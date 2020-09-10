ВНУТРИ СЕКТЫ: КОГДА СПЕЦНАЗ СРЫВАЕТ КОНЕЦ СВЕТА

10 сентября 2020 | 16:35 , Анна Попова, Евгения Щербина

ИСТОРИЯ КУЛЬТА «БЕЛОЕ БРАТСТВО».

В начале 90-х на улицах Москвы, Минска и Киева можно было заметить молодых людей в белых одеждах, раздающих листовки с изображением девушки, держащей в руках скипетр древнеегипетского фараона. Молодые люди были последователями одного из крупнейших неорелигиозных движений того времени — «Великого белого братства», а женщина со скипетром — их лидером по имени Мария Дэви Христос. Она называла себя «Матерью Мира» и живым воплощением Христа. В девяностых «Белым братством» пугали впечатлительных телезрителей, его преследовало СБУ, про него снимало разоблачительные репортажи НТВ. Теперь лидеры движения ведут тихую жизнь пенсионеров и сетевых художников. Корреспондент самиздата изучил имеющиеся сведения и пообщался с последователями Марии Дэви Христос, чтобы выяснить, что это было за явление.

В первой половине дня 10 ноября 1993 года в Софийский собор в Киеве — к тому времени музей и памятник архитектуры, в котором нельзя было проводить богослужения, — зашли около тридцати человек. Неожиданно двое из них напали на сотрудников музея и заперли их в кладовке, другие отключили сигнализацию и забаррикадировали вход тяжёлой мебелью.

Двое из группы — женщина в чёрном и мужчина, её супруг, — вскочили на алтарь, остальные окружили его живой цепью и, взявшись за руки, начали петь о любви и добре. По версии следствия, захватчики готовились облить друг друга бензином и сжечь заживо. Ведь жить незачем: женщина на алтаре, называющая себя Марией Дэви Христос, объявила последователям, что в ноябре случится конец света. Её муж Юрий Кривоногов, назвавший себя пророком Юоанном Свами, ранее убеждал последователей Марии: «Дети мои! Вас будут мордовать и рубить вам головы! Но эта кровь нужна земле! Мы с Марией Дэви уйдём последними…»В храме один из последователей Марии призвал присутствующих «восславить истинную мессию Марию Дэви Христос накануне грядущих её крестных мук и воскресения». По представлениям захватчиков храма, «мессия» должна воскреснуть через два дня и провести Страшный суд. Как именно Мария хотела уйти из жизни и хотела ли, точно неизвестно, но самосожжение провести не удалось: в собор ворвался спецназ.

Начался беспорядок: пытаясь защитить своих кумиров, сторонники принялись драться с ОМОНом и залили помещение пеной из огнетушителей. В итоге Марию Дэви Христос и Юоанна Свами-Кривоногова задержали, а с ними — и ещё восемьсот их сторонников по всему Киеву — членов религиозной организации «Белое братство». После задержания Мария продолжала утверждать, что она мессия, называла украинскую милицию последователями Понтия Пилата и предложила распять и убить себя как второго Христа.

На следующий день к ней в следственный изолятор приехал её первый муж Николай Цвигун вместе с сыном Виталием, от встречи с которым женщина отказалась, заявив, что сын — «заблудшая овца». До тех пор, пока Виталий «не примет её как живого бога, пав к ногам», видеться с ним она не желает.Такова официальная версия событий, с которой Мария не согласна и считает её клеветой Украинской православной церкви и спецслужб. На своём сайте она утверждает, что вовсе не хотела идти в храм, но её принудил Кривоногов, который «оповестил всех о грядущем явлении Марии Дэви Христос». Она до последнего не знала, где всё будет происходить, а самосожжение, которое якобы пытались устроить её адепты, — лишь слух, который распустили в газетах «богоборцы и эсбэушная организация «Порятунок».

НА ПРЕСТОЛЕ НЕ ТАНЦЕВАЛА

Мария, по её словам, действительно шла в храм на смерть, чтобы «сказать своё последнее слово», однако не врывалась туда, а зашла, как все, по билету и на престоле не танцевала, поскольку она «не танцовщица, а престол — не танцплощадка». У храма её сторонников уже поджидал спецназ, так что внутри храма адепты «Белого братства» по приказу Кривоногова действительно прикрыли боковые двери, чтобы выгадать 10–15 минут. Но в помещение ворвалось спецподразделение украинской милиции «Беркут», и силовики без предупреждения принялись «зверски избивать безоружных верующих дубинками, оскорблять и травить „черёмухой“».

