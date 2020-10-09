Иран отрезали от мировой финансовой системы

09 октября 2020 | 11:39

В санкционные списки США с блокировокой активов и запретом на любые операции с американскими гражданами и юрлицами внесены 18 крупнейших иранских банков.

Санкции против финансового сектора иранской экономики вводятся в соответствии с исполнительным указом президента Дональда Трампа с целью «отрезать иранское правительство от ресурсов для финансирования ядерной и ракетной программ, террористических группировок и злонамеренного влияния в регионе», говорится в релизе Минфина Штатов.



Контрагентам иранских банков дается 45 дней на то, чтобы свернуть все операции, после чего они могут стать объектом вторичных санкций, подчеркивает ведомство.



Цель новых мер против Ирана состоит в том, чтобы отрезать Тегеран от возможности проводить расчеты в долларах, заявил глава Минфина Стивен Мнучин, добавив, что санкции «будут продолжаться до тех пор, пока Иран не прекратит поддержку терроризма и не остановит свою ядерную программу.



Отныне практически вся банковская система Исламской республики вырезана из мировой системы платежей: банкам де-факто запрещено как получать доходы в иностранной валюте, так и проводить расчеты с иностранными контрагентами по импорту.