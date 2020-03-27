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Мораторий на выселение и скидка 50% съемщикам квартир — проект закона

27 марта 2020 | 22:18

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В Верховную Раду подан законопроект 3255, направленный на защиту арендаторов жилья в период карантина. Он предлагает ввести мораторий на выселение арендаторов до завершения карантина, даже если те не платят арендную плату.


 

Как сообщает Хмарочос, автор проекта — депутат Александр Дубинский.

В тексте законопроекта говорится что «не допускается расторжение договора найма жилья по инициативе арендодателя во время действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) … карантина»

При этом арендодателей хотят заставить снизить арендную плату на 50% от размера, установленного в договоре найма жилья.

Эксперты положительно оценили такую идею, но считают, что проект не учитывает несколько проблем:

  • не регулирует посткарантинный период.
  • касается только тех арендаторов, которые имеют хоть какие-то договоры.

Напомним, столичному малому и среднему бизнесу дали скидку на аренду коммунального имущества.



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