Мария сама получила от беркутовца сильный удар дубинкой по ноге, от которого мог бы случиться перелом голени, если бы не зимние сапоги. По её словам, позже беркутовцы намеренно создали в храме видимость погрома, а также разворовали еду, вещи и пожертвования членов общины. Многих сторонников жестоко избили во время отправки в следственные изоляторы, кого-то насильно поместили в психиатрические больницы.

Марию, Юрия и Виталия Ковальчука, ближайшего сторонника «мессии», схватили и тоже поместили в СИЗО, где они в знак протеста устроили десятидневную сухую голодовку. Этому примеру последовали сотни их сторонников, но безрезультатно. Всех троих осудили за причинение тяжких телесных повреждений, посягательство на здоровье граждан под предлогом выполнения религиозных обрядов и захват государственных или общественных зданий или сооружений. Позже, в кассационной жалобе в Верховный суд, Мария заявила, что невиновна, никогда никому не вредила, храм не захватывала, а все доказательства против неё сфабрикованы «соответствующими службами и их служителями», чтобы скрыть «истинную правду от народа».

Тем не менее её приговорили к четырём годам тюрьмы, а её мужа и «пророка» Кривоногова — к семи. Так на время прекратилась история одного из самых масштабных новых религиозных движений начала 90-х — «Великого белого братства ЮСМАЛОС».

В СТРАНЕ РАЗОБРАЛИ ВСЕ БЕЛЫЕ БАЛАХОНЫ

В 90-е «Белое братство» было на слуху. «ЮСМАЛОС» — это аббревиатура, означавшая, по одной версии, следующее: Юс — Юоанн Свами, искажённое в псевдовосточном духе «Иоанн Святой» («свами» — получивший посвящение и давший обет отречения); Ма — Мария Дэви Христос, также от искажённого «Дева Мария», она же — «живой Бог», «Матерь Мира», воплощение Иисуса Христа, одновременно — его мать и невеста; Лос — сокращение от слова «Логос» (греч. «слово») — одна из ипостасей Бога. Мария, впрочем, придерживается более простого объяснения: Ю — Юпитер, С — Сатурн, МА — Марс, Л — Луна, О — Орион, и С — Сириус.

По оценке журналиста Леонида Парфёнова, последователями этого движения были десятки тысяч человек в России и Украине. К назначенной дате конца света — 24 ноября 1993 года — в магазинах не осталось белых простыней, поскольку адепты «богини» делали из них балахоны, похожие на мантии волшебников. Сама Мария придерживалась того же стиля. «Старшее поколение помнит: буквально на каждом столбе было приклеено изображение молодой женщины в странных, полуегипетских одеждах, которая держала в руке скипетр — такой изогнутый языческий жезл», — рассказывает в своих передачах православный богослов и исследователь сектантства Александр Дворкин. Он называет «Белое братство» «самой известной сектой постсоветского происхождения».

Один из собеседников самиздата, пожелавший остаться анонимным, вспоминал: когда в 90-е по выходным он ездил на дачу, часто видел последователей Марии Дэви Христос в подмосковных электричках.

«Адептов „Белого братства“ было легко узнать: все в белом, с блаженными лицами. Они говорили, что работать и учиться бессмысленно: совсем скоро Страшный суд. Среди них были совсем молодые девушки и парни, и я всё думал: как же они смогли бросить всё — и институт, и перспективы, и семьи, чтобы пойти за мифической спасительницей», — говорит собеседник.

По словам Александра Дворкина, в начале 90-х «количество сект в стране зашкаливало». «Их было столько, что невозможно было сосчитать. Я помню, мы как-то в начале 90-х с женой в субботу вечером шли на всенощную [ночная служба в православных храмах]. Мы вышли из метро и пошли по Петровке по направлению к монастырю. Где-то километр нужно было пройти. За этот километр к нам где-то 17 раз подошли представители тех или иных сект», — рассказывал эксперт в одном из выпусков передачи «Тайна ложных учений».

