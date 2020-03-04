Как изменилась человеческая психика и наш мозг, когда мы цифровизируем человека? Мы состоим из того, что мы едим. Точно так же мы состоим из тех информационных продуктов, которые мы потребляем.

Наш мозг потребляем много энергии. И представители медиаиндустрии соревнуются за то, какой контент они делают.

По сути мы переживаем фундаментальную трансформацию. Переезжаем из "галактики Гутенберга" (первый типограф Европы, - Ред.) в "галактику Цукерберга", из цивилизации текстов и системного мышления в цивилизацию зрительных образов, где нет ни аналитического мышления, ни системного.

Как это изменение влияет на нас с нейрофизиологической точки зрения?

За последние годы мы смогли заглянуть в любой работающий мозг и узнали, что он работает совсем иначе, не так, как мы представляли.

Вы видите профессора Маркуса Рейчела, который рассказал, что наш мозг по сути работает в тех базовых режимах (см. на картинке ниже).

Первая нижняя: мозг активно потребляет информацию. Вторая: ориентация в ситуации (когда вы вошли в этот зал, вам нужно было найти свое место, была включена сеть выявления значимости). Третья верхняя: мозг, который думает ни о чем.

Иногда у вас спрашивают, о чем вы задумались. Вы отвечаете: "Ни о чем". На самом деле это самая важная часть мозга. Потому ваш мозг просчитывает разные аспекты ситуации. Именно в этот момент вам приходят самые интересные решения и вы вскрикиваете: "Эврика!"

Раньше мы думали, что части нашего мозга отвечают за отдельные функции: зрительная, слуховая, двигательная кора.

Сейчас же мы узнали, что все намного сложнее. В течении первых 25 лет жизни наши нейронные клетки связываются друг с другом в отдаленных отделах мозга. Прорастают нейтронные связи, которые будут отвечать за те самые три режима работы. По сути дела мы создаем программные сети, которые будут отвечать за мозг во взрослом возрасте. И молодой человек, когда он учится, не просто получает знание о мире - он программирует свой мозг.

В какой же ситуации сейчас оказались нынешние молодые люди, когда вокруг гиперинформационная среда, и как это сказывается на их мышлении?

Первая вещь - самая неприятная. Исследовательница Эшли Чен показала, что те три системы, о которых я вам рассказываю, являются антагонистами (соперничают друг с другом, - Ред.). То есть в тот момент, когда вы активизируете сеть выявления значимости и центральную исполнительскую сеть, дефолт-система, ответственная за мышление, подавляется. Напротив же, когда первые две системы подавляются, активизируется дефолт-система.

В ситуации, когда вы постоянно потребляете контент, у вас активна центральная исполнительская сеть и это значит, что энергия не поступает в ту часть, которая отвечает за мышление. По сути ваш мозг впадает в спячку.

Не нужно удивляться, что люди, которые не вылезают из Твиттера и Инстаграма, редко включают голову, мыслят стереотипно, шаблонно и не развиваются. Но это мы говорим о взрослых людях. Давайте поговорим о наших детях.

В России и США 40% детей практически постоянно находятся онлайн и потребляют информацию. Европейские родители более сознательны, но к 14-18 годам ситуация сравнивается. И практически все подростки в мире 60-70 процентов времени проводят онлайн. То есть они отправляют свой сервер мышления в спячку или же он просто у них не формируется. Но это не единственная проблема.

Для того, чтобы включались дефолт-система, чтобы человек начал думать, нужно время - 23 минуты. Если этих 23 минут не будет, вы будете продолжать находиться в другом пространстве.

Уже в 2016 среднестатистический человек проводил около 80 телефонных сессий в сутки (подразумевается контакт с телефоном, - Ред.). Это значит, что он прерывался каждые 15 минут. То есть у него не было 23 минут, чтобы запустить свою дефолт-систему.

Следующая проблема: дефолт-система была эволюционно создана, чтобы мы простаивали свои социальные отношения с другими людьми. Но что мы наблюдаем? Уже в 1997 году количество экранного времени равнялось количество времени, когда мы общались лицом к лицу. В момент появления айфона, в 2007 году, экранное время составляло более восьми часов, тогда как общение лицом к лицу - менее двух часов.

