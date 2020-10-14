Россия стала в 2-3 раза беднее на углеводородные доллары

14 октября 2020 | 09:06

Нефтегазовые доходы России рухнули до уровней 2004 года.

Российская экономика продолжает переживать шоковое сокращение притока иностранной валюты.

Третий квартал не принес существенного облегчения ни на газовом, ни на нефтяном рынке, за счет которых страна с советских времен получает долларовую выручку, чтобы оплачивать импорт технологий и ширпотреба.



За июль-сентябрь экспорт нефти, газа и нефтепродуктов принес в Россию 28,6 млрд долларов, сообщил ЦБ в оперативной оценке платежного баланса.



По сравнению с провальным вторым кварталом, когда цены на нефть в Европе рушились до уровней конца 1980х, а в США падали ниже нуля, доходы удалось нарастить лишь на 2,1 млрд долларов.



Второй квартал подряд приток валюты от продажи углеводородов за рубеж держится на минимальных уровнях с 2004 года. В годовом выражении ЦБ фиксирует 2-кратное падение, а если сравнивать с показателями «тучных» 2012-13 гг - почти в 3 раза.