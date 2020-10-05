|
Коронавирус снова ставит под угрозу проведение Евро 2020
05 октября 2020 | 15:27
распечатать комментарии [0] добавить в
У правительства Великобритании есть сомнения относительно того , что COVID-19 в очередной раз не станет помехой для проведения чемпионата Европы по футболу, который раньше уже переносили с лета 2020 года на 2021-й год.
Об этом сообщает источник “Рейтинг Букмекеров”. Опасения по поводу проведения турнира в Великобритании выразил государственный секретарь по спорту Оливер Дауден, сказавший следующее: «Я очень надеюсь на то, что турнир пройдет. Но при непредсказуемости коронавируса я не могу дать железной гарантии. Болельщики не захотят проведения турнира, если это будет небезопасно. Но если это будет безопасно, то, конечно, мы будем работать над этим. Зимой мы опять столкнемся с этим вирусом. Принимая решения, я буду в первую очередь руководствоваться здоровьем людей». Стоит отметить, что 4 участника чемпионата Европы до сих пор неизвестны — розыгрыш оставшихся путевок должны быть проведен в плей-офф Лиги наций весной 2021-го.
также читайте
[05.10.2020]
[03.10.2020]
[03.10.2020]
|
по теме
Зеленський обіцяє, що з новогго року ніхто не вимагатиме від громадян паперових довідок
05. 10. 2020 | 17:09
Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2021 року Україна працюватиме в режимі "paper less" (без паперу) і жодна державна організація не зможе вимагати від українців документи в паперовому вигляді. Про це Зеленський заявив під час саміту "Дія", передає "Цензор.Net".
Медичну нобелівку отримали вірусологи-"антігепатисти"
05. 10. 2020 | 17:07
Лауреатами Нобелівської премії з медицини стали американські вірусологи Гарві Олтер, Чарльз Райс і британець Майкл Говтен - за відкриття вірусу гепатиту С.
Газпром качає через Україну газ по-повній. Але на ртетину менше минулорічного обсягу
05. 10. 2020 | 17:05
Обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему сягнув 40 млрд кубометрів від початку року. Про це повідомив Оператор ГТС України, передає "Інтерфакс-Україна".
Мер Кличко розповів, що відремонтує першочергово
05. 10. 2020 | 17:02
Мер Києва Віталій Кличко поділився планами щодо ремонтів доріг на наступний рік. Про це мер розповів під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.
В Украине собираются отменить пожизненное заключение
05. 10. 2020 | 16:31
Профильный Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Раде принять в первом чтении законопроект №4049 о замене пожизненного заключения за совершение особо тяжких преступлений на более мягкое наказание. Об этом в понедельник, 5 октября, передает пресс-служба Верховной Рады.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»