Мораторий на выселение и скидка 50% съемщикам квартир — проект закона

Как сообщает Хмарочос, автор проекта — депутат Александр Дубинский.

В тексте законопроекта говорится что «не допускается расторжение договора найма жилья по инициативе арендодателя во время действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) … карантина»

При этом арендодателей хотят заставить снизить арендную плату на 50% от размера, установленного в договоре найма жилья.

Эксперты положительно оценили такую идею, но считают, что проект не учитывает несколько проблем:

не регулирует посткарантинный период.

касается только тех арендаторов, которые имеют хоть какие-то договоры.

Напомним, столичному малому и среднему бизнесу дали скидку на аренду коммунального имущества.