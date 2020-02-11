Но главное — в бюджете на этот год уже запланирован миллиард гривен дохода от "копачей". Поэтому, скорее всего, янтарный рынок будут тянуть на свет в турбо-режиме.

Впрочем, эксперты считают, что быстрая легализация — под вопросом.

Цены на янтарь в мире резко обвалились, поэтому этот бизнес стремительно теряет свою привлекательность как для официальных добытчиков, так и для нелегалов.

Но отдельные нормы нового янтарного законодательства могут пригодится добытчикам других полезных ископаемых.

"К примеру, снимаются всякие запреты на добычу в рекреационных зонах, в лесах, заповедниках. Не нужно получать "добро" на разработку месторождений от местных властей. Это открывает невиданные перспективы для добытчиков, но может грозить Украине настоящей экологической катастрофой", — считает глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Страна" разбиралась как в Украине будут легализировать добычу янтаря и что из этого выйдет.

Новые условия

Легализовать добычу янтаря пытаются уже не первый раз. Рада прошлого созыва рассматривали несколько законопроектов на эту тему, но тогда их так и не приняли. В итоге янтарный бизнес в Украине остается преимущественно "черным", его давно крышуют криминал и правоохранители. Государство же получает копейки.

Не удивительно, что янтарный бизнес вместе с игоркой сразу же попали в поле зрение новой власти. Еще в августе прошлого года президент Зеленский поручил Кабмину разработать законопроекты о легализации этих рынков, а в бюджете на 2020 год заложили ожидаемые поступления (от янтаря - миллиард гривен, от игорного бизнеса - 3,5 млрд).

Но, если с игоркой легализация пока продвигается туго, то по янтарю уже все готово. Парламент принял законопроекты, необходимые для старта процесса.

"Парламент принял последний законопроект с группы проектов. которые будут способствовать легализации добычи янтаря. Годами украинские земли уничтожались варварским способом из-за так называемых "черных" копачей, которые почти уголовным способом добывали янтарь. Как следствие: сотни гектар уничтоженного леса, плодородной земли, разрушение дренажных каналов подземных вод. Более того, мы как государство недополучали сотни тысяч гривен в бюджет! Принятые изменения в Налоговый кодекс, которые оптимизируют рентную ставку, создадут дополнительные стимулы для выведения из тени добычи янтаря и легализации такой деятельности", — написал на своей странице в Facebook министр энергетики Алексей Оржель.

Схема, по которой будет идти легализация рынка янтаря, следующая.

предусмотрена выдача разрешение на геологическую разведку с последующей добычей янтаря сроком на 5 лет

разрешения будут продаваться на электронном аукционе Prozzoro. Стартовая цена — 3,4 тысячи гривен за гектар участка. Размер участка — до 10 гектар.

рента на добычу снижена с 25% до 10% к 2022 году. До конца 2020 года будет действовать временная ставка в 5%, а в 2021 году - 8%.Это ниже, чем планировалось изначально. Ранее рассматривали вариант снижения рента с 25% до 15%.

добытчикам не нужно будет получать дополнительных документов, в частности, горного отвода, разрешение на снятие слоя грунта и пр.

70% ренты будет идти в государственный бюджет, 30% — в местные бюджеты

вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря и отказ от рекультивации участков (от 2-3 лет до 4-7 лет за повторное нарушение)

вводятся серьезные штрафы за перевозку и сбыт нелегального янтаря — до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов (170 тысяч гривен).

Глава компании Right Solution (одна из немногих легальных добытчиков янтаря в Украине) Виктор Коц говорит, что условия — "пригласительные", особенно в части налогообложения.

"По действующим ставкам мы уже в этом году заплатили 3 млн гривен налога. Снижение ренты с 25% до 5% позволит высвободить немалые суммы, которые можно направить на развитие бизнеса", — рассказал он "Стране".

То есть, для легальных добытчиков условия действительно улучшаются.

Янтарная дефляция

Но сейчас главный вопрос не в том, станет ли проще работать законопослушным добытчикам, а будут ли на таких условиях легализироваться "черные копачи".

Как раз в этом Виктор Коц не уверен, так как, по его словам, привлекательности янтарного бизнеса сильно упала. Поэтому работать легально будет выгодно далеко не всем.

"Дело в том, что в последнее время и самих нелегальных копачей стало меньше, чем раньше. Сейчас меньше резонов рисковать — цены на янтарь сильно упали, и заработки уже не те, что раньше. А легализироваться имеет смысл лишь для тех, кто готов на дополнительные вложения и работу без суперприбыли", — говорит Коц.

По словам аналитика института Growford Алексея Куща, пик янтарного бума пришелся на 2014-2015 годы. Тогда в Украине добывали по 300-400 тонн янтаря в год (основная часть — нелегально), а продавали камень на мировом рынке по 2 тысяч долларов за килограмм. То есть, "вес" этого рынка достигал 600-800 млн долларов в год, из которых половина оседала в карманах заграничных посредников (украинский янтарь продается в основном через Гданьскую биржу в Польше), а до 400 млн долларов зарабатывали наши добытчики.

