В Харькове криминальный авторитет протаранил пять машин и сбежал от полиции

25 марта 2020 | 09:54

Как сообщил наш собеседник, мужчина долгое время находится в розыске

В Харькове криминальный авторитет сбежал от полиции во время спецоперации по его задержанию. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей. Инцидент произошел в районе улицы Белогорской.

"Была погоня на Алексеевке, за рулем Lexus сидел криминальный авторитет, по время погони побил пять машин, из которых четыре полицейских и одна гражданская. Заехав во двор дома по адресу Людвига Свободы, 26, ему удалось скрыться", - говорится в сообщении.

По собственной информации NewsRoom, за рулем автомобиля находился криминальный авторитет по кличке "Изот". Как сообщил наш собеседник, мужчина долгое время находится в розыске (два года назад его задержали в Саржином Яру за рулем того самого Lexus по подозрению в серии автомобильных краж). Задержание было организовано Департаментом стратегических расследований Нацполиции, однако подозреваемому удалось сбежать. В пресс-службе "главка" пока что не комментируют данную информацию.

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