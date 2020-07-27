|
Россия перестала платить Беларуси
27 июля 2020 | 11:25
распечатать комментарии [0] добавить в
“С декабря Россия перестала нас (Беларусь) финансово поддерживать – причиной этому могут быть личные симпатии и антипатии, и то, что у России перед населением есть свои социальные обязательства, которые нужно как-то исполнять, и кормить другое государство, которое непредсказуемое, оно не хотело. Это довольно быстро начало сказываться на экономическом положении”, – сказал Валерий Цепкало.
24 июля глава МИД Беларуси заявил, что Минск не допустит потери независимости страны.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко в Москве продемонстрировал напряженные отношения с Путиным.
Источник: GuildHall
также читайте
[21.07.2020]
[21.07.2020]
|
по теме
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище
27. 07. 2020 | 11:33
Река Кача в оккупированном Крыму полностью пересохла
27. 07. 2020 | 11:29
Об этом сообщает информационный ресурс Ассоциация реинтеграции Крыма.
Мировой банк признал Украину самой бедной страной Европы
27. 07. 2020 | 11:03
Банк Рината Ахметова договорился о почти 14 млрд гривен финансовой помощи НБУ
27. 07. 2020 | 11:02
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»