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На фоне коронавируса рейтинги мэров ростут

21 апреля 2020 | 12:31

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Наиболее эффективными борцами с коронавирусом украинцы признают как раз своих городских голов.


Действующие городские головы получают рост поддержки в течение карантина, от второй декады марта. Об этом директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал в интервью РБК-Украина.

Антипович отметил, что наиболее эффективными борцами с коронавирусом украинцы признают как раз своих городских голов.

"Касательно мэров - в областных центрах мы видим один и тот же тренд: действующие городские головы получают рост поддержки в течение карантина, от второй декады марта", - рассказал он.

По его словам, это касается не только городов-миллионников, но и небольших городов Украины.

"Уровень поддержки многих действующих мэров и так был высоким, а за счет борьбы с коронавирусом стал еще выше", - добавил он.

РБК-Украина



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