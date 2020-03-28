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Нефть продолжает обесцениваться
28 марта 2020 | 10:26
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Цены на нефть продолжают печальное погружение на глубины, которых мировой рынок не видел почти 20 лет. На торгах в пятницу котировки сорта Brent обновили минимумы с 2003 года - майские фьючерсы на североморский сорт падали до отметки 24,21 доллара за баррель, теряя в моменте более 7%.
Фьючерсы на WTI в Нью-Йорке обвалились на 5,3% - до 21,41 доллара за бочку, немного не дотянув до антирекорда недельной давности (19,46 доллара 20 марта).
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