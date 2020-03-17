Формула успешного бизнеса: обворовать банки, государство и сотрудничать с врагом!

17 марта 2020 | 13:02 , Иван Степанов, ТЕМА

Знакомьтесь: компания «Веста», украинский производитель аккумуляторов. Ей принадлежит 1,3% мирового рынка, до 40% украинского и около 18% рынка СНГ. Каждый пятый аккумулятор поставляется в Россию. Еще в 2014-м суд признал «Весту» банкротом. Причиной стало резкое сокращение продаж в связи с падением производства автомобилей в Украине и сворачиванием торговли с Россией. Такая участь постигла многих украинских производителей. Но собственники «Весты» нашли оригинальный способ выживания: за счет банкиров и граждан Украины. Раскроем подробности бизнес-успеха.

Поддержка днепропетровского клана как залог успеха на старте бизнеса

Вот что рассказывает о себе Международная корпорация Westa: «Э то динамично развивающаяся компания, уверенно смотрящая в будущее. Огромный научно-технический потенциал производителя позволяет надеяться на то, что отрасль будет продолжать развиваться и со временем Украина займет достойное место в ряду крупнейших мировых поставщиков надежных и безопасных аккумуляторных батарей » .

А вот что пишут о компании сторонние лица, например Анна Рекрут, в 2017-м – заместитель главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц: «Заемщики пытаются всячески избежать погашения долгов, выводя активы на другие компании и используя для этого процедуры банкротства своих компаний.

К нечестным приемам прибегают отнюдь не рядовые мошенники. Иногда этим грешат и бизнесмены, у которых в кармане депутатский мандат.

Как нельзя лучше сложившуюся ситуацию иллюстрирует пример с известным производителем автомобильных аккумуляторов в Украине — группой компаний, выпускающих продукцию под торговой маркой Westa.

История непростых отношений заемщика и "VAB банка" и банка "Форум" началась в ноябре 2007 года, когда группа получила первый кредит. Впоследствии за неполных три года компании группы привлекли у этих финансовых учреждений пять кредитов на общую сумму 12,8 млн евро и 10,9 млн долл.

Однако в июне 2009 года компании группы прекратили платежи по одному из кредитов, а с июля 2013 года, более чем за год до введения временной администрации в эти банки, прекратили всякое обслуживание задолженности.

В итоге общий долг производителя аккумуляторов перед "VAB банком" вырос почти до 430 млн грн, а перед банком "Форум" — до 236,7 млн грн.

В качестве залога по кредитам компании передали товары в обороте, ценные бумаги, оборудование, транспорт, имущественные права и недвижимость.

Однако в залог не попал один из самых ликвидных активов — территория Днепровского машиностроительного завода (ДМЗ) площадью 52 га, на котором размещены мощности по производству аккумуляторов.»

Чтобы было понятнее, вернемся на 20 лет назад. В 2000-м директор Института транспортных систем и технологий НАН Украины, академик и Герой соцтруда Виктор Дзендзерский создал компанию по производству автомобильных аккумуляторов МНПК «ВЕСТА», которую и возглавил. Это стало возможным благодаря обширным связям академика в управленческих кругах. Становление частного бизнеса проходило при перманентной поддержке всех правительств, и щедрым кредитованием государственным «Укрэксимбанком». Гарантией успеха стали представители родного днепропетровского клана, захватившие в те годы власть в Украине: от Кучмы и Лазаренко до Пустовойтенко и Тимошенко (последняя выбивала у премьера Ющенко звание Героя для Виктора Дзендзерского).

А связь академика с Анатолием Донцом (кумом Павла Лазаренко) и его супругой Натальей Донец прослеживается и сегодня – в жизни Дзендзерского-джуниора, Дениса. Дочь упомянутой четы, Татьяна Донец с февраля 2016 года – супруга Дениса Дзензерского. Недавно у них родился отпрыск. Сегодня Денис – неформальный руководитель отцовой аккумуляторной империи.

По заверениям компании, Дзендзерские создали с нуля семь заводов в Украине и два в России. В действительности, в России оба «завода» размещены в двух цехах на территории ижевского предприятия. В Украине все производства находятся на территории «Днепропетровского машиностроительного завода».

