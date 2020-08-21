Макрон: ЕС не хочет украинского сценария в Беларуси

21 августа 2020 | 08:46

ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси.

Европейский союз заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси, переговорах власти с оппозицией и организации новых выборов. Однако в ЕС не хотят, чтобы события развивались по украинскому сценарию.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает France TV.

"Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, в Украине", - заявил он.