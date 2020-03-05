|
ГБР провело 13 обісков у винницких полицейских: системно крали бензин
05 марта 2020 | 08:32
распечатать комментарии [0] добавить в
Сотрудники Государственного бюро расследований ведут досудебное расследование по факту присвоения горюче-смазочных материалов, которое было совершено по предварительному сговору группой лиц.
Об этом в среду, 4 марта, сообщает пресс-служба ГБР.
"По предварительной информации, отдельные должностные лица Главного управления Нацполиции в Винницкой области продавали талоны на горючее, которое предназначалось для заправки служебных автомобилей", -сказано в сообщении.
В связи с этим 4 марта следователи ГБР провели 13 обысков по месту работы и жительства чиновников, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления. Во время обысков изъято 6 служебных автомобилей, финансово-хозяйственную документацию, талоны на горючее, чеки и путевые листы.
Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.
Ранее сообщалось, что ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях в связи с ввозом автомобилей по заниженным пошлинам.
Также мы писали, что ГБР подозревает ровенских полицейских в краже автомобилей прямо со спецплощадок.
также читайте
[04.03.2020]
[02.03.2020]
[02.03.2020]
[02.03.2020]
|
по теме
Лувр возобновил работу
05. 03. 2020 | 09:29
Після партії гелікоптерів Україна закуповуватиме човни для прикордонників
05. 03. 2020 | 09:13
4 березня, Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядами України та Франції про посилення системи морської безпеки та охорони кордону. За три роки Державна прикордонна служба України отримає 20 найсучасніших патрульних кораблів французької компанії ОСЕА. За відповідний законопроект № 0025 проголосували 261 народний депутат.
Тезисы выступления Зеленского в парламенте при перезагрузке Кабмина
05. 03. 2020 | 08:38
Lufthansa сократит количество рейсов на 20% из-за коронавируса
05. 03. 2020 | 08:26
У Турции новые потери в Сирии
04. 03. 2020 | 09:05
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»