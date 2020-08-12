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Американцы раскритиковали российскую вакцину

12 августа 2020 | 13:05

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Помощница президента США Келлиан Конвей раскритиковала российскую вакцину от коронавируса. Она заявила, что в России не провели всех необходимых испытаний. Об этом Келлиан Конвей сказала в эфире телеканала Fox News.


По ее мнению, в США более строгие требования к разработке вакцины чем в России.

"Эти стандарты определяются Управлением санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из российской заявления, дела идут совсем не так... Мы имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему, даже не дошли до этого", - сказала Конвей.



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