Сама Мария, впрочем, называет свою организацию не сектой, а религиозной общиной, официально зарегистрированной горисполкомом. Она также ссылается на ноту протеста, которую в 1998 году направило в МИД Украины Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Там говорится, что «Белое братство» всячески дискредитируется в украинских СМИ, дело против него сфабриковано, и это нарушает право людей на свободу вероисповедания.

ВЕЧНО, БЕСКОНЕЧНО, БОЖЕСТВЕННО

Вопрос со свободой вероисповедания действительно стоял остро. С распадом СССР наступил период кризиса прежней, коммунистической, идеологии и духовного вакуума. В освободившееся пространство устремились всевозможные культы и новые религиозные течения. За свойственное новым религиям чрезвычайное разнообразие вероучений, обрядов и форм организации специалисты называли эпоху религиозным калейдоскопом.

«Было обострённое восприятие любых религиозных идей. С такими же горящими глазами люди часто шли и в РПЦ», — замечает исследователь религии и социолог Роман Лункин.

Идейной основной «Белого братства» была теософия Елены Блаватской и «Живая этика» («Агни-йога») Николая и Елены Рерихов. Теософия предполагала возможность постижения божества и мистического общения с ним, а «Живая этика» — раскрытие внутренних способностей через овладение космической энергией — Агни, эволюцию человечества к более совершенному виду и реинкарнацию души. Учение Рерихов также содержит понятие «тонкого мира», где живут бесплотные астральные сущности, которые могут навредить человеку. Ожидание конца света взято «Белым братством» из православия.

— [В учении «Белого братства»] доведена до логического конца идея воплощения божества, учителя мира, — объясняет Лункин. — У Блаватской и Рерих тоже есть представление о воплощениях махатм. Махатмы — это учителя мира, мудрецы, которые всем руководят, по преданию, находятся в Шамбале. Это своего рода проекции вечного бесконечного божественного разума. Великие посвящённые, например Сергий Радонежский или Ленин. А Мария Цвигун посчитала, что она сама — воплощённое божество, Матерь Мира. Таким образом, идеи «Белого братства» — это творческая переработка многих идей, которые по отдельности популярны и тогда, и сейчас. Ведь в голове обывателя часто можно встретить причудливое сочетание православия с реинкарнацией и представлениями об инопланетном разуме.

ИНЖЕНЕР И КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

Настоящее имя «Матери Мира» — Марина Мамонова, после первого брака — Цвигун. Она родилась в 1960 году в Донецке и Богом объявила себя далеко не сразу. До «Белого братства» Марина Цвигун получила журналистское образование, работала редактором радиовещания Донецкой камвольно-прядильной фабрики, была депутатом райсовета, членом КПСС и Союза журналистов Украины. Всё изменилось, когда в её жизни появился Юрий Кривоногов.

Инженер-кибернетик по специальности, в 1978 году в Харьковском институте радиоэлектроники Кривоногов успешно защитил кандидатскую диссертацию, стал автором около пятидесяти научных и научно-популярных трудов и почти написал докторскую. Одно время он работал в Институте неврологии и психиатрии, где занимался методами воздействия на человеческую личность. Сектовед Александр Дворкин, ссылаясь на газетные сообщения того времени, предполагал, что Кривоногов работал на секретный отдел КГБ и занимался изучением методов воздействия на массовое сознание людей. Самиздату не удалось подтвердить эту информацию.

Какое-то время Кривоногов читал лекции по биоэнергетике и экстрасенсорике в качестве внештатного сотрудника общества «Знание», потом состоял в «Обществе сознания Кришны». Уйдя оттуда, он в 1988 году основал Институт Человека. Организация существовала под патронатом Дома учёных Академии наук УССР, якобы для изучения медитации и «демистифицированного опыта древних религий», затем была реорганизована в «Институт Души Атма», а уже на её основе выросло «Белое братство». С лекциями о нём (Александр Дворкин называет их «вербовочными») бывший кибернетик принялся ездить по всей стране.

Марина Цвигун в юности не проявляла особой религиозности, но в 1990 году, по данным следствия, во время десятого аборта, тридцатилетняя женщина пережила клиническую смерть. Она, впрочем, называет свою смерть во время некой операции не клинической, а настоящей, физической. Длилось состояние три с половиной часа, и в это время её душа встретилась с ангельскими сущностями, которые спросили её: «Мария, ты любишь Иисуса Христа?» Мария ответила «да», и именно с этого момента, по её словам, начался её духовный путь.

