|
Американцы раскритиковали российскую вакцину
12 августа 2020 | 13:05
распечатать комментарии [0] добавить в
Помощница президента США Келлиан Конвей раскритиковала российскую вакцину от коронавируса. Она заявила, что в России не провели всех необходимых испытаний. Об этом Келлиан Конвей сказала в эфире телеканала Fox News.
По ее мнению, в США более строгие требования к разработке вакцины чем в России.
"Эти стандарты определяются Управлением санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из российской заявления, дела идут совсем не так... Мы имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему, даже не дошли до этого", - сказала Конвей.
также читайте
[08.08.2020]
[08.08.2020]
|
по теме
Начальник УСБУ оставил на ночь в машине секретные документы. Ее угнали
12. 08. 2020 | 12:51
У начальника Очаковского отделения УСБУ в Николаевской области Дмитрия Яремчука неизвестные угнали на прошлой неделе автомобиль Mazda 6, в салоне которого оказались документы с грифом «Секретно». Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источник в СБУ.
Белорусские силовики жестко пресекают акции протеста в спальных районах Минска
12. 08. 2020 | 08:40
Сотни людей вышли на митинги в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и в Серебрянке на юге.
Актер Ширвиндт стал участником ДТП
12. 08. 2020 | 08:34
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт стал участником ДТП в городе Валдае Новгородской области, сообщил ТАСС источник. В региональном УМВД ТАСС подтвердили информацию об инциденте, сам Ширвиндт сообщил агентству, что в аварии не пострадал.
ЭКС-НАРДЕП ШЕПЕЛЕВ ПОЛУЧИЛ СЕМЬ ЛЕТ ЗА ПОБЕГ
11. 08. 2020 | 08:59
Бывшему народному депутату Александру Шепелеву, который подозревается в госизмене, убийстве и воровстве, Деснянский районный суд Киева вынес первый приговор.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»