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Макрон: ЕС не хочет украинского сценария в Беларуси
21 августа 2020 | 08:46
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ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси.
Европейский союз заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси, переговорах власти с оппозицией и организации новых выборов. Однако в ЕС не хотят, чтобы события развивались по украинскому сценарию.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает France TV.
"Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, в Украине", - заявил он.
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