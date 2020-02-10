После того как в субботу вечером, 8 февраля, полиция задержала семерых подозреваемых в стрельбе, среди которых, по данным "Страны", есть и криминальный авторитет Евгений Дребитко по прозвищу "Белый", появилась информация о причастности к "разборкам" львовских "братков" из банды Поликарпа, якобы выделившему "Белому" подкрепление для битвы с людьми Пашкуляка.

Действительно, по официальным сообщениям, два автомобиля - "Мерседес"-кубик и джип "Тойоту", один из которых был забит оружием, были на львовской регистрации.

Полиция задержала "Мерседес"-кубик и джип "Тойоту", в одном из которых было полно оружия. Якобы Белый ехал с подкреплением на разборки после стрельбы в Пашкуляка

Впрочем, во львовских криминальных кругах уверяют, что Поликарп не при чем и своих людей для разборок на Закарпатье он не посылал.

Пашкуляк - кум Олега Фирцака по кличке Тайсон, числившийся помощником Ланьо, воюет с Белым, которого называют "смотрящим" от криминалитета за Мукачево.

Внедорожник Лексус, из которого в пятницу ранили Пашкуляка в Мукачево, принадлежит именно Дребитко.

Борьба между Пашкуляком и Белым, по данным наших источников на Закарпатье, продолжается с лета.

"Братва Дребитко где-то полгода назад избили брата жены Артура. Естественно, Артур с хлопцами их поймали в спортзале и избили жестоко. Артур и Белый, как говорят, ездили в Киев к ворам. И воры якобы даже сместили Евгения с позиции "смотрящего", и ситуация на время успокоилась", - говорит источник.

По одной из версий, нынешняя перестрелка и захват Белого - результат передела между местными кланами за контроль над потоками контрабанды и наркотрафиком.

"Белого взяли, но он к наркотикам отношения не имеет, из-за этого у него и стрелки с барыгами Пашкуляка, потому что те хотят подмять город под себя и он один им мешает, и решили его все дружно подставить и себе дорогу проложить для своих продаж. У них, говорят, даже уже лаборатория в городе есть. Все знают, что Пашкуляк платит ментам, чтоб его прикрывали", - говорит источник.

Есть также мнение, что задержание банды Белого было показухой, и якобы это "договорняк" с полицией.

"Неужели люди, зная, что после перестрелки в город понаехали гвардейцы, так открыто, колонной, с автоматами, а и еще и через пост поехали. Белый прекрасно знал куда едет и что его будут брать. Также он прекрасно знает, что пару месяцев надо будет посидеть и потом выйдет гулять. Свои вопросы он решил сразу после перестрелки", - говорит нам один из мукачевских бизнесменов.

По другой версии, Поликарп действительно пытался подсобить Дребитко, после того как узнал, что люди Ланьо попытаются "убрать" Белого после покушения на Пашкуляка.

Версию о том, что перестрелка - результат продолжающейся войны Виктора Балоги и Ланьо, наши источники не подтверждают.

"А Балога с Ланьо уже помирился, кстати. Балога взял его на поруки после того, как Ланьо якобы встал на путь исправления", - говорит источник в бизнес-кругах Закарпатья.

Также источник говорит, что на самом деле подоплека конфликта кроится в переделе сфер влияния в Закарпатья между полицейскими и ворами.

"Дребитко был поставлен вором в законе Неделей (Андрей Недзельский, который, как считается, курирует криминалитет Западной и Центральной Украины, хотя его власть оспаривается другими ворами - Ред.). А Пашкуляк взаимодействовал с МВД активно. То есть корень противостояния оттуда идет", - говорит источник.

"Страна"

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Автомобили причастных к стрельбе в Мукачево забрали на штрафплощадку

Задержанные по подозрению в причастности к стрельбе в Мукачево пытались переехать силовиков. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Закарпатской области.

Сообщается, что на посту "Нижние Ворота" накануне вечером для проверки остановили автомобили, на которых, по оперативной информации, могли перемещаться причастные к стрельбе в Мукачево. Не реагируя на требования, водители автомобилей пытались скрыться и попытались осуществить наезд на силовиков.

"В ходе проведенного осмотра изъято оружие и боеприпасы. Автомобили Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser изъяты на штрафплощадку. Оба водителя - закарпатец и винничанин - задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Мотивы и обстоятельства преступления проверяются в рамках уголовного производства по предварительной квалификации "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

РБК-Украина