ТЕМА

Россия перестала платить Беларуси

27 июля 2020 | 11:25

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“С декабря Россия перестала нас (Беларусь) финансово поддерживать – причиной этому могут быть личные симпатии и антипатии, и то, что у России перед населением есть свои социальные обязательства, которые нужно как-то исполнять, и кормить другое государство, которое непредсказуемое, оно не хотело. Это довольно быстро начало сказываться на экономическом положении”, – сказал Валерий Цепкало.

24 июля глава МИД Беларуси заявил, что Минск не допустит потери независимости страны.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко в Москве продемонстрировал напряженные отношения с Путиным.

Источник: GuildHall



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