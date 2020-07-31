Китай невзлюбил российский газ

31 июля 2020 | 08:47

"Сила Сибири" оказалась бессильна перед падением поставок росгаза.

Поставки по «Силе Сибири» не дотягивают даже до минимальных контрактных объемов по принципу «бери или плати».



Попытка развернуть российский газовый экспорт на восток с помощью трубопровода «Сила Сибири» оборачивается дополнительной головной болью для «Газпрома», который уже столкнулся с двузначным падение спроса в Европе и практически полной остановкой прокачки в Турцию.



Запущенный в конце 2019 года газопровод, строительство которого обошлось в 1,1 триллиона рублей, или 15,5 млрд долларов, работает на 60% запланированной мощности, не покрывая даже минимальные объемы контракта по принципу «бери или плати», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни. Согласно статистике, в мае «Газпром» прокачал в Китай 281 млн кубометров топлива, что на 12% меньше уровней первых двух месяцев работы «Силы Сибири» (0,318 млн кубометров в декабре и январе).



Накопленным итогом за январь-май Китай закупил 1,27 млрд кубов. С апреля объемы поставок держатся на уровне около 9 млн кубометров в сутки, и если эта скорость сохранится, то к концу года «Газпром» поставит 3,1 млрд кубометров.



Это на 40% меньше как общего контрактного объема (5 млрд кубометров), так и минимального, закрепленного по принципу «бери или плати» (4,25 млрд кубометров).



Китай не стремится импортировать российский газ даже несмотря на то, что цена «Газпрома» - самая низкая среди всех поставщиков. В апреле и мае она составляла 183-184 доллара за тысячу кубометров.



При этом туркменский газ обходился Китаю в 226 долларов за тысячу кубов, узбекский - в 212 долларов, а поставки из Казахстана стоили 192 доллара.



Вместо трубопроводного газа китайские компании наращивают импорт СПГ, следует из таможенной статистики. В мае на сжиженный газ пришлось три четверти всего газового импорта в КНР - 7,577 млрд кубометров из 10,906 млрд.



При этом объемы закупок растут как по сравнению с началом года (7,233 млрд кубометров в январе), так и в годовом выражении - на 29%, или 1,7 млрд кубометров.



Крупнейшим поставщиком СПГ в мае стала Австралия, продавшая 2,949 млрд кубометров.