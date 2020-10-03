На Черниговщине напали на автобус

03 октября 2020 | 09:09

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В Чернигове ночью неизвестные в масках напали на автобус. Они повредили лобовое и боковое стекло пассажирского рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). "2 октября около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Громадской в Чернигове неизвестные лица в масках повредили лобовое и боковое стекло пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.



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