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Газпром качає через Україну газ по-повній. Але на ртетину менше минулорічного обсягу
05 октября 2020 | 17:05
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Обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему сягнув 40 млрд кубометрів від початку року. Про це повідомив Оператор ГТС України, передає "Інтерфакс-Україна".
"Станом на ранок 4 жовтня транзит здійснюється в добовому режимі 174 млн кубометрів. Це той максимум, який очікується і зараз передбачений контрактом із "Газпромом" на весь 2020 рік", - йдеться в повідомленні.
ОГТСУ наголошує, що повністю виконує зобов'язання із забезпечення безперебійного транспортування газу до країн ЄС, Молдови та українських споживачів.
"Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій у Німеччині з проєктом "Північний потік-2" і сподіваємося, що наші партнери побачать потенціал збільшення використання вже наявної інфраструктури, як і задекларовано в усіх документах ЄС", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.
Він нагадав, що українська ГТС може транспортувати значно більше газу і постійно шукає нові ринки і сервіси.
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