Ефремову и не снилось. Как в Украине затягивают и сливают дела о мажорных ДТП 09 сентября 2020 | 17:20 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в В России приговорили к тюрьме известного актера Михаила Ефремова. 8 июня на своем джипе он вылетел на встречку и убил водителя Сергея Захарова. Артист был сильно пьян. Ровно через три месяца Ефремов получил приговор - восемь лет колонии общего режима. "Страна" сравнила, как в Украине судят известных людей и их родственников за аналогичные преступления - как долго тянутся их дела и какие приговоры они получают.

Мажор Калиновский. Две безнаказанные смерти Сергей Калиновский - бывший пасынок украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В 2007 году он стал виновником смертельного ДТП в Киеве. В результате ДТП погибли два человека - 38-летний прапорщик Владимир Куликовский и 25-летняя девушка пасынка Анастасия Бронникова. Трагедия произошла 30 мая рано утром. 22-летний Калиновский вместе со своей девушкой на пассажирском сиденье мчались по бульвару Шевченко в кабриолете BMW M6 с открытым верхом. По оценкам сотрудников ГАИ скорость кабриолета была от 140 до 160 км/час. Немного недоезжая до пересечения бульвара Шевченко и улицы Коминтерна, Калиновский не справился с управлением - правое колесо сначала задело бровку, затем авто сбило два дерева в пешеходной зоне. При этом скорость разогнавшегося кабриолета уменьшилась незначительно и он влетел в "Жигули", которые стояли в крайнем правом ряду у дома. Внутри в это время находился водитель, который собирался на службу в охрану посольства Японии. ВАЗ-21011 и отбросило на 41 метр вперед. Смерть была мгновенной - от резкого удара у него были сломаны позвонки шейного отдела. BMW перевернулся и приземлился в 20 метрах от места столкновения. Калиновский и его девушка Анастасия Бронникова не были пристегнуты и выпали из авто. Девушка ударилась головой об асфальт. Калиновского следовавшие за ним друзья увезли в частную больницу, девушке помощь оказали гораздо позже, а скорую вызвали таксисты. В итоге у нее была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом ребер. Она умерла в больнице не приходя в сознание. После ДТП Калиновский пытался вылететь в Израиль. Его задержали в аэропорту "Жуляны". После установления меры пресечения в виде подписки о невыезде он выехал из Украины для якобы лечения в частной клинике. Киевские правоохранители пытались поставить дело на паузу, но впоследствии расследование восстановили. Сергей Калиновский впервые попал в суд только в 2015 году - после задержания за нарушение правила дорожного движения. Полицейские остановили его Porshe Cayenne за грубое нарушение. Калиновский был в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе документов. Сергей Калиновский впервые попал в суд только в 2015 году - после задержания за нарушение правила дорожного движения. Полицейские остановили его Porshe Cayenne за грубое нарушение. Калиновский был в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе документов. Дело по существу Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать в 2017 году. Сын крымского депутата Файнгольд. Оправдан через три года Виталий Файнгольд - сын депутата городского совета Симферополя. В результате ДТП, которое он спровоцировал, погибла 25-летняя Анна Мишуткина - лидер мотоклуба "Дочери ветра". 16 сентября 2008 года он мчался на своем Bentley по одной из центральных улиц Симферополя на скорости свыше 170 километров в час. Авто врезалось в мотоцикл с девушкой. От сильного удара ее буквально разорвало на части. Виталий Файнгольд во время суда Виталий Файнгольд во время суда Суд по резонансному делу длился год. Отец подсудимого Иосиф Файнгольд после одного из заседаний рассказал, что сын болен гепатитом, у него разрушается печень, и ему необходим присмотр. Поэтому он попросил снисходительности у суда. В итоге сын депутата получил лишь два года условно. В решении говорилось, что вина в ДТП была обоюдной, поскольку Мишуткина не пропустила Bentley, ехавший