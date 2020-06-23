ТЕМА

В МОН хотят вернуть детей в школы 1 сентября

23 июня 2020 | 10:17

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Министерство образования и науки и Минздрав готовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования до возвращения детей в школы. Новый учебный год для учащихся школ, скорее всего, начнется с 1 сентября.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она выразила увереность, что учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса с 17 сентября. Однако, решения Кабмина пока нет.

"Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение", - добавила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.



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