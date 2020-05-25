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В Одесской области затонул автомобиль с пограничниками

25 мая 2020 | 08:11

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В результате инцидента погибли 2 человека.


В Одесской области во время рыбалки затонул автомобиль с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
 
Сегодня в полицию обратился мужчина, который рассказал, что во время рыбалки с двумя приятелями, его автомобиль затонул. Приятели были внутри автомобиля.
 
"После отдыха, ближе к ночи, он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, когда вдруг кто-то из них завел машину и она поехала прямо в воду", - рассказали в полиции.
 
Водолазы достали из воды тела двух погибших.
 
Местное издание Думская со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе Украины сообщило, что жертвами трагедии стали пограничники.
 
Полиция начала расследование по факту нарушения правил эксплуатации транспорта - часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.


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