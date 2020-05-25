В Одесской области затонул автомобиль с пограничниками

25 мая 2020 | 08:11

В результате инцидента погибли 2 человека.

В Одесской области во время рыбалки затонул автомобиль с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Сегодня в полицию обратился мужчина, который рассказал, что во время рыбалки с двумя приятелями, его автомобиль затонул. Приятели были внутри автомобиля.

"После отдыха, ближе к ночи, он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, когда вдруг кто-то из них завел машину и она поехала прямо в воду", - рассказали в полиции.

Водолазы достали из воды тела двух погибших.

Местное издание Думская со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе Украины сообщило, что жертвами трагедии стали пограничники.