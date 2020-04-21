Магия цифр

21 апреля 2020 | 17:57 , Олег Ельцов. ТЕМА

Минуло 40 дней с начала карантина. От вируса умер 161 украинец. В среднем - 4 человека в день. Нет, не такой представлялась пандемия… Это ниже, чем число ежедневных самоубийств – около 5 и совсем несопоставимо со смертностью от нарушений работы системы кровообращения: 1000 человек в день!

Читатель заявит, что столько незначительная цифра жертв коронавируса – следствие мудрых и решительных действий властей. В частности, это мнение подтверждает последний замер социослужбы «Рейтинг»: популярность мэров украинских городов растет на фоне затянувшегося карантина. То есть народ поддерживает вот это вот все: перекрытие транспортного сообщения, фактический домашний арест большей части населения, запреты на прогулки в парках и на нахождение на берегах водоемов…

Я же отношусь к той категории, которая считает эти меры неадекватными угрозе, а вред от затянувшегося карантина явно превышающим его положительный эффект. Да и можно ли назвать карантином то, что мы наблюдаем? Судите сами: по сей день власть не осмелилась запретить собрания в церквях, не приходилось слышать ни об одном крупном штрафе, выписанном на закононепослушанных служителей культа. Свыше 100 заболевших в Лавре – верхушка айсберга. И почему все говорят только про Лавру? Ни одна украинская конфессия не решилась повесить замок на церковную дверь. То есть: атеистам и буддистам запретили гулять по паркам, а воцерковленным согражданам законодатель побоялся перекрыть дорогу к храму?.. При этом люди в парках не целуются повсеместно, не пользуются одной ложкой, не лобзают мощи. Логика где? И можно ли это назвать карантинными мероприятиями?

Идем дальше: с первого дня карантина почему-то сети строительных супермаркетов «Эпицентр» разрешили работать, в то время как конкуренты вынуждены были свернуть бизнес. Якобы владельцы «Эпицентра» пожертвовали на борьбу с эпидемией, решив направлять на эти цели 1% от оборота компании. Уверен, что все без исключения владельцы бизнесов в Украине готовы были принести такую жертву, но им этого не позволили. То есть семейство Герег с одной стороны способствует распространению инфекции, с другой жертвует деньги на лечение заболевших?.. Где логика?

Мэр Киева Виталий Кличко, блокировавший столичный мегаполис, признается, что один месяц карантина – это потери бюджета в 1,5 млрд.грн. Как известно, расходы на систему здравоохранения – одна из основных статей расходов всех городских бюджетов. В этом году киевские власти запланировали потратить на эти цели 6,7 млрд.грн. Вряд ли теперь эта цифра достижима. Четвертую часть от заложенной суммы уже съел карантин. Продолжаем беднеть дальше. Сколько дополнительно больных недополучат квалифицированную медпомощь из-за недофинансирования, сколько из них умрут? Можно ли отнести этих людей в графу «жертвы коронавируса»?

Но власти продолжают пугать обывателя цифрами, хотя это удается все хуже. Единственный достоверный показатель – число умерших от коронавируса – говорит сама за себя: за 40 дней нет ни пика, ни экспоненциального роста. Но авторы украинского хоррора про грозный вирус предпочитают педалировать на иных цифрах: число инфицированных и число активных больных. Этот показатель сегодня составляет около 6000 человек. Цифра растет нелинейно. Но здесь мы имеем трюк с цифрами, который очень легко раскроет любой человек с зачатками логического мышления и элементарными знаниями из курса математики средней школы.

Зададимся вопросом: откуда становится известно про число заболевших? Правильно: из результатов тестов. Тесты далеки от совершенства. Об этом говорят медики. Да и возможности их проведения ограничены. В итоге с ростом числа проведенных тестов имеем рост выявленных людей с инфекцией. Если мы одномоментно протестируем всех украинцев, число инфицированных подскочит драматически. Но! При этом численность умерших от вируса останется на том же жалком уровне: 161 жертва на сегодняшний день. Правда, при этом падет миф про убийственность коронавируса.