Через год она поссорилась с мужем Николаем и попала на одну из встреч с Кривоноговым. Тот увидел её и вдруг закричал:

— К нам снизошёл Бог!

Люди упали на колени перед Мариной, что ей, видимо, понравилось. По другой версии, Марина просто передала Юрию записку, где поведала о своих беседах с высшими силами. Его это заинтересовало, и вскоре он предложил ей работать вместе.

Кривоногов заявил, что душа Марины во время клинической смерти покинула её тело и вознеслась на небеса, а в покинутое тело вселилась другая душа — божественная. Познакомившись с будущим мужем поближе, женщина решила поехать за ним в качестве Марии Дэви Христос, бросила первого мужа и одиннадцатилетнего сына и отправилась в Киев. Семья пыталась уговорить женщину одуматься, но она твёрдо сказала, что «одной минуты не сможет прожить без своего возлюбленного Учителя». «Он использовал не только маму, он разбил нашу семью, из-за него я рос без матери! — вспоминал в интервью сын Марии Дэви Христос Виталий. — Её считали Господом Богом, а она называла всех своими детьми — было неприятно, когда мою маму посторонние люди тоже называли мамой. Первое время отец запрещал мне с ней общаться, а потом отпустил ситуацию. Отец до сих пор любит маму, но в 1999 году он вновь женился».

КТО НЕ ПРИМЕТ МАРИЮ ДЭВИ ХРИСТОС, ТОТ НАВЕРНЯКА ПОГИБНЕТ

51-летняя Светлана Пуховникова выглядит на фотографиях во «ВКонтакте» абсолютно счастливой: почти везде она улыбается. В личной информации указано, что её мировоззрение — «православие», а источники вдохновения — «любовь и служение». Светлана — преданная последовательница Марии Дэви Христос с 90-х годов.

«Впервые я встретилась с Общностью „ЮСМАЛОС“, во главе которой стоит Мария-София-Виктория РА (имеется в виду Мария Дэви Христос), осенью 91-го в Днепропетровске. Там я училась в университете на микробиолога. Я ушла в общину с четвёртого курса. Пробыла в общине три года», — говорит собеседница самиздата.

На вопрос, почему Светлана оставила учёбу и семью ради «Белого братства», она отвечает: «Увидев Её на фото, почувствовала такое близкое и родное, ради чего можно пожертвовать всем остальным: высшим образованием, карьерой, родственниками».

Жертвовать семьёй для адептов движения было обязательным условием. По крайней мере, об этом «Аргументам и фактам» рассказывал бывший последователь Марии Дэви Христос Сергей Овчинников. Он вспоминал, что Мария была похожа на «Богоматерь с иконы».

«Я думаю, что она обладала искусством гипноза, потому что я поверил этой женщине полностью и был готов выполнять её любые приказания, — замечает Сергей. — Я удивлялся: как другие люди до сих пор заблуждаются и не присоединяются к „Белому братству“? Для того чтобы быть спасённым, нужно отказаться от всех материальных благ, порвать с семьёй и старыми друзьями и распространять информацию о „Белом братстве“. За это Мария Дэви Христос пообещала самую большую награду, которую только можно представить, ― спасение на Страшном суде и переход в новую жизнь для избранных».

Сергей с радостью вступил в общину и побежал рассказывать жене о прекрасной жизни, которая их ждёт после спасения. Жена сочла это безумием и посоветовала мужу перестать бездельничать и найти нормальную работу, а Марию Дэви Христос назвала «самозванкой». Из-за этого мужчина разозлился и выгнал её вместе с общим ребёнком к матери. По словам Светланы Пуховниковой, её тоже пытались отговорить присоединяться к «Белым братьям».

«Конечно, отговаривали. Подруга Лара, однокурсницы, преподаватели. Даже тройки мне по экзаменам поставили, хотя я не пришла их сдавать в зимнюю сессию. Надеялись, что я передумаю», — рассказывает женщина.

Она не передумала, поехала за город к «сестре Галине», адептке «Белого братства», и присоединилась к общине — небольшой группе людей внутри секты. «Секта действовала очень активно. Она была разбита на пятёрки [группы по пять человек], которые жили в конспирации, выходили на улицы в белых одеждах, проповедовали, исчезали, тут же переезжали в другой конец страны. Объявлялось, что тот, кто не примет Марию Дэви Христос, тот наверняка погибнет. В общем, истерия нагнеталась», — объяснял в телепередаче Александр Дворкин.

