Европарламент разрешил Украине стать житницей Европы

08 октября 2020 | 12:00

Европейский парламент поддержал изменения в законодательство Евросоюза, которые разрешат экспорт украинских семян. Решение еще должен утвердить Совет ЕС.

Об этом пишет DW.

Сообщается, что результаты голосования за признание эквивалентности семян зерновых в Украине объявили на сегодняшнем пленарном заседании ЕП. Также сообщается, что свое решение еще должен объявить Совет ЕС, после чего в случае положительного исхода оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

Отметим, до сих пор Украины не было в списке третьих стран, выращивание и сертификация семян в которых эквивалентны европейским. Ранее Киев попросил Брюссель добавить себя в этот список и разрешить экспорт, и в 2015 году Еврокомиссия провела проверку украинских стандартов.

"По итогам этого аудита был сделан вывод, что полевые инспекции урожаев семенных культур, отбор проб, тестирования и официального контроля семян зерновых осуществляется должным образом", - отмечается в решении Европарламента.

Ожидается, что экспорт семян увеличит объемы торговли между Украиной и ЕС.