Запуск системы автофиксации нарушений ПДД опять отложили

29 апреля 2020 | 11:35

Запуск системы автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения переносится до окончания карантина в Украине. Об этом в среду, 29 апреля, информирует пресс-служба министерства внутренних дел.

Как напомнили в МВД, система фиксации административных правонарушений на дорогах страны должна была начать работу с 1 мая. Однако 11 марта Кабмин ввел ограничительные меры для борьбы с активным распространением коронавирусной инфекции в Украине. А 22 апреля карантин был в очередной раз продлен - до 11 мая.

"Эти ограничения частично касаются работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации", - заявили в министерстве.

В связи с этим в МВД было принято решение перенести начало введения в эксплуатацию системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания карантина.