по главной дороге. У погибшей Анны Мишуткиной остался сын Родные погибшей пытались судиться дальше, но им отказывали. А в 2011 году дело из Киева отправили на повторное рассмотрение в тот же Железнодорожный районный суд Симферополя и Файнгольд вообще был признан невиновным. Сын чиновника из облсовета Петросян. Оправдан через полтора года Родные погибшей пытались судиться дальше, но им отказывали. А в 2011 году дело из Киева отправили на повторное рассмотрение в тот же Железнодорожный районный суд Симферополя и Файнгольд вообще был признан невиновным. Феликс Петросян - сын заместителя председателя одесского облсовета. В 2008 году 19-летний сын чиновника не справился с управлением внедорожника Toyota Prado и разбил 11 автомобилей. В результате погиб 26-летний водитель Lanos. По данным экспертизы, Петросян был пьян и превысил скорость. СМИ писали, что Петросян-младший на месте ДТП хвастался, что "сейчас приедет отец и все разрулит". После ДТП Петросян увлекся гонками. Фото: Думская После ДТП Петросян увлекся гонками. Фото: Думская Дело ходило от инстанции к инстанции и в итоге через полтора года было закрыто в связи с тем, что потерпевшая сторона не предъявляла никаких требований к Петросяну-младшему, а "в действиях Петросяна Ф. Ф. отсутствуют признаки состава преступления". Водитель экс-мэра Омельченко. За убийство - условка В декабре 2015 года внедорожник "Вольво", в котором ездил бывший мэр Киева Александр Омельченко, сбил женщину на пешеходном переходе. 32-летняя Татьяна Микитин погибла. Машина скрылась с места аварии, но потом вернулась назад. Вину на себя взял водитель Омельченко Анатолий Нищун - хотя муж погибшей утверждал, что за рулем был сам бывший мэр. В ноябре 2016 года - то есть почти через год - его водитель получил условный срок. Вину на себя взял водитель Омельченко Анатолий Нищун - хотя муж погибшей утверждал, что за рулем был сам бывший мэр. В ноябре 2016 года - то есть почти через год - его водитель получил условный срок. Интересно, что Голосеевский суд Киева рассмотрел это дело всего за одно заседание. Во внимание приняли раскаяние Нищуна и его преклонный возраст - 62 года. При этом Омельченко известен своими авариями - за последние десять лет у него их было пять. Последняя произошла летом 2016 года - его джип в Киеве столкнулся с фурой, никто не пострадал. Но счету бывшего мэра есть и другое смертельное ДТП - в ноябре 2009 года он сбил 48-летнего Александра Карпинского на пешеходном переходе. Это произошло на выезде из села Чапаевка под Киевом. В июне 2010 года милиция пришла к выводу, что виноват пешеход, и дело было закрыто. А через месяц с этим выводом согласилась и прокуратура. Сын бизнесмена Толстошеева. Забрали права В июне 2010 года милиция пришла к выводу, что виноват пешеход, и дело было закрыто. А через месяц с этим выводом согласилась и прокуратура. Станислав Толстошеев - сын бизнесмена из Дружковки, который занимался строительством. В 2016 года у станции метро "Левобережная" в Киеве он вылетел на тротуар на Mercedes-Benz GL и насмерть сбил женщину. Еще несколько человек получили травмы. Защита Толстошеева настаивала на том, что у водителя случился приступ эпилепсии. Причем это произошло впервые в его жизни, поскольку до своих 22 лет эпилепсией он не страдал. После ДТП суд отправил его под стражу, но через пару дней отец заплатил почти 138 тысяч гривен залога и забрал сына. Медэкспертиза подтвердила, что водитель находился в бессознательном состоянии на момент ДТП. По данным экспертов, у Толстошеева произошло "внезапное временное болезненное расстройство психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического припадка с тонико-клоническими судорогами, что привело к временной потере контроля над управляемостью автомобиля". О том, что он находился в состоянии, похожем на эпилептическое, говорили и прибывшие на вызов медики скорой помощи. Станислав Толстошеев Уголовное дело закрыли. Генпрокуратура инициировала повторное открытие, но результат был таким же. В 2017 