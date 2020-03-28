Нефть продолжает обесцениваться

28 марта 2020 | 10:26

Цены на нефть продолжают печальное погружение на глубины, которых мировой рынок не видел почти 20 лет. На торгах в пятницу котировки сорта Brent обновили минимумы с 2003 года - майские фьючерсы на североморский сорт падали до отметки 24,21 доллара за баррель, теряя в моменте более 7%.

Фьючерсы на WTI в Нью-Йорке обвалились на 5,3% - до 21,41 доллара за бочку, немного не дотянув до антирекорда недельной давности (19,46 доллара 20 марта).



Ситуация на рынке физической нефти, тем временем, еще хуже, чем на фьючерсном. Цена российского сорта Urals в Европе упала ниже 18 долларов за баррель. В порту Ротердама, по данным Reuters, котировки опускались до 17,7 доллара.



Цена тяжелой канадской нефти обвалилась до исторического минимума: стоивший 32 доллара за баррель в феврале сорт Western Canadian Select в пятницу продается по 6,45 доллара за бочку.



Цена мексиканской нефти упала до $13 за баррель. Нигерия, крупнейший производитель нефти в Африке, продает свою марку Qua Iboe со скидкой в 3,1 доллара к Brent - максимальной по меньшей мере за два десятка лет. Колумбийская нефть Vasconia стоит на 7,75 доллара дешевле Brent впервые за четыре с половиной года. А Венесуэла предлагает нефть по цене ниже 5 долларов за баррель, и не может найти покупателей, поскольку рынок опасается сакнций.



По итогам полугодия избыток нефти в мире достигнет 1,8 миллиарда баррелей, и все хранилища будут заполнены до отказа, оценивает IHS Markit. «Производство придется сокращать или останавливать. Вопрос лишь в том, где и на сколько», - говорит глава исследований рынка нефти IHS Markit Джим Буркхард.



На фоне обвала нефти российский рынок на ногах не устоял, и впереди тонкий лед. К 20.24 мск курс доллара вырос на 1,63 рубля (2,19%), до 79,1625 рубля. Евро подорожал на 2,17 рубля, до 87,6350 рубля. Иностранные инвесторы продолжают эвакуацию с российского рынка: после рекордных 1,4 млрд долларов на прошлой неделе нерезиденты забрали еще 860 млн долларов за понедельник- четверг.