Но сейчас высокие цены сохраняются только на так называемые инклюзивы (янтарь с различными вкраплениями, эксклюзивные образцы), которые в Украине практически не добываются. За "обычный" янтарь платят не больше 450 долларов за килограмм, то есть, за последние пять лет цена упала почти впятеро.

В итоге объемы украинского янтаря, который попадает на мировой рынок, только сокращаются. Скажем, по итогам 2018 года это было примерно 70 тонн. По прошлому году озвучивается цифра в 50 тонн. По нынешним ценам это порядка 22,5 млн долларов, из которых половина осела в карманах посредников. То есть, емкость янтарного рынка снизилась с 300-400 млн до менее 12 млн долларов. По текущем курсу это порядка 300 млн гривен. Понятно, что после легализации эта сумма вырастет, так как отпадет необходимость делиться с посредниками. Но все равно будет не больше 600 млн гривен.

"Непонятно, как власти хотят только в этом году получить миллиард с рынка, генерирующего оборот в 600 млн гривен", — удивляется Кущ.

Очевидно, власти рассчитывают на приток денег от продажи участков старателям. Так как размеры участков ограничили 10 гектарами, это позволит привлечь мелких старателей. Но все равно даже по стартовой цене нужно вложить 340 тысяч гривен только в землю. С учетов возможного роста ставок в процессе аукциона и другими затратами на добычу сумма может вырасти до нескольких десятков тысяч долларов, а то и больше.

При этом сейчас до конца непонятно, можно ли будет работать по старому, то есть, "под крышей" криминала и правоохранителей. И главное — не будет ли попытки объединить эти схемы, когда старателю придется платить и в бюджет, и "крыше".

Янтарный бизнес кормит местных правоохранителей, и отказываться от этих доходов намерены далеко не все. Виктор Коц рассказывает, что коррупция на янтарном рынке никуда не делась. Осенью прошлого года правоохранители устроили маски-шоу в компании Right Solution. Официальный повод — проверка на "земельные нарушения". Но Коц подозревает, что с них попросту хотели выбить денег.

"Страна" уже подробно писала как делят янтарные потоки после смены власти. Сами копачи рассказывали, что платят правоохранителям сотни долларов в день, а те изредка устраивают рейды с конфискацией мотопомп. Но потом на этом же оборудовании моют янтарь их люди.

После принятия новых законов по легализации наверняка будут показательные судебные процессы над нелегалами. Так, недавно в Ривненской области задержали местного жителя за покупку более 35 килограмм, якобы, незаконного янтаря. Мужчину накрыли с поличным, когда он вез свою "покупку" в багажнике мотоцикла. В местной прокуратуре заявили, что ему грозит от 51 тысячи штрафа до 3 лет тюрьмы.

Легкая добыча

Украина входит в тройку мировых лидеров по запасам янтаря (после России и Польши). То есть, потенциально разработка интересна крупных добытчикам, в ом числе, иностранным.

Но, как считает Алексей Кущ, крупные инвесторы на этот рынок придут не раньше, чем истощатся легкодоступные запасы янтаря, и камень можно будет добывать только с использованием специальной техники. Тогда исчезнет конкуренция с копачами-частниками. Но пока не восстановятся мировые цены, бума точно не будет. Прогнозы же по ценам пока не самые оптимистические. С одной стороны, резко снизился спрос на камень со стороны Китая, с другой — проходит мода на янтарь в ювелирке. Поэтому в ближайшие годы цены будут такими же, как сейчас, а то и еще больше просядут.

Но "янтарные законы" могут использовать и добытчики других полезных ископаемых. Дело в том, что эти законы предусматривают внесение изменений в действующее законодательство - в закон о недрах, Налоговый кодекс. Поэтому распространяются и на другие сферы добычи.

Вот самые существенные изменения, которые вводятся на все направления добычи полезных ископаемых:

местные власти утратили право согласовывать спецразрешения

спецразрешения на разработку участков будут продаваться на электронных аукционах

претенденты на участки смогут заранее (до аукционов) резервировать участки.

Кроме того, по словам Ростислава Кравца, снимается целый ряд ограничений по зонам добычи. Теперь полезные ископаемые можно добывать в рекреационных и заповедных зонах, на водоохранных территориях, что ранее действующим законодательством запрещалось.

"То есть, можно хоть в Пирогово ставить вышку. Думаю, это сделано умышленно, чтобы получить доступ к территориям со статусом. И норму эту пролоббировали вовсе не добытчики янтаря, а более крупный бизнес, скажем, сидящий на руде и газе. Для Украины снятие ограничений может быть чревато серьезными экологическими последствиями", — считает Кравец.

Также, по его словам, в новых законах говорится о ряде понятий, которых пока в Украине не существует, и непонятно, когда они появятся. "Скажем, электронного кабинета добытчика нет, системы торговли спецразрешениями — тоже нет. Непонятно сколько времени уйдет на их разработку и запуск. Поэтому рассчитывать, что в ближайшее время схема по легализации добычи янтаря начнет полноценно работать и приносить деньги в бюджет не стоит", — считает Кравец.

"Страна"