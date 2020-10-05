ТЕМА

Газпром качає через Україну газ по-повній. Але на ртетину менше минулорічного обсягу

05 октября 2020 | 17:05

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему сягнув 40 млрд кубометрів від початку року. Про це повідомив Оператор ГТС України, передає "Інтерфакс-Україна".


"Станом на ранок 4 жовтня транзит здійснюється в добовому режимі 174 млн кубометрів. Це той максимум, який очікується і зараз передбачений контрактом із "Газпромом" на весь 2020 рік", - йдеться в повідомленні.

ОГТСУ наголошує, що повністю виконує зобов'язання із забезпечення безперебійного транспортування газу до країн ЄС, Молдови та українських споживачів.

"Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій у Німеччині з проєктом "Північний потік-2" і сподіваємося, що наші партнери побачать потенціал збільшення використання вже наявної інфраструктури, як і задекларовано в усіх документах ЄС", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він нагадав, що українська ГТС може транспортувати значно більше газу і постійно шукає нові ринки і сервіси.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

21 сентября 2010 г. Акция сексуальных меньшинств, направленная против мэра Москвы Юрия Лужкова, на Тверской площади. Гей-активисты приковали себя наручниками к ограждению, успев выкрикнуть: "Лужков, гомик, с днем рождения!" Вскоре всех задержали. Против геев выпустили бойцов женского спецназа. Фото: Drugoj Read more: http://www.svobodanews.ru/content/article/2164213.html#ixzz10HozHf3S Under Creative Commons License: Attribution
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100