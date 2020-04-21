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На фоне коронавируса рейтинги мэров ростут
21 апреля 2020 | 12:31
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Наиболее эффективными борцами с коронавирусом украинцы признают как раз своих городских голов.
Действующие городские головы получают рост поддержки в течение карантина, от второй декады марта. Об этом директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал в интервью РБК-Украина.
Антипович отметил, что наиболее эффективными борцами с коронавирусом украинцы признают как раз своих городских голов.
"Касательно мэров - в областных центрах мы видим один и тот же тренд: действующие городские головы получают рост поддержки в течение карантина, от второй декады марта", - рассказал он.
По его словам, это касается не только городов-миллионников, но и небольших городов Украины.
"Уровень поддержки многих действующих мэров и так был высоким, а за счет борьбы с коронавирусом стал еще выше", - добавил он.
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