Светлана вспоминает, что на одном месте её община прожила два года. «Утром проводили службу (молитвы, песнопения), готовили вегетарианскую еду. Предложив её Боженьке, кушали. Старший с братьями Ярославом и Антоном уходили на проповедь и распространение литературы. Мы с Галиной медитировали, много читали духовной литературы и оккультной. Никакого конкретного, обособленного дела у меня не было».

Однажды Светлана вместе с другими членами своей общины отправилась в путешествие, чтобы проповедовать. «Добрались до Архангельска, спустились до Воронежа и вернулись в Днепропетровск», — вспоминает женщина. Приближался обещанный Марией Дэви Христос в ноябре 1993 года конец света. Светлана, как и другие адепты секты, ждала апокалипсиса, а когда его не произошло, женщину вместе с другими «белыми братьями» арестовали.

ВИД УПИТАННЫЙ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ

Сергей Овчинников, став адептом Марии Дэви Христос, ходил по улицам, распространяя листовки о «Белом братстве», вербуя новых участников и собирая деньги «для очищения души от грехов», которые затем отдавал вышестоящему адепту. По его словам, в общинах был тотальный контроль. Членов пятёрки обязывали каждый вечер писать подробные отчёты о том, как прошёл день. В них нужно было указывать, не показалось ли поведение кого-то из «Белых братьев» подозрительным.

Иногда от «старших» членов секты поступали приказы разобраться с «неверными грешниками», которые так или иначе мешали остальным. «Однажды наш старший „брат“ пришёл и сказал, что Мария Дэви Христос указывает нам устранить неверную грешницу, ― вспоминает Сергей. ― Мы всерьёз начали придумывать план расправы со старушкой, но через два дня она умерла сама. Ей было 92 года. У нас всё обошлось, но я знаю, что некоторые члены секты убивали других людей, глазом не моргнув». Официальных данных об убийствах, связанных с адептами «Белого братства», самиздату найти не удалось.

Мария Дэви утверждает, что жёсткий контроль и всё деструктивное в их организации исходило исключительно от Юрия Кривоногова, который привносил в «Белое братство» свои кришнаитские практики. Она же учила только «любви к Исусу» (используя именно такое написание имени). По её словам, в общине сначала практиковалось вегетарианство и однодневные голодовки, но это обычная практика многих религий, к тому же вскоре и то и другое было отменено. Никому не запрещалось свободно покидать общину, а те, кого отстранили «за грехи», не хотели уходить. Считается, что «Белым братьям» нельзя было смотреть телевизор и читать, но, по её словам, это не так: кто хотел смотреть «зомбоящик», тот смотрел, и все читали что хотели.

«В тяжёлое время, когда простой народ едва концы с концами сводил, в общине никто не знал нужды в самом необходимом, и пищи всегда было в достатке… Верующие имели вполне упитанный вид. Даже Кривоногов шутил: „С лишним весом будет тяжело возноситься…“» — писала женщина в кассационной жалобе.

«РАЗВЕ Я ЗАСТАВЛЯЛА ВАС ГОЛОДАТЬ?»

Мария провела в колонии общего режима под Луганском менее двух лет, не считая года в СИЗО. Там, по её словам, за ней ежедневно наблюдали 200 человек, записывая каждый её шаг. Внутри колонии ей запретили писать стихи и проповедовать, угрожая внутренней статьёй. При этом отправили на работу в две смены вместе с женщинами, отбывающими наказание за убийства. «Пришлось плести из суровых ниток сетки. Были изрезаны пальцы в кровь», — писала она.

В 1997 году Мария вышла по амнистии, вернулась в Донецк, где какое-то время жила тихой жизнью, не привлекая к себе внимания и не работая. По данным СМИ, на жизнь ей хватало «припрятанной в своё время кассы „Белого братства“». «Тогда в „Братство“ вступали люди не только из Украины и России, но и из Канады, Израиля, Словакии… Они отдавали ей свои деньги, квартиры, дома. Всей недвижимости следствию отыскать тогда не удалось, думаю, у неё осталось немало имущества», — сообщил исследователь сект Юрий Чернышов украинским «Вестям».

