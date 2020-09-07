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МОК плевать хотел на вирус и сообщил, что в 2021 Олимпиада в Токио состоится

07 сентября 2020 | 14:01

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Перенесенные из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19. Летняя Олимпиада станет "играми, которые победили коронавирус". Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс, передает AFP.


По его словам, Олимпиада в Токио в любом случае пройдет в обозначенные сроки.

 

"Они (игры, - ред.) пройдут с COVID-19 или без него. Игры начнутся 23 июля следующего года", - заявил Коутс.

Он также добавил, что Олимпийские игры в Токио должны были стать символом восстановления Японии после катастрофического землетрясения и цунами в 2011 году. Но теперь они будут позиционироваться как игры, которые победят пандемию.

Напомним, в конце марта 2020 года на фоне пандемии Международный олимпийский комитет перенес Игры в Токио на 2021 год. Согласно ранее утвержденному графику, Олимпиада должна была начаться 24 июля этого года. Допущенные на Игры-2020 спортсмены поедут на игры в следующем году без каких либо дополнительных отборов.

В июле президент оргкомитета "Токио 2020" Есиро Мори заявил, что проведение Олимпиады в 2021 году без зрителей не рассматривается.



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