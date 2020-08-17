Сколько беларусов пришли за Лукашенко и сколько против

17 августа 2020 | 09:18

Вчера в Минске проходят сразу два митинга. Один — на площади Независимости — был в поддержку Александра Лукашенко. А другой — у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей — является акцией протеста. Попробовали подсчитать при помощи сервиса MapChecking, сколько примерно было человек на этих двух мероприятиях.

Как мы писали ранее, для митинга в поддержку президента в Минск свезли людей со всей страны. Кто-то действительно поддерживает, а кто-то приехал под угрозой увольнения, потери места в общежитии, за финансовое поощрение. Перед собравшимися выступил сам президент. По оценкам МВД, количество участников митинга сторонников Лукашенко составило более 65 тысяч человек

Тем временем у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей собрались десятки тысяч человек, которые скандируют: «Уходи!», «Верым, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!». Причем люди продолжают приходить.

Мы ранее уже рассказывали, как можно примерно подсчитать количество людей в толпе на ограниченной площади. Для быстроты и удобства воспользуемся сайтом MapChecking: там следует очертить зону, и алгоритм вычислит примерную площадь и количество людей, которые могли там поместиться.

Итак, смотрим на фото с площади Независимости.

Видно, что наибольшая концентрация людей — у трибуны, при этом площадка рядом с памятником Ленина пуста.

Если прикинуть, что были заняты все площадки, кроме непосредственно перед Домом правительства, но толпа была неплотной, человек на квадратный метр, то получится чуть более семи тысяч.

Изображение: MapChecking

Если выставить плотность в два человека на метр квадратный, то получится почти 14,5 тысячи.

Изображение: MapChecking

Однако признаем, что фото было сделано до начала речи Александра Лукашенко. Поэтому выставим максимальную плотность — 4,3 человека на метр квадратный. Получится около 31 тысячи человек.

Изображение: MapCheking

Теперь посмотрим на фото у стелы «Минск — город-герой».

Снимок был сделан примерно в 16.00−16.30 16 августа

Судя по кадрам с высоты, толпа довольно плотная, так что выставим в среднем два человека на квадратный метр. Так как люди не заходят на дорогу, то мы посмотрели данные для четырех отдельных участков.

Изображение: MapChecking

Изображение: MapChecking

Изображение: MapChecking

Изображение: MapChecking

Если все сложить, то получится не менее 220 тысяч. Добавим, что политический обозреватель Артем Шрайбман во время спецэфира «Дождя» сказал, что реалистичная оценка количества пришедших к стеле с учетом ротации — около 300 тысяч человек, так как акция как бы растянута по улицам.

А вот еще одна точка зрения на количество пришедших от испанского архитектора Давида Мансо: 12,6 тысячи на площади Независимости против 127,2 тысячи у стелы. Правда, она не учитывает количество подходящих к точке сбора.

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