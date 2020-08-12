ТЕМА

Белорусские силовики жестко пресекают акции протеста в спальных районах Минска

12 августа 2020 | 08:40

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Сотни людей вышли на митинги в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и в Серебрянке на юге.


Сотни людей вышли на митинги в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и в Серебрянке на юге. Практически сразу туда были переброшены усиленные наряды милиции, которые для разгона людей пустили в ходе практически весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. В некоторых местах протестующие пытались возводить баррикады, но эти попытки быстро пресекались.

По свидетельству очевидцев, действия силовиков во вторник носят заметно более решительный и жесткий характер по сравнению с тем, что можно было наблюдать еще накануне. Под силовые действия попадают многие из тех, кто просто оказался на улице. Силовики обыскивают дворы и подъезды домов, останавливают проезжающие мимо машины и задерживают тех из пассажиров, у кого на руке заметят белый браслет, который в эти дни стал символом протеста.

Также жестко силовики обходятся и с представителями прессы. Отмечены случаи применения по отношения к ним силы, несмотря на наличие аккредитации, уничтожения фото- и видео техники.



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