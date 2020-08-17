|
Сколько беларусов пришли за Лукашенко и сколько против
17 августа 2020 | 09:18
распечатать комментарии [0] добавить в
Вчера в Минске проходят сразу два митинга. Один — на площади Независимости — был в поддержку Александра Лукашенко. А другой — у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей — является акцией протеста. Попробовали подсчитать при помощи сервиса MapChecking, сколько примерно было человек на этих двух мероприятиях.
Как мы писали ранее, для митинга в поддержку президента в Минск свезли людей со всей страны. Кто-то действительно поддерживает, а кто-то приехал под угрозой увольнения, потери места в общежитии, за финансовое поощрение. Перед собравшимися выступил сам президент. По оценкам МВД, количество участников митинга сторонников Лукашенко составило более 65 тысяч человек
Тем временем у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей собрались десятки тысяч человек, которые скандируют: «Уходи!», «Верым, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!». Причем люди продолжают приходить.
Мы ранее уже рассказывали, как можно примерно подсчитать количество людей в толпе на ограниченной площади. Для быстроты и удобства воспользуемся сайтом MapChecking: там следует очертить зону, и алгоритм вычислит примерную площадь и количество людей, которые могли там поместиться.
Итак, смотрим на фото с площади Независимости.
Видно, что наибольшая концентрация людей — у трибуны, при этом площадка рядом с памятником Ленина пуста.
Если прикинуть, что были заняты все площадки, кроме непосредственно перед Домом правительства, но толпа была неплотной, человек на квадратный метр, то получится чуть более семи тысяч.
Изображение: MapChecking
Если выставить плотность в два человека на метр квадратный, то получится почти 14,5 тысячи.
Изображение: MapChecking
Однако признаем, что фото было сделано до начала речи Александра Лукашенко. Поэтому выставим максимальную плотность — 4,3 человека на метр квадратный. Получится около 31 тысячи человек.
Изображение: MapCheking
Теперь посмотрим на фото у стелы «Минск — город-герой».
Снимок был сделан примерно в 16.00−16.30 16 августа
Судя по кадрам с высоты, толпа довольно плотная, так что выставим в среднем два человека на квадратный метр. Так как люди не заходят на дорогу, то мы посмотрели данные для четырех отдельных участков.
Изображение: MapChecking
Изображение: MapChecking
Изображение: MapChecking
Изображение: MapChecking
Если все сложить, то получится не менее 220 тысяч. Добавим, что политический обозреватель Артем Шрайбман во время спецэфира «Дождя» сказал, что реалистичная оценка количества пришедших к стеле с учетом ротации — около 300 тысяч человек, так как акция как бы растянута по улицам.
А вот еще одна точка зрения на количество пришедших от испанского архитектора Давида Мансо: 12,6 тысячи на площади Независимости против 127,2 тысячи у стелы. Правда, она не учитывает количество подходящих к точке сбора.
также читайте
|
по теме
42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу, - опитування
18. 08. 2020 | 12:39
Третина опитаних не вірить у реальність епідемії коронавірусу та вважає небезпеку перебільшеною.
Маск начал внедрять альтернативу метрополитену, начав с Лас-Вегаса
18. 08. 2020 | 12:23
Boring Company Илона Маска, занимающаяся строительством подземных тунелей в городах для транспортного сообщения одержала ощутимую победу.- Лас-Вегас дал зеленый свет строительству инфраструктуры скоростных туннелей под городом.
ЕС поддержит бастующих беларусов материально
17. 08. 2020 | 14:01
ЕС готовится оказать помощь всем бастующим рабочим Беларуси. Это будет идти совместно с санкциями против окружения Лукашенко.
Начальник УВД Гродненского облисполкома: все задержанные в Гродно отпущены
17. 08. 2020 | 13:57
Во время встречи активистов с властями города, начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский заявил, что все задержанные во время акций протеста в городе уже отпущены.
План белорусской оппозиции на понедельник 17 августа
17. 08. 2020 | 08:52
Телеграмм-канал NEXTA Live с более чем 2 млн. подписчиков опубликовал план действий протестующих на понедельник: Друзья, воскресенье было невероятным днём, который навсегда останется в истории Беларуси! Более полумиллиона человек на митингах по всей стране! Народ публично выдвинул свои требования, а у чиновников осталось совсем немного времени, чтобы начать их выполнять. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключённых и задержанных во время мирных акций, правды о пропавших без вести. Мы требуем ухода Лукашенко, а также честного и открытого суда над карателями и садистами.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»