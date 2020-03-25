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Борис Патон більше не президент НАНУ
25 марта 2020 | 11:39
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101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.
Про це повідомляють джерела "Української правди. Життя".
Він не подав свою кандидатуру на вибори нового президента, які мають відбутися 16 квітня.
Натомість на посаду претендують 5 академіків НАНУ віком від 55 до 79 років.
Засідання, на якому будуть затверджені кандидати, має відбутися 25 березня.
Востаннє Бориса Патона обирали президентом НАНУ у 2015 році.
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