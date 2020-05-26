Вагифу Алиеву добавили еще 3,7 га для строительства ТРЦ на месте Ледового стадиона в Киеве

26 мая 2020 | 09:38

Киевская горгосадминистрация (КГГА) разрешила проектировать строительство многофункционального комплекса на трех участках общей площадью 3,7 га у станции метро “Ипподром”. Заказчики строительства – ООО “Укрсоцстройинвест” и ЧП “Альтернатива плюс”, входящие в группу “Мандарин Плаза Групп” известного бизнесмена Вагифа Алиева (на фото справа). Участки граничат с землей, на которой расположен купленный “Укрсоцстройинвестом” в 2010 году недостроенный Ледовый стадион. Напомним, что три года назад Вагиф Алиев анонсировал строительство на месте Ледового стадиона самого большого в Украине ТРЦ, под который, видимо, столичные власти ему и добавили еще несколько гектаров.

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА своим приказом от 29 апреля 2020 года № 419 выдал ООО “Укрсоцстройинвест” (*) и ЧП “Альтернатива плюс” (**) Градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование строительства многофункционального комплекса с помещением конгресс-холла, пресс-центра, медиа-центра и паркингом по просп. Академика Глушкова, 5 в Голосеевском районе Киева. Документ был опубликован в реестре ГУО 20 мая 2020 года.

Согласно ГУО, граничная высота будущих зданий составляет 275 метров (в Балтийской системе высот). Но окончательную высоту необходимо будет определить проектной документацией.

Строительство планируется на трех участках:

площадью 1,8182 га (кадастровый номер 8000000000:79:392:0053). Целевое назначение участка – для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры (административных зданий, офисных помещений и других зданий общественной застройки, которые используются для осуществления предпринимательской и другой деятельности, связанной с получением прибыли);

площадью 1,71 га (кадастровый номер 8000000000:79:392:0068). Целевое назначение – для жилой застройки и коммерческого использования;

площадью 0,182 га (кадастровый номер 8000000000:79:392:0168). Целевое назначение – для размещения и эксплуатации зданий и сооружений автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Функциональное назначение всех трех участков – территория проектной общественной застройки в соответствии с Детальным планом территории (ДПТ), ограниченной просп. Академика Глушкова, ул. Академика Заболотного и западной границей территории территории НК “Экспоцентр Украины” (решение Киевсовета от 16 июля 2015 года №687/1551).

Земельный участок площадью 1,8182 га по просп. Академика Глушкова, 5 был передан ЧП “Альтернатива плюс” в аренду на 5 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания гостинично-офисно-торгового комплекса решением Киевсовета от 22 февраля 2007 года №230/891. По истечению срока аренды в 2012 году депутаты отказались его продлевать.

Однако 12 декабря 2019 году решением Киевсовета №425/7998 договор аренды ЧП “Альтернатива плюс” был возобновлен на 5 лет. В этот же день ООО “Укрсоцстройинвест” получило в аренду также на 5 лет участок площадью 0,182 га для строительства, эксплуатации и обслуживания гостинично-офисно-торгового комплекса (решение Киевсовета №382/7955).

Решение Киевсовета о передаче в аренду третьего участка – площадью 1,71 га – KV найти не удалось, но в ГУО отмечено, что земля находится в пользовании ООО “Укрсоцстройинвест”.

В 2017 году на сайтах по продаже недвижимости появилась информация, что на просп. Академика Глушкова, 5 планируется строительство ЖК “Экспоград”, застройщиком которого, якобы, выступает ныне “обанкротившийся Укрбуд”. Тогда в “Укрбуде” эту информацию опровергли, заявив, что ее распространяют мошенники. При этом на некоторых сайтах информация о планах построить жилой комплекс с четырьмя 31-этажными домами, как и в анонсируемом ЖК “Экспоград”, до сих пор размещена.

Отметим, что проектируемые участки на просп. Академика Глушкова, 5 граничат с участком, на котором расположена недостроенная Крытая спортивная арена, больше известна как Ледовый стадион (просп. Академика Глушкова, 9). Ледовый стадион расположен на участке площадью 16,92 га (кадастровый номер 8000000000:79:392:0050), который находится в государственной собственности.

