Открыть счет в банке можно будет только с мобилкой

05 октября 2020 | 09:05

Национальный банк разрешил банкам проводить процедуру удаленной идентификации клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении "Дия". Этот механизм станет доступен после того, как Министерство цифровой трансформации Украины проведет тестирование функционала. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Цифровой паспорт - это цифровой аналог бумажных документов в мобильном приложении "Дия"

Как отметили в НБУ, теперь гражданам во время дистанционного открытия счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карточку или биометрический заграничный паспорт, если они имеют цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия".

Воспользоваться этим методом смогут украинцы, которые имеют биометрические документы - ID-карточку и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение "Дия" на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью Системы BankID НБУ.

Использовать этот метод банк сможет после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.

В целом процесс будет выглядеть так:

банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в "Дии" через Систему BankID НБУ;

после удачной идентификации у клиента отображаются цифровые документы, согласно данным, содержащимся в государственных реестрах;

через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно проведет его фотофиксацию методом распознавания реальности лица;

"Фактически на сегодня - это единственная возможность для финансовых учреждений дистанционно проверить идентификационные данные граждан, содержащиеся в государственных реестрах", - добавили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2020 года Кабинет министров внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте. С помощью приложения "Дия можно будет сделать больше операций.