Однако бывший Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который, будучи сотрудником прокуратуры Киева, расследовал дело «Белого братства», считает, что всеми экономическими махинациями занимался Юрий Кривоногов, а Мария была для него лишь подставным лицом. Сама «Матерь Мира» утверждает, что она никогда «не держала в руках ни копейки», и Юрий Кривоногов тоже не имел материального интереса, а вся деятельность «Белого братства» осуществлялась на личные деньги сторонников, которые они тратили добровольно и, в основном, на печать брошюр и листовок. Учитывая, что Мария, в свою очередь, обвиняет спецслужбы в том, что они разграбили добровольные пожертвования и имущество сторонников после её ареста, выяснить, каково было реальное движение денежных средств внутри общины и сколько их было, не представляется возможным.

С Кривоноговым Мария развелась, а всю деятельность «Белого братства» до тюремного заключения объявила ошибочной. Она сообщила, что в тюрьме ей явились ангелы и рассказали о том, каким предателем оказался её бывший муж Юоанн/Иоанн Свами.

«Никакого Иоанна Свами нет, вы находились под его обольщением. Чего же вы подчиняетесь сатане, дьяволу? Разве я заставляла вас голодать? Разве я требовала, чтобы вы погибали во имя моё? Да никогда такого не было! Я не знаю, откуда эта идея вообще взялась. Это дьявол вам подкинул её», — заявила женщина.

Сам бывший «пророк» освободился в 2000 году. За ним приехал сын Марии Виталий. Он так и не простил Кривоногова, так как считает, что мать ушла из семьи и возглавила секту именно из-за него. «Когда я забирал его из тюрьмы, то не выдержал и плюнул ему в лицо. Мы по дороге остановились в лесу покушать, так он даже пытался убежать — боялся. Но вообще-то Кривоногов — очень хороший психолог, мне даже жалко его потом стало: всё-таки пожилой человек», — рассказывал Виталий. После освобождения Кривоногов заявил, что «Белое братство» было ошибкой, за которую он расплатился сполна: «Мне стыдно за тот бред, который я писал. Хочу остаток дней провести в покое».

Юрий женился, взял фамилию жены и какое-то время трудился в одном из киевских универмагов. Сегодня о Кривоногове, которому уже 79 лет, ничего не слышно.

Мария Дэви Христос теперь живёт в России и взяла себе новый псевдоним: Виктория Преображенская — имя, по её мнению, «космическое, духовное», включающее в себя «высшие вибрации». «Виктория — это победа. Преображенская — это победа преображения. Победа света», — коротко пояснила она журналистам.

УДАРЕНИЕ НА «РА»

Адептку «Белого братства» Светлану Пуховникову после ареста в 1993 году отправили в Донецк.

«Там мы с сёстрами поголодали в СИЗО пару недель, — вспоминает женщина, — нас перевезли в больницу. Там мы ели и пели песни Марии Дэви, которых я помнила много наизусть и переписывала сёстрам. В конце концов я сообщила адрес родителей, и мой отец забрал меня в Волгоград».

В Волгограде Светлана встретилась со своей «земной мамой» и остальной семьёй. На время она как будто отошла от движения, однако в 2014 году «подробно ознакомилась» с сайтом Виктории Преображенской — Марии Дэви Христос.

«И тот выбор, который был подсознательным, превРАтился в сознательный и укреплённый Верой и Совершенным Знанием, — говорит Светлана, — специалисты скажут: гипноз. Да, гипноз Любви между Матерью и дочкой, между Сёстрами по Духу».

У эксперта, впрочем, другое мнение.

«Никакого гипноза в „Белом братстве“ не было, как не было его и в других оригинальных новых движениях. Мария Цвигун и тогда, и даже сейчас является вполне харизматичной личностью, с большой фантазией, с тягой к мистике и с умением выстроить духовные идеи в концепцию», — объясняет религиовед и социолог Роман Лункин.

На вопрос, можно ли опубликовать историю под настоящим именем, Светлана Пуховникова ответила: «Я никого не боюсь и ничего не стыжусь, что связано с Единой Матерью. И очень РАда, что встретила Дэви Ади ПаРАшакти (Высшую Силу)».

Мария-Виктория и её последователи считают, что вся история, связанная с «Белым братством», — фейк, сфабрикованный украинскими спецслужбами и Украинской православной церковью и намеренно запущенный в информационное пространство для дискредитации «Белого братства».