Напомним, 20 декабря 2007 года Киевсовет принял решение №1462/4295, согласно которому Ледовый стадион подлежал приватизации при условии сохранения профиля – ледовая арена (согласно требованиям Европейской федерации по хоккею), реконструкции в течение 5 лет и инвестиционного вклада в размере 25 млн условных единиц. На основании этого решения 26 марта 2010 года столичные власти подписали с ООО “Укрсоцбудинвест” договор купли-продажи указанного объекта незавершенного строительства. А в октябре 2015 года Киевсовет дал согласие на продление срока завершения строительства Ледового стадиона на 5 лет – до 26 марта 2020 года (решение Киевсовета от 8 октября 2015 года № 136/2039).

В 2017 году стало известно о планах бизнесмена Вагифа Алиева построить на месте Ледового стадиона крупнейший торговый центр в Украине – ТРЦ “Южный”. В новом торговом центре должна появиться спортивная арена площадью около 70 тыс. кв. м, зона развлечений на 100 тыс. кв. м и галерея магазинов. Завершить строительство планировали к концу 2019 года.

После решения столичных властей о разрешении на приватизацию Ледового стадиона, заявлений о появлении на его месте ТРЦ, в КГГА спохватились и в июле 2018 года направили обращение в Кабмин с просьбой передать Ледовый стадион в коммунальную собственность. В администрации Кличко такую инициативу объясняли рвением развивать зимние виды спорта. Каков был ответ правительства на эту просьбу – на сегодня не известно. Но Ледовый стадион по прежнему находится в частных руках.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ЧП “Альтернатива плюс” зарегистрировано в 1996 году. Учредитель – ООО “Укрсоцстройинвест”. Конечный бенефициарный собственник – гражданин Швеции Томс Пер Андерс. Директор – Марина Омельянская. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал – 2 млн гривен.

ООО “Укрстройсоцинвест” зарегистрировано в 2005 году. Учредители – ЧАО “Стадсис АБ” (Швеция) (85%) и ПАО “Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “Рентал” (15%). Конечный бенефициарный собственник – гражданин Швеции Томс Пер Андерс. Директор – Марина Омельянская. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал – 33,2 тыс. гривен.

ООО “Укрсоцстройинвест” и ЧП “Альтернатива Плюс” входят в группу “Мандарин Плаза Групп” во главе с упомянутым Вагифом Алиевым, которая развивает сеть торгово-развлекательных центров в Киеве. В портфеле группы: ТЦ "Мандарин Плаза", Lavina Mall, ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ "Лесная", ТРЦ "Ипподром", а также БЦ "Парус" и жилой комплекс Diamond Hill.

В 2016-2017 годах в списке учредителей ООО “Укрсоцстройинвест” числилось ООО “Спортивный клуб “Сокол Киев”, которое входит в группу “Индустриальный союз Донбасса” Олега Мкртчана и миллиардера, депутата Верховной Рады VIII и XIX созывов Сергея Таруты (фракция ВО “Батькивщина”).

Напомним, в сентябре 2019 года КГГА выдала ГУО на проектирование строительства ТРЦ Blockbuster Mall на просп. Степана Бандеры, 36 еще одной компании из группы “Мандарин Плаза Групп” – ООО “Инвестстрой Гарант”. Этот документ предполагает увеличения площади под ТРЦ с 9 до 15 га. Таким образом, Вагиф Алиев может побить свой рекорд. Сейчас самым крупным в Украине считается его столичный Lavina Mall (общая площадь 144 тыс. кв. м), а площадь ТРЦ Blockbuster Mall после расширения может достигнуть – 450 тыс. кв. м.

Также напомним, что одна из компания группы Вагифа Алиева – ООО “Центр коммерческих площадей” – профинансировала разработку ДПТ в пределах ул. Дружбы Народов, Большая Васильковская, Щорса, Владимиро-Лыбедская, Казимира Малевича, железной дороги в Голосеевском районе Киева. Этот документ в начале августа 2019 года был выставлен на общественные слушания. Проект ДПТ предполагает строительство в указанной локации нового жилья. Впрочем, главной целью документа, похоже, является развитие сети торговых центров – в т.ч. достройка ТРЦ “Oceаn Mall”.

Киеввласть