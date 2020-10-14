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Зеленский хочет спросить у народа про коррупцию. Без юридических последствий
14 октября 2020 | 17:12
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На всенародный опрос вынесут тему ужесточения наказания за коррупцию в связи с отсутствием системной эффективной борьбы против нее. При этом власти считают, что ответы повлияют на политическую среду. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
В Офисе отмечают, что развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине годами затягивалось, а преступники получали политическое прикрытие.
"Именно это в итоге и позволило в свое время через Конституционный суд отменить статью Уголовного кодекса, которой устанавливалась ответственность за незаконное обогащение", - говорится в сообщении.
И несмотря на то, что после смены власти в 2019 году был запущен Высший антикоррупционный суд, а НАБУ получило право на прослушку, системного эффекта нет до сих пор.
"Во время инициированного главой государства общенационального опроса 25 октября 2020 первый вопрос будет касаться именно этой проблемы. Коррупция и как ее искоренить. Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления", - говорится в сообщении.
У президента Владимира Зеленского подчеркивают, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, но постепенно именно такие форматы должны сделать украинскую политику более современной.
Напомним, ранее стало известно, что на всенародном опросе у украинцев спросят, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
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