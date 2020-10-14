|
Россия стала в 2-3 раза беднее на углеводородные доллары
14 октября 2020 | 09:06
распечатать комментарии [0] добавить в
Нефтегазовые доходы России рухнули до уровней 2004 года.
Российская экономика продолжает переживать шоковое сокращение притока иностранной валюты.
Третий квартал не принес существенного облегчения ни на газовом, ни на нефтяном рынке, за счет которых страна с советских времен получает долларовую выручку, чтобы оплачивать импорт технологий и ширпотреба.
За июль-сентябрь экспорт нефти, газа и нефтепродуктов принес в Россию 28,6 млрд долларов, сообщил ЦБ в оперативной оценке платежного баланса.
По сравнению с провальным вторым кварталом, когда цены на нефть в Европе рушились до уровней конца 1980х, а в США падали ниже нуля, доходы удалось нарастить лишь на 2,1 млрд долларов.
Второй квартал подряд приток валюты от продажи углеводородов за рубеж держится на минимальных уровнях с 2004 года. В годовом выражении ЦБ фиксирует 2-кратное падение, а если сравнивать с показателями «тучных» 2012-13 гг - почти в 3 раза.
также читайте
[09.10.2020]
[08.10.2020]
[08.10.2020]
|
по теме
БРСМ-Нафта попала под каток СБУ
14. 10. 2020 | 17:14
Служба безопасности Украины проводит обыски на всеукраинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Зеленский хочет спросить у народа про коррупцию. Без юридических последствий
14. 10. 2020 | 17:12
На всенародный опрос вынесут тему ужесточения наказания за коррупцию в связи с отсутствием системной эффективной борьбы против нее. При этом власти считают, что ответы повлияют на политическую среду. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Победа сборной Украины над Испанией в Лиге наций стала сенсацией
14. 10. 2020 | 17:04
В Киеве на стадионе «Олимпийский» прошел матч Лиги наций. Сборная Украины на своем поле победила сборную Испании с минимальным счетом.
Зеленский дал Венедиктовой время до конца года
12. 10. 2020 | 10:41
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией. Он дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца года.
Трамп: "Мне нравится Путин, но..."
12. 10. 2020 | 08:54
Мне нравится Путин и, возможно, я нравлюсь Путину. Но я гарантирую, что ему было бы гораздо проще иметь дело с Хиллари Клинтон или с Байденом, поскольку Байден медлителен и не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности президента.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»