То, что мы имеем сейчас - это по сути эпидемия цифрового аутизма. Это состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительные психологический контакт друг с другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека. Другие люди стали для них заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого из них в отдельности. Даже на свидании молодые предпочитают телефон, нежели общение с человеком, ради которого они пришли.

Кто-то может сказать, что, возможно, это просто новая цивилизация, и мы должны к этому привыкнуть. Но тем, кто так думает, я хочу предложить данные другого исследования 2018 года. Если вы проводите в телефоне более 2-3 часов, у вас резко возрастает показатель депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей.

Конечно, кто-то пытается бороться с депрессией и уходит в телефон для того, чтобы избавиться от неприятных депрессивных мыслей. Но для большинства постоянное присутствие в телефоне вызывает ощущение собственной неполноценности, отчужденности, социального напряжения. Соцсети в этом плане действуют очень болезненно.

Еще остались люди, которые не пользуются смартфонами. Ради эксперимента их попросили пользоваться телефона. В итоге через три месяца выросла у них социальная настороженность, внутренняя агрессия и соглашательство.

Наши цели зависят от того, насколько мы можем конструировать образ будущего, заглядывать вперед. И если дефолт-система не работает, то дистальное видение (возможность заглядывать вперед - Ред.), у человека утрачивается, он не может ставить перед собой цели.

И вишенка на этом безумном торте - исследование 2017 года. Исследовались три группы студентов. Представители первой группы, заполоняя тесты, должны были оставить свои мобильные телефоны за пределами комнаты. Представители второй группы могли держать телефоны рядом с собой в кармане или в сумке. А представители третьей группы должны были положить телефон рядом с собой экраном вниз и дальше заполнять тесты.

Оказалось, что просто физическое местоположение телефона влияет на объем оперативной памяти и подвижный интеллект. Вы глупеете, когда рядом с вами есть телефон. И у вас увеличиваются объемы интеллекта и подвижной памяти, когда рядом с вами нет телефона.

На самом деле сейчас мы переживаем не только разделение мира на богатых и бедных, а и разделение на умных и глупых. Кроме этого, мы наблюдаем изменения в структуре социального взаимодействия. Отсутствие вертикальных систем и переход к горизонтальному обществу ведет к тому, что мы биологически теряем навыки и возможности к обучению, и хуже учимся.

Изменения в коммуникациях приводят к цифровому аутизму. А общая установка на гедонизм, на получение удовольствия, и неспособность строить образы будущего, приводят к тому, что люди становятся не толерантными к своим провалам, рассчитывают на легкий успех. И это, как мы понимаем, будет нехорошо работать на экономику и будущее.

Можем ли мы отдать когнитивные функции машинам? Да, конечно, если мы сможем признать атрофию своих познавательных навыков. К сожалению, именно это сейчас и составляет основную проблему.

Что с этим делать? Медитация и осознанность помогает. Сама центральная исполнительская есть улучшает свою работу в случае, если вы соблюдаете правила цифровой гигиены. И, наконец, чтобы ваша дефолт-система, которая отвечает за мышление, работала лучше, вам нужно улучшать свои социальные связи, увеличивать количество социальных коммуникаций.

Три главных правила цифровой гигиенты от доктора Курпатова

Обязательно нужно отключать звук на телефоне. Использовать его только в виброрежиме. А также отключать уведомления. В квартире есть хорошее место для телефона - там, где он заряжается. Телефон нужно держать "на привязи". Не нужно носить его в туалет, кухню и спальню. Если вам нужен будильник - используйте традиционный будильник. Если вы заметили, сейчас вы берете телефон в руки на автомате. Любая свободная минута - и вы уже держите телефон в руке, разблокировали его. Это симптом цифровой зависимости.

Возьмите себе за правило: если вы решили взять в руки телефон, вы должны четко отвечать, что именно вы хотите в нем посмотреть. Если вы не можете ответить себе на этот вопрос, то не нужно к нему обращаться.

"Эти три правила, который вы должны практиковать. Это будет не просто, но так вы защитите свой мозг от токсичной информационной среды", - подытожил Андрей Курпатов.

"Страна"