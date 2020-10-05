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Открыть счет в банке можно будет только с мобилкой
05 октября 2020 | 09:05
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Национальный банк разрешил банкам проводить процедуру удаленной идентификации клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении "Дия". Этот механизм станет доступен после того, как Министерство цифровой трансформации Украины проведет тестирование функционала. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Цифровой паспорт - это цифровой аналог бумажных документов в мобильном приложении "Дия"
Как отметили в НБУ, теперь гражданам во время дистанционного открытия счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карточку или биометрический заграничный паспорт, если они имеют цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия".
Воспользоваться этим методом смогут украинцы, которые имеют биометрические документы - ID-карточку и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение "Дия" на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью Системы BankID НБУ.
Использовать этот метод банк сможет после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.
В целом процесс будет выглядеть так:
"Фактически на сегодня - это единственная возможность для финансовых учреждений дистанционно проверить идентификационные данные граждан, содержащиеся в государственных реестрах", - добавили в НБУ.
Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2020 года Кабинет министров внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте. С помощью приложения "Дия можно будет сделать больше операций.
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