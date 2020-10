На Amazon развелись роботы-убийцы

02 октября 2020 | 12:14

У издания Reveal вышло масштабное журналистское расследование о роботизации складов Amazon. Прогнозы о счастливом будущем, где роботы трудятся наравне с людьми, пока не сбываются. Выяснилось, что чем больше роботов-погрузчиков занято на складах, тем больше травм зафиксировано у рабочих. Причем такая динамика сохраняется уже четыре года, но Amazon эти данные скрывает. Пиковое количество травм зафиксировано в дни распродаж — в Prime Day и Киберпонедельник.

🗜После того, как в Amazon начали работать беспилотные оранжевые “кладовщики”, на складах ввели более жесткие нормативы для людей — в некоторых случаях норму производительности увеличили в четыре раза. Если на обычном складе нужно было взять и отсканировать 100 посылок в час, на роботизированном речь шла уже о 400 единицах за то же время.

🗜Поскольку теперь роботы отвечали за транспортировку товаров по складу, сотрудники перестали перемещаться в течение рабочего дня. Им приходилось стоять на одном месте по 10 часов, выполняя рутинные движения.

🗜Менеджеры Amazon быстро поняли, что что-то не так. Но пути назад не было — компания уже ввела доставку посылок в день заказа, а руководство привыкло, что склады работают в скоростном режиме. В то же время топ-менеджер компании Джефф Уилкис писал в Twitter, что роботы “раскрыли творческий потенциал” сотрудников и облегчили им работу. Персоналу после 12-часовой смены при 60-часовой рабочей неделе советовали “заряжать свои внутренние батарейки” и “запоем смотреть сериалы”. А за неделю без травм всех награждали бесплатной пиццей, так что многие случаи умалчивались.

🗜Статья рассказывает о лайфхаках, которые использовали работники, чтобы выполнять нормативы. Например, одной рукой они поднимали тяжелый пакет, а другой жали кнопку на конвейере, чтобы скорее перейти к следующему заказу.

🗜В репортаже немало других пугающих деталей, которые объясняют, почему в США многие призывают бойкотировать Prime Day. Но вот самая потрясающая деталь: если сотрудник получал травму и не мог работать на складе, его отправляли размечать данные для алгоритмов Amazon.

В целом, все это соответствует 14 заповедям (https://www.amazon.jobs/en/principles) Amazon, в одной из которых говорится: “We accept that we may be misunderstood for long periods of time”. (Мы понимаем, что будем не поняты длительное время).

Отсюда