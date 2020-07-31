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Китай невзлюбил российский газ
31 июля 2020 | 08:47
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"Сила Сибири" оказалась бессильна перед падением поставок росгаза.
Поставки по «Силе Сибири» не дотягивают даже до минимальных контрактных объемов по принципу «бери или плати».
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