«Кто являлся организатором травли? Кто курировал укрожурналистов в начале 90-х? СБУ и прокуратура. Они придумали все эти фейки: „самосожжение“, „аферы с квартирами“, „10 абортов“, „пропавшие дети“, „конец света“, „массовые самоубийства“ и „страшная тоталитарная секта“», — сказал корреспонденту самиздата ученик Виктории и администратор её группы во «ВКонтакте» под псевдонимом Страгой Рус. Что касается пострадавших от деятельности «Белого братства», то Страгой Рус предлагает задать судье вопрос: «Шла ли речь на суде о массовых самосожжениях, фигурировали ли в деле пострадавшие, которые потеряли имущество?» — подразумевая, что нет.

С тех пор всех журналистов Виктория и её адепты считают клеветниками. В начале нулевых они писали в редакции украинских СМИ открытые письма с протестом против «пасквилей». Теперь Виктория с журналистами просто не общается. «Если бы Я обращала внимание на ту грязь и критику, которая столько лет изливается в Мой адрес через СМИ, односторонне, однобоко, Я бы не сотворила Свои Прекрасные полотна, не написала бы неземную Музыку, Стихи, не дала бы Учение и вообще не создала бы Свою Новую Планетарную КультУру для землян. Я придерживаюсь старой поговорки: „Собаки лают — КаРАван идёт!“», — сказала женщина «Московскому комсомольцу».

Впрочем, в 2013 году она дала интервью петербургским религиоведам, сообщив, что если бы в 1993 году люди пошли за ней «всецело», то можно было бы «изменить пространство планеты Земля», всё бы «очистилось в один момент», а «люди перешли на другой уровень сознания». Но против неё и её последователей выступили не только спецслужбы, но и экстрасенсы, включая Кашпировского. Впрочем, сейчас ей не нужны массы последователей — общается она, по собственным словам, только с избранными.

НОВАЯ МЕЖГАЛАКТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Мария-Виктория называет себя последовательницей Рерих и Блаватской, а также обладательницей многочисленных титулов: «Светоносный Самобытный Живописец, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века, Единственная Женщина-ТеоСоф и СофиоЛог в Украине и России, Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии и полный профессор Оксфорда» и так далее. Она не занимается коммерческой деятельностью, но общается с сыном, который, впрочем, далёк от её идей.

Новую жизнь Виктория связала с творчеством. Она пишет картины, выставки которых проходят с 2005 года. К примеру, в июне 2020 года Мария участвовала в Международном фестивале-конкурсе символического искусства «ДЗЕН АРТ». «Всё творчество Виктории Преображенской направлено на возрождение истинной духовной Руси, открывает истоки Руси и её значение в космическом масштабе Вселенной», — говорится в описании одной из выставок.

Свои работы художница публикует в соцсетях. Чаще всего это абстракция или портреты. Также она танцует и записала тридцать альбомов с авторской музыкой. Помимо этого, «основательница новой межгалактической культуры» пишет стихи. Например, о рептилоидах, о «чёрных слугах», которые «готовят трон сатане», о борьбе со злом или такие:

Солнышко — яркое! Небо — высокое!

Лунушка ночью светит во мгле!

Что же вы, соколы ясноокие,

Так засиделись на грешной земле?

А не пора ли вам РАтью единою

Выступить всем на защиту Руси?

Русь Наша в Вечности — Непобедимая.

Матерь Великая, Землю Спаси!

Во «ВКонтакте», где Марии посвящено несколько небольших пабликов, поклонники благодарят женщину за её творчество и проповеди: «Золотое Солнце — МАТЬ! Пришла Собою всех Объять! Живой Водою Напоить! Любовью Святою Освятить! И день за днём Творится Новь, постичь бы нам Её ЛЮБОВЬ! РАдная МАМА Благодарю за Дары! Низкий Поклон ТЕБЕ, за Твои Труды, подаренные нам! Благодарю! Благодарю!» — написала пользовательница Марина Русланова (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.) под постом группы «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия», где около 800 подписчиков.