году у сына бизнесмена забрали водительские права, а уголовное дело снова закрыли. На разбирательства ушло чуть более года. Мажор Островский. Два года без приговора В июле 2018 года киевлянин Кирилл Островский на "Хаммере" сбил 10-летнюю Настю Артемову, девочка погибла. ДТП случилось на проспекте Леси Украинки в Киеве. Водитель пытался скрыться с места преступления. В суде по избранию меры пресечения Островский признал, что сбил ребенка, утверждая, что не смог затормозить по техническим причинам - из-за неисправности автомобиля. В итоге он отправился в СИЗО. Досудебное расследование закончилось в сентябре того же года. Однако приговор по делу все еще не вынесен. В январе 2020 года "Страна" узнала, что Кирилл Островский стал "смотрящим" по Лукьяновскому СИЗО. По одной из версий, о парне договорилась с авторитетами его родня. По другой - место для него просто купили. О причинах такого "карьерного роста" можно только догадываться. Мы уже рассказывали, что Кирилл - племянник известного в Киеве авторитета Саши Оболонского. Дочь бизнесмена и сестра прокурора Зайцева. 10 лет через год Елена Зайцева - приемная дочь предпринимателя Василия Зайцева и сводная сестра экс-заместителя главного прокурора вначале Одесской, а потом Черкасской областей. Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул. Сумская и пер. Мечникова в Харькове 20-летняя Зайцева, двигаясь на красный свет на своем Lexus RX, врезалась в Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. Lexus вынесло на тротуар, где зеленого сета ждали пешеходы. В результате Зайцева наехала на 11 человек. Из них 5 погибли на месте, еще одна девушка умерла в больнице через неделю. По словам очевидцев, девушка была пьяна, но экспертиза не подтвердила наличие алкоголя в крови. А приехавшая на вызов врач скорой помощи говорила, что состояние сильного стресса можно было спутать с опьянением. СМИ писали, что после аварии якобы на место приехали "решалы", которые пытались забрать девушку у полиции, но сделать это им не удалось. До ДТП на углу Сумской Зайцева четыре раза привлекалась к админответственности за превышение скорости. В год совершения ДТП ей выписали два штрафа. Елена Зайцева и Геннадий Дронов во время суда На суде защита Зайцевой просила учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба). Спустя почти полтора года после ДТП Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы (максимальный срок) и лишил их права управлять транспортными средствами на 3 года. Их адвокаты пытались оспорить решение в апелляции и кассации, но приговор остался в силе. Теща Притулы. Год без суда Лилия Сопельник - теща известного шоумена Сергея Притулы и экс-нардепа Виталия Хомутынника. В августе 2019 года за рулем внедорожника Mazda она наехала на женщину с мальчиком. 59-летняя водитель, судя по всему, перепутала положение коробки передач и включила задний ход вместо режима "драйв". После чего стремительно тронулась с места и задом сбила мать с ребенком. Те попали под автомобиль, оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Мать до сих пор, спустя год, находится на лечении и подвергается операциям. Прокуратура передала это дело в суд почти через год - в конце июля 2020 года. Правда, на первое заседание в Дарницком райсуде столицы 20 августа Сопельник не явилась, следующее будет только 28 сентября. Установить виновных явно никто не торопится. Защита потерпевших утверждает, что теща Сергея Притулы не имела права садиться за руль, поскольку страдает заболеванием, которое мешает вождению и принимает лекарства, которые запрещены при вождении автомобиля. Обвинение инкриминирует женщине статью 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Украина криминальная: Луганск, Донецк, Харьков, Днепр, Запорожье Украина криминальная: Чернигов, Сумы, Полтава Украина криминальная. Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская области Украина криминальная. Киев и Черкассы (Схема) День борьбы с торговлей людьми – праздник сутенеров в погонах Курченко справился