгли. Вечная конкуренция и выяснение вопроса, кто круче. Как же теперь из мерсов на общественный транспорт назад пересаживаться? Это ж как время вспять повернуть, в "проклятый совок", когда машин было мало, дороги были свободными (и деревья были большими, как говорится). Нет, так не годится. Придётся испить эту рыночную чашу дод дна. Когда коллапс действительно наступит, когда машины собьются в одну сплошную массу и водители пойдут пешком... по их крышам... И пусть всё отрегулирует рынок! Это будет настоящий, тру-капитализм. За что боролись, на то и напоролись.
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