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УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИКА УЙДЕТ В РЕЦЕССИЮ, НО БЫСТРО ВОССТАНОВИТСЯ, - ЕБРР

31 марта 2020 | 11:53

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Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал для Украины краткосрочную рецессию, после чего начнется резкое восстановление экономики Об этом сообщает Голос Америки, передает "ДС".


"В целом мы прогнозируем сокращение ВВП, которое также вызовет сокращение налоговых поступлений. Вкупе с погашением внешнего долга в 2020 году это делает завершением переговоров по кредитному финансированию со стороны МВФ абсолютным приоритетом для Украины", - отметил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Несколько факторов, по словам Патроне, определят особенности того, как коронавирус скажется на экономике Украины.

"Шок цепи снабжения и сбыта в Украине возможно скажется менее остро, чем на других экономиках, потому что Украина еще не завершила процесс интеграции в глобальное цепи добавленной стоимости, - заявил Патроне. - Украина почувствует последствия потребительского шока. Он станет результатом уменьшения спроса внутри страны и стандартного спроса ".

По словам Патроне, Украина как экспортер товаров почувствует последствия ценового шока на товарных рынках. Неуверенность на глобальном рынке также повлияет не девальвацию гривны и увеличение ставки евробондов.

Также он отметил, что банковская система находится в хорошем состоянии для преодоления вызовов кризиса.

"Деловая столица"



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