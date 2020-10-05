ТЕМА

Коронавирус снова ставит под угрозу проведение Евро 2020

05 октября 2020 | 15:27

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У правительства Великобритании есть сомнения относительно того , что COVID-19 в очередной раз не станет помехой для проведения чемпионата Европы по футболу, который раньше уже переносили с лета 2020 года на 2021-й год.


Об этом сообщает источник “Рейтинг Букмекеров”. Опасения по поводу проведения турнира в Великобритании выразил государственный секретарь по спорту Оливер Дауден, сказавший следующее: «Я очень надеюсь на то, что турнир пройдет. Но при непредсказуемости коронавируса я не могу дать железной гарантии. Болельщики не захотят проведения турнира, если это будет небезопасно. Но если это будет безопасно, то, конечно, мы будем работать над этим. Зимой мы опять столкнемся с этим вирусом. Принимая решения, я буду в первую очередь руководствоваться здоровьем людей». Стоит отметить, что 4 участника чемпионата Европы до сих пор неизвестны — розыгрыш оставшихся путевок должны быть проведен в плей-офф Лиги наций весной 2021-го.



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