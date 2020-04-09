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В Лавре 26 подхвативших вирус
09 апреля 2020 | 14:10
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В Киеве среди 41 нового случая Covid-19, зафиксированного в течение суток 8 апреля, 26 выявили в Киево-Печерской Лавре.
Об этом в ходе онлайн-брифинга 9 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.
"Из случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, 26 - Киево-Печерская Лавра. Сложно представить, какой может быть дальнейшая цепь передачи инфекции. Вот почему я с волнением ожидаю Пасхи - чтобы после праздника ситуация не обострилась, чтобы мы не имели сотен новых больных", - сказал Кличко.
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[31.03.2020]
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