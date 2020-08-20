МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала семерых человек за попытку похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса, организованного спецслужбами Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ, - сообщили в ЦОС. Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России - Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко".

По данным ФСБ, организаторами похищения руководил глава департамента контрразведки СБУ. "Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада. Так, в составе указанного управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России", - сообщили в ЦОС. Для создания фигурантам алиби украинские спецслужбы заранее распространили в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия". Мищенко и Байдала сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для насильственного похищения россиянина. Они пообещали группе Макарова $200 тысяч и выплатили аванс в размере $50 тысяч. "При этом якобы задержанный на Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени, - отметили в ЦОС. - Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е. А. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой".

Как сообщает ФСБ, Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства А. Захарченко.

Подготовка других похищений

В ЦОС отметили, что украинские спецслужбы готовили еще несколько похищений и убийств россиян. "В ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова и Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России, - сообщили в ЦОС. - По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР".

ОБНОВЛЕНИЕ

Служба безпеки України спростовує інформацію про "зрив спецоперації".

"Сьогодні у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий «успіх» – нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі.

Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить – РФ захищає та підтримує бойовиків", - йдеться у повідомленні СБУ на сторінці у Facebook.