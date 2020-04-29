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Запуск системы автофиксации нарушений ПДД опять отложили
29 апреля 2020 | 11:35
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Запуск системы автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения переносится до окончания карантина в Украине. Об этом в среду, 29 апреля, информирует пресс-служба министерства внутренних дел.
Как напомнили в МВД, система фиксации административных правонарушений на дорогах страны должна была начать работу с 1 мая. Однако 11 марта Кабмин ввел ограничительные меры для борьбы с активным распространением коронавирусной инфекции в Украине. А 22 апреля карантин был в очередной раз продлен - до 11 мая.
"Эти ограничения частично касаются работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации", - заявили в министерстве.
В связи с этим в МВД было принято решение перенести начало введения в эксплуатацию системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания карантина.
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