Згадки про "продану справу" російського "злодія в законі" Панюшина підчистили з ЄРСР

(Віктор Панюшин)

З відкритої частини Єдиного реєстра судових рішень зникли всі раніше оприлюднених рішення у кримінальному провадженні щодо ймовірних зловживань посадовців Національної поліції України під час затримання та подальшого звільнення влітку минулого року так званого "злодія в законі", громадянина РФ Віктора Панюшина на прізвисько "Вітя Пан".

Станом на 29 березня 2020 року дві ухвали ще значились у реєстрі, а їх тексти були доступними для широкого загалу. Станом на 31 березня 2020 року всі документи зникли з реєстру.

Спроби відкрити ухвали за відомими Dетектив-Info гіперпосиланнями виявилися марними: наразі вони спрямовують користувачів на сторнікі, перегляд яких недоступний.

У вилучених з публічної частини реєстра рішеннях йшлося про надання дозволів слідчим ДБР на вилучення документації щодо обставин інцидента з "Вітею Паном" в двох підрозділах Нацполіції - Департаменті карного розшуку та Департаменті стратегічних розслідувань. Необхідність в цьому, як власне і порушення кримінальної пояснювалася загадковими діями "копів" відносно громадянина Російської Федерації Віктора Панюшина, якого розшукує Інтерпол.

Обставини його пригод раніше детально висвітлювалися на сторінках Dетектив-Info (зокрема, чималого резонансу набула англомовна версія нашого розслідування). Все почалося з того, як зранку 6 червня 2019 року на залізничному вокзалі міста Львів працівники ДСР Нацполіції влаштували "засідку" на російського "злодія в законі" та затримали "Вітю Пана".

Згідно букви закону, надалі "короля злочинного світу" мали "оформити" відповідним чином, доправити до прокуратури, звідти в суд, а згодом (звичайно, за наявності згоди з боку служителів Феміди) - екстрадувати до Росії, яка й оголосила чоловіка в міжнародний розшук. Однак від початку ситуація почала розгортатися геть в іншому напрямку, де всі по черзі плювали на право.

Як встановили згодом співробітники Державного бюро розслідувань, затримання Панюшина у Львові відбулося без складання жодного процесуального документу, тобто незаконно. Ба більше, після отримання усної вказівки від керівництва ДСР, працівники Нацполіції надалі привезли "злодія в законі" до столиці, де ввечері 6 червня помістили до приміщення Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області.

Тільки тут відносно "Віті Пана" було складено протокол, виключно щодо адміністративного затримання за стандартною для "злодіїв в законі"» процедурою. Та без урахування факту його знаходження в розшуці Інтерполу! Хоча відповідна інформація оперативно – 7 червня 2019 року за вихідним №17532 надійшла до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Незважаючи на це, правоохоронці не стали запускати екстрадиційну процедуру щодо росіянина, а перевели його до Чернігівського ПТПІ, направивши до суду клопотання з метою ідентифікації Панюшина та забезпечення примусового видворення з території нашої держави. Розгляд відповідної "адмінки" мав відбутися 10 червня 2019 року, але суд закрив провадження без його розгляду.

Це виявилося можливим через те, що раніше - 7 червня до Чернігівського ПТПІ надійшло повідомлення від першого заступника начальника ЦМУ ДМС у м.Києві та Київській області Олексія Пустовіта, де зазначалося – столичні міграційники буцімто "завершили" заходи щодо видворення Панюшина за межі України. Тож в Києві ініційювали питання щодо передачі "злодія в законі" саме в розпорядження співробітників їх управління. Таким чином вже наступного дня, 8 червня 2019 року "Вітя Пан" знову опинився в столиці, де "після складання документів" його взагалі відпустили.

Згідно однієї з версій, спектакль із "визволенням" розшукуваного Інтерполом Панюшина на теренах України продюсувався на найвищому рівні із залученням впливових бізнесменів, правоохоронців тощо. Серед цих "продюсерів" злі язики вказували на депутата Львівської міськради, президента ФК "Рух" та одного із найбагатших мешканців Західної України Григорія Козловського і екс-прокурора Львівщини Юрія Квятківського.

Подейкували, що вартість "кримінальної саги" із звільненням "Віті Пана" могла коштувати цим добродіям від 1,6 до 2 млн. дол., а відповідні "касові збори" - надійшли до "рецензентів" з верхівки Нацполіції в особі її керманича Сергія Князєва та його заступника Вячеслава Аброськіна. Після чого до керманича Департамента стратегічних розслідувань Романа Осуховського надійшла "наполеглива вказівка" відпустити Панюшина.

Dетектив-Info звернувся із офіційними запитами до Державного бюро розслідувань з питаннями щодо поточного стану розслідування кримінального провадження у "проданій справі" "Віті Пана" та Державної судової адміністрації, аби з'ясувати, за чиєю вказівкою з ЄРСР були вилучені ухвали у скандальній історії.

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