Нас пугают жутким процентом смертности: 1, 2, вплоть до 10% инфицированных! В действительности этот процент в Украине микроскопический. С чем это связано – сложно судить. Можно точно утверждать: не благодаря «карантину» с работающими «Эпицентрами», церквями и ломбардами. Никто не может с уверенностью назвать процент смертности от заразившихся. Для этого как минимум следует проверить все население. Что невозможно – ни одна страна даже не пытается сделать этого. Наиболее правдивую статистику может дать круизный лайнер "Даймонд принцесс", получивший всемирную известность. На нем при длительном пребывании и регулярных контактах всех со всеми на протяжении круиза заразилось меньше 20% пассажиров. А умерло… 10. Из 3700. Это 0.3%. И вот эту цифру можно считать релевантной. Ибо проверены были 100% «населения» лайнера.

Все, что сегодня могут признать медики и ученые: мы знаем про этот вирус не больше, чем про все предыдущие, то есть почти ничего. И все сегодняшние прогнозы про пики, рецидивы, а особенно недавнее заявление ВОЗ про отсутствие иммунитета к коронавирусу – это все бла-бла-бла. Видимо не даром Трамп приостановил финансирование ВОЗ с годовым бюджетом в 4,8 млрд.дол. Следует честно признать: эти ребята облажались.

Но в мире почти не нашлось политиков, которые бы во всеуслышание заявили, что КОВИД - это вирус, сопоставимый по вредности с теми, что ежегодно атакуют землян и уносят за год около 650 тысяч жизней. Напомню, через четыре месяца после начала «пандемии» на планете умерло около 100 тысяч человек. Почти половина из них - в США, Вавилоне планеты. Экстраполируя эту цифру, получим 400 тысяч смертей за год против стандартных 650 тысяч. Возможно, худшее – впереди. Да черт его знает! В последние дни как по команде из разных уголков мира начали доноситься весточки про смягчение и снятие карантинных мер.

Что будет дальше? То же, что при вспышке любого другого вируса: он будет мутировать до тех пор, пока станет неопасен для человека. Вслед за ним появится новый. И история начнется с начала: люди будут болеть, некоторые в тяжелой форме, часть из них помрет… Так утверждают серьезные ученые, у которых нет резонов подпевать политикам и толпе. Возможны локальные вспышки, возможен некий рост заболеваемости, но мы не увидим гор трупов на улицах, переполненных военных госпиталей и спортзалов, переоборудованных в больничные палаты. А вот рост психических отклонений, сердечно-сосудистых заболеваний, насилия в семье, краж личного имущества, безработицы имеет место быть уже сегодня. Посадка целых стран под домашний арест не проходит бесследно. Политики владеют этой информацией, но не спешат ее оглашать. Это повредит их имиджу. Они подыгрывают страхам избирателей, раздуваемым СМИ.

В этом все политики мира одинаковы. На своих ежедневных брифингах Трамп раз по 30 упоминает «вентиляторы» (аппараты искусственной вентиляции легких), которыми обещает завалить соотечественников. При этом специалисты откровенно смеются над его речами. Но Трампу деваться некуда: на носу выборы.

У наших политиков выборы нескоро, но они переплюнули весь мир. В то время, когда еще небо над всеми странами было черно от авиалайнеров, в том числе над Италией, Украина наглухо закрыла воздушное пространство. Сегодня открыто небо в Польше, Венгрии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, пр. Но в нашей стране без единого намека на вспышку вируса, небо по-прежнему девственно чисто. Украинские политики так лелеют свои рейтинги, что готовы ради них окончательно развалить и без того чахлую экономику.

Коллективное безумие, равно как и любое другое массовое заболевание, рано или поздно проходит. Одержимость страхом умереть от вируса не столь опасна, как убитая в хлам экономика и травмированная психика миллионов людей, прежде всего стариков – тех самых, что в группе риска.

Политикам пора набраться храбрости и заканчивать с этой истерией.

И вот еще: не забудьте закрыть ломбарды. Навсегда, пожалуйста.