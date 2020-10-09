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Иран отрезали от мировой финансовой системы
09 октября 2020 | 11:39
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В санкционные списки США с блокировокой активов и запретом на любые операции с американскими гражданами и юрлицами внесены 18 крупнейших иранских банков.
Санкции против финансового сектора иранской экономики вводятся в соответствии с исполнительным указом президента Дональда Трампа с целью «отрезать иранское правительство от ресурсов для финансирования ядерной и ракетной программ, террористических группировок и злонамеренного влияния в регионе», говорится в релизе Минфина Штатов.
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