Кто-то пытается с этим спорить: «Простите. Что за ересь? Кто её придумал? Выбросьте её из головы! Есть только ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА (БОГ ОТЕЦ, БОГ СЫН И БОГ ДУХ СВЯТЫЙ), ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, СВЯТЫЕ УГОДНИКИ БОЖЬИ, АНГЕЛЫ И ВСЁ ВОИНСТВО НЕБЕСНОЕ, ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЕРЕД БОГОМ!!!!!!! Почитайте Евангелие, познайте истину — и истина сделает вас свободными (Ин. 8:32)!!! И покайтесь, пока не поздно!!!»

Кроме того, у Виктори есть канал на YouTube, журнал «Виктория Ра» и интернет-радио с аналогичным названием. В интервью она любит рассказывать о гонениях на своём «тернистом пути» и сетует, что ею до сих пор «запугивают людей» как «пугалом», при этом утверждает, что у неё тысячи последователей. Хотя видео, в котором она об этом рассказала, к моменту публикации посмотрело около 2500 человек.

Виктория пишет книги, где предупреждает об опасности массового чипирования, которое приведёт человечество в бездну «под предводительством Князя Тьмы и его мирового правительства». Вообще чипирование, рептилоиды, которые жаждут подчинить себе человечество, и созданное ими мировое правительство — одна из излюбленных тем автора. Сейчас она называет себя «эпохальным учителем эпохи Водолея» и руководителем программы по спасению Земли от «метки Антихриста». Она продолжает проповедовать, но главным образом через свои книги и YouTube.

УЧЕНИКИ МАТЕРИ МИРА И ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ

Администратор сообщества во «ВКонтакте» и ученик Виктории Страгой Рус говорит, что лично Виктория общается лишь с немногими ближайшими учениками, учит «внутреннему деланию и внешнему деланию», а если кратко, то «как стать человеком». По его словам, космическая программа Виктории близится к завершению, и скоро наступит апокалипсис с пришествием мирового тирана «Гагтунгр, Сет, Антихриста — у него много имён». Спасутся только те, кто смог сохранить душу, то есть «не променять её на блага жизни, которые будут доступны только тем, кто примет «метку Зверя 666». Под ней сторонники Виктории понимают чипы и вакцинацию, а также биометрические цифровые системы документов.

Сколько людей спасётся и спасётся ли он сам, Страгой Рус не знает, но надеется, что ему хватит мужества пройти через испытания. Что это будут за испытания, он тоже не знает, но считает их предвестником повсеместное ношение масок-«намордников» в связи с коронавирусом. «А ведь серьёзных репрессий ещё не началось. А скоро будет иммунный паспорт, без которого не устроишься на работу, не сможешь воспользоваться общественным транспортом, а возможно, и в магазинах продукты будут отпускать только тем, кто их [паспорта] имеет», — предполагает собеседник самиздата.

Все ученики «Матери Мира», по словам Руса, не принимают «электронный концлагерь». Сам он отказался от ношения маски, смартфона и пластиковых карт, пользуется только наличными деньгами, а в места с проверкой температуры ходит со своим термометром старого типа. Так как «их приборы» для измерения температуры считает приборами для нанесения лазерной метки.

Компьютером он, впрочем, пользуется, так как это «инструмент как лопата, только посложнее, в нём аз сам устанавливаю программное обеспечение — здесь нет скрытого слежения, микрофон отключён, глазка нет, мои личные данные, геолокацию он не собирает и не связывается с мобильными вышками».

Почти все последователи Виктории из её группы во «ВКонтакте» от общения с корреспондентом самиздата отказались. Один из них, Владимир, пояснил: «Чтобы писать на подобные темы, нужно сначала спросить разрешение у Виктории Преображенской, так как она сама в прошлом журналист, и её работы, как видео, так и аудио, а также печатные издания освещают в достаточной мере её направление в искусстве и жизни. Её имя и материалы защищены авторскими правами. Советую вам из лучших побуждений не касаться этой темы. Ваши коллеги-журналисты в заказных пасквилях принесли ей много неприятностей и вреда. Поэтому с журналистами общение прекращено».

Страгой Рус пообещал передать Виктории вопросы корреспондента самиздата и даже получил на них ответы, но передавать корреспонденту не стал, так как Виктория, по его словам, предсказала ему, что это «очередная заказуха» и очернение. Он посоветовал выбрать для статьи какую-нибудь другую персону, так как «с КАЛИ лучше в такие игры не играть».

истоник: Батенька