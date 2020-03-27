Мораторий на выселение и скидка 50% съемщикам квартир — проект закона

Как сообщает Хмарочос, автор проекта — депутат Александр Дубинский.
В тексте законопроекта говорится что «не допускается расторжение договора найма жилья по инициативе арендодателя во время действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) … карантина»
При этом арендодателей хотят заставить снизить арендную плату на 50% от размера, установленного в договоре найма жилья.
Эксперты положительно оценили такую идею, но считают, что проект не учитывает несколько проблем:
- не регулирует посткарантинный период.
- касается только тех арендаторов, которые имеют хоть какие-то договоры.
Напомним, столичному малому и среднему бизнесу дали скидку на аренду коммунального имущества.