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В Киеве провели масштабную реконструкцию теплосетей, - Кличко
07 сентября 2020 | 13:58
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"Киевтеплоэнерго" также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельни Киев на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на запланированных участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6,5 тысячи повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - сказал Кличко.
Он отметил, что качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено.
"Напомню, испытания этого года начали почти на месяц позже. В мае, а не в апреле, как обычно. Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому работы начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения", - добавил мэр столицы.
По его словам, "Киевтеплоэнерго" подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжение и котельные. Там осуществили необходимые ремонты.
"К зиме готовятся все предприятия и службы и качество работ мы контролируем. В городе работает жилищно-коммунальная инспекция, которая будет обследовать состояние зданий и систем теплоснабжения. И ответственность за надлежащую подготовку будет нести каждый - от главы района до руководителя жэка", - подчеркнул Виталий Кличко.
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