Причем, свой украинский завод Дзендзерские открывали в разгар кризиса, когда все предприниматели сворачивали бизнесы и терпели убытки. Но кредиты и поддержка днепропетровского клана позволяли нашим героям творить невозможное. Однако чудо не могло длиться вечно. В 2014-м, сразу после начала войны с Россией и обвалом экономики, у «Весты» дела не заладились, на компанию активно насели кредиторы.

Набрать побольше кредитов и ни за что не отдавать!

Впрочем, знатоки утверждают, что кризис послужил лишь толчком: к тому времени «Веста» уже не первый год дышала на ладан. Системные задолженности по выплатам за сырье приводили к потере поставщиков, а выбивать из компании долги партнерам приходилось по году и более. Производство начало лихорадить, а когда на рынке образовался дефицит аккумуляторов, «Весте» нечего было продать.

При этом на предприятии с момента создания висели банковские кредиты, которые оно то ли не могло, то ли не собиралось возвращать. Проблемы с обслуживанием кредитов начались в далеком 2010 году. Днепропетровские друзья были уже не столь влиятельны, в долг «Весте» давали все неохотнее. Владельцы семейного бизнеса крепко задумались…

Эврика! В 2011 году холдинг стал одной из первых украинских компаний, разместившей акции на Варшавской бирже. За 25% акций Westa ISIC смогла получить $45,8 млн. Уже тогда было ясно, что у компании есть проблемы, но не критичные. Вероятно, инвесторы решили, что полученных вливаний владельцам перспективного бизнеса хватит, чтобы рассчитаться с долгами и оживить производство. Но вместо этого Дзендзерские вывели часть средств на оффшорные компании, оставив компанию с долгами и без средств. Это стало известно позже в ходе международного расследования Комиссии финансового надзора Польши, инициированного польским пенсионным фондом, вложившим в акции компании $1,25 млн. Зарегистрированная в Люксембурге компания Westa ISIC тогдашнего депутата от «Народного фронта» Дениса Дзензерского допустила нецелевое использование средств, полученных в 2011 году на IPO Варшавской биржи. По польскому законодательству Джендзерскому-джуниору грозит до пяти лет тюрьмы.

В Украине дела холдинга обстоят и того хуже. «Веста» в долгах, как в шелках. В разгар кризиса 2014 года банки под угрозой банкротства начали активно истребовать долги у старых должников. В итоге «Весте» предъявили претензии сразу 9 (!) банков. Сумма общей задолженности – $303 млн.! 99% имущества холдинга находилось в банковском залоге. В августе 2018 года Денис Дзензерский даже стал невыездным по решению суда – до момента исполнения решения суда от 2015 года по выплате долга ВТБ Банку.

Должник все претензии отмел, рассудив: все равно банкам жить не долго осталось. И не ошибся. В итоге в ходе банковского кризиса из 9 кредиторов выжили только 3, четвертый сменил собственника. Права на истребование долгов банков-банкротов перешли к ФГВФЛ. Но долговые обязательства ненадежных кредиторов никто не желал выкупать. Наконец, 22 февраля нынешнего года ФГВФЛ продал пакет долговых обязательств перед обанкротившимся банком «Форум» в 12,7 млрд.грн., значительную часть которых составлял долг «Весты» за… 1% балансовой стоимости. Что красноречиво говорит о шансах забрать у должника деньги. Кстати, долговывые обязательства с безумным дисконтом выкупила некая ООО ФК «Веста». Ходят слухи, что у компании британские корни. Но доподлинно никто не знает имя собственника. Если предположить, что через нее Недзельские выкупили свои же долги со скидкой 99%, то следует признать, что это их самая успешная операция на рынке производства аккумуляторов.

Все банкротить и затягивать процедуры

И все же, суды нещадно принимали решения в пользу банков, мечтающих забрать долги у «Весты». Причем, некоторые из них были подтверждены реальным имуществом. Что делают Дзендзельские? Правильно: затягивают процедуры и продолжают работать, продавать продукцию и не платить по счетам. Так, по долгам в 2,7 млрд.грн перед «Укрэксимбанком» и ВТБ-банком суд принял решение продать залоговое имущество предприятий, входящих в холдинг. А именно: к продаже предлагался имущественный комплекс ПАО «Веста-Днепр» на территории Днепровского машиностроительного завода, лицензии, технологическое оборудование для производства аккумуляторов, транспорт, а также доли в ряде ООО, например, «Промышленные энергетические системы» (логистический центр для хранения и отгрузки произведенной продукции), и «Веста Индастриал» (2-я очередь аккумуляторного производства мощностью 4 млн. АКБ в год). Однако, по странному стечению обстоятельств все это добро было оценено в совершенно фантастическую сумму 6,4 млрд. гривен, после оглашения которой потенциальных покупателей как ветром сдуло…

При всех этих претензиях предприятия холдинга стабильно работают, производят и продают продукцию… А чтобы не оставить кредиторам ни одного шанса вернуть свои денежки, даже через суд, обкатана эффективная схема банкротства. Она проста как пучок петрушки. Украинские компании холдинга, на которых висят банковские долги, переводят в статус банкротов. Перед банкротством они заключают договоры передачи в аренду всего оборудования своей же «чистой» компании ООО «Веста кар бэттэри». На нее же перевели весь штат сотрудников – 482 человека. В свою очередь эта компания оказывает «услуги» ООО «Адонис Днипро» со штатом 10 человек, которое по документам и занимается производством аккумуляторов. Через «Адонис» закупают сырье, которое затем поставляют на «Веста кар бэттэри». Вся оперативная деятельность ведется через «Адонис Днипро». Никакого риска: компания не имеет на балансе существенных активов. А в случае предъявления судебных претензий она будет стремительно обанкрочена, а на ее месте появится новый клон.

Налоги? Ни за что!

Чтобы ваш бизнес был максимально успешным недостаточно набрать многомиллионных кредитов и не возвращать их десятилетиями. Также необходимо не платить деньги не только банкирам, а вообще никому. Государству в том числе. Как вы догадались, речь идет о налогах. Людям в погонах давно и хорошо известно о том, что в холдинге «Веста» практикуют схему по уклонению от уплаты налогов. Так, с августа 2015 года на предприятии «Веста Индастриал» (новейшем заводе по производству аккумуляторов) существует производство АКБ из неучтенного сырья, которые не проходят по отчетности. Ущерб казне – 160 миллионов гривен. Это примерно по 30 миллионов в год! Из чего набежала такая астрономическая сумма? А вот из чего:

неуплата НДС

неуплата налога на прибыль

неуплата налогов на зарплату

неуплата процентов по кредиту

неоплата энергоресурсов, потребленных в сетях госпредпринятия

неоплата неучтенных объемов лома свинца.

Итого за пять лет по этой схеме предприятие переработало свыше 3000 тонн свинца и произвело 300.000 АКБ стоимостью 200 млн.грн. без учета НДС. Специалистами скрупулёзно подсчитано: производство такого объема продукции потребовало расходования энергоносителей на сумму 6 млн.грн., которые также не оплачены. Таким образом за частного производителя АКБ платит государственный «Днепровский машиностроительный завод», на территории которого размещены мощности «Веста Индастриалз».

Если забыть о долгах семейного предприятия Дзендзельских перед коммерческими банками, перед польским пенсионным фондом и прочими инвесторами Варшавской биржи, только долги «Весты» перед государством Украина составляют:

по налогам и сборам – свыше 50 миллионов гривен

по неуплаченным государственному «Укрэксимбанку» процентам в текущем году – 150 миллионов гривен (тело кредита – около 2 млрд.грн.)

по неоплаченным энергоносителям государственного предприятия ДМЗ – свыше 5 миллионов гривен.

К этому добавим, что «неучтенка» - это еще и причина коррупции. А получая финансовые и энергоресурсы даром, «Веста» получает заниженную себестоимость своей продукции, таким образом составляя недобросовестную конкуренцию на рынке АКБ. Элементарный подсчет показывает: цены, по которым «Веста» продает аккумуляторы, могут приносить прибыль только в случае уклонения от уплаты налогов, что было доказано выше.

Нерушимое бизнес-братство с Россией

Если читатель считает, что успешный бизнес следует строить только на невозврате кредитов и неуплате налогов, то он чего-то не понимает в бизнес-стратегии успешных аккумуляторостроителей. Внимание: на шестой год войны с Россией ведущий украинский производитель АКБ не только производит для россиян 20 процентов своей продукции, но и имеет на территории врага четыре действующих предприятия. Ничего личного – просто бизнес. Это у неудачника Порошенко там фабрику разорили. А у удачников Дзендзельских – все в шоколаде. И это не взирая на то, что РФ внесла Дениса Дзендзельского в свой санкционный список. Наверное, чтобы ни у кого в Украине не возникло сомнений в том, что Дзендзельские никаких взаимовыгодных отношений с Россией не имеют…

Итак, российские производственные мощности Дзендзельских представлены следующими действующими компаниями:

ЗАО «Рязцветмет»

ООО «Курский аккумуляторный завод»

ООО «Исток +»

ООО НИИСТА

Россияне с удовольствием покупают украинские аккумуляторы. А что делать: европейские компании продавать в РФ побаиваются, рискуя попасть под санкции западных стран. А аккумуляторы России ох как нужны: у них полным ходом идет перевооружение армии, да еще приходится массированно наводнять военной техникой территория ОРЛДО. АКБ – расходный материал любой техники, военной в том числе. Ну как не помочь братьям-россиянам?! И ведь никаких подозрений ни у кого не возникнет: глава семейного холдинга Дзендзельский-младший – бывший экс-нардеп, его супруга – действующий парламентарий очень патриотических взглядов. Ну а сотрудничество с русскими – это просто бизнес и ничего более…

Имея производства в России Дзендзельские зачем-то отправляют туда АКБ, произведенные в Украине. Так, в период с 2016 по 2018 год предприятиями холдинга было экспортировано готовой продукции всего на 1 млрд. 11 млн.грн. Около 20% всего экспорта идет на Россию. Но это по документам. Фактически же весь «российский экспорт» производится на территории страны-получателя, а границу АКБ пересекают только по документам. На основании этих документов в дальнейшем «Веста» получает компенсации НДС из бюджета. За 2016-18 годы сумма выплат из казны составила 151 млн.грн. Российский псевдо-экспорт оформляют через ООО «Абрис Днипро».

Что же правоохранительные органы Украины? Они не первый год демонстрируют крайнюю озабоченность. Генпрокуратура проводила расследование относительно неисполнения Денисом Дзендзельским судебного решения про погашение долга перед «ВТБ Банком». НАБУ и САП предъявляли ему же обвинения в том, что тот не внес в свою декларацию поручительства перед банками, данные им по компаниям холдинга. Тот все отрицал. В ноябре ему выдвинули подозрение, а в январе нынешнего года объявили в розыск. Кроме того, полиция открыла уголовное производство по факту мошенничества ответственными сотрудниками компании холдинга «Веста».

Но надеяться на торжество закона сложно. По крайней мере до тех пор, пока МВД руководит Арсен Аваков, награждавший Дзендзельского именным пистолетом. В судах все тоже плохо: заседания по возврату кредитов постоянно откладываются, ответчик всеми способами успешно затягивает слушания, тем временем продолжая производство АКБ…

У нынешней власти хватает сил только на задержание 15 патриотов, толкнувших одного «примирителя» из 95 квартала, да на расследование десятка дел против бывшего Президента. А что касается государственной казны… она, наверное, сама собой наполняется. Черт его знает, как это все работает!

А тем временем на глазах у всей страны активно и безнаказанно работает коммерческая структура, скорее напоминающая организованную преступную группу, занимающаяся контрабандой, контрафактом, фиктивным экспортом, отмыванием денег и содействием стране-агрессору, в том числе ее министерству обороны. Власти этого подслеповато не замечают